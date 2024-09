Kendrick Lamar dograł zwrotkę do hitowego “Mask Off” Future

Jak wiele nowych wersji “Mask Off” mieliśmy już okazję usłyszeć, zanim zmęczyliśmy się utworem? To w zasadzie nie ma znaczenia, ponieważ nigdy nie będzie nam mało. Od lutego, kiedy to kawałek pojawił się na imiennym krążku Future’a, pojawiło się mnóstwo fanów próbujących stworzyć idealny cover piosenki przy użyciu skrzypiec, fletów, czy w końcu własnych głosów. Mimo tych wszystkich prób Future nie pokusił się o wydanie oficjalnego remiksu piosenki, do teraz.

Wczorajszego ranka supergwiazda rapu z Atlanty podzielił się ze światem enigmatycznym tweetem “FBG x TDE #maskoff“. Po takiej wiadomości można było się spodziewać, że tuż za rogiem czai się prawdziwy skarb – remiks piosenki z udziałem Future’a i Kendricka Lamara. Kilka godzin później nasze życzenia okazały się faktem. W remiksie zwrotka Future’a pozostaje niezmienna, za to K Dot wyciąga sporo ze swojej gamy umiejętności, jak choćby swój słynny falset, który wcześniej uwolnił w “Goosebumps” Travisa Scotta. Pozwala sobie również na kilka uszczypnięć w stosunku do branży: “How y’all let a conscious nigga go commercial while only making conscious albums? How y’all let the braids on TV? How y’all let the hood at the table?”. Posłuchajcie numeru poniżej.