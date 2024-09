My Morning Jacket wykonali kawałek Eagles of Death Metal na koncercie w NY

My Morning Jacket podczas koncertu w Beacon Theatre na Manhattanie oprócz własnego repertuaru, w geście solidarności z zespołem i wszystkimi, których dotknęły zamachy w paryskim Le Bataclan, zaprezentowali cover utworu “I Love You All The Time” Eagles Of Death Metal. Sam kawałek to smętna, pełna nostalgii ballada, w której angielskie słowa łączą się z tekstem po francusku. Utwór pochodzi z ostatniego, wydanego w tym roku albumu EODM “Zipper Down”.

“Muzyka musi iść dalej, a strach nigdy nie może nas pokonać”, powiedział wokalista i gitarzysta MMJ, Jim James, w rozmowie z “Rolling Stone”. W wywiadzie poruszony został temat zamachów w Paryżu.

Zobacz MMJ grające “I Love You All The Time” poniżej.