Oasis znowu razem! Niestety tylko na potrzeby filmu

Każdego roku te same plotki o koncertowym wielkim powrocie Oasis powracają do nagłówków największych muzycznych portali, generując astronomiczne liczby wyświetleń do czasu, aż ktoś nie zorientuje się, że to powtórka z (dość wątpliwej) rozrywki. Nigdy jednak nie sprowadza się to do niczego ponad spreparowane zdjęcie futerału gitarowego z Glastonbury. Przypominamy, że ostatni raz bracia Gallagher zrobili cokolwiek razem w 2009 roku.

W końcu jednak nastąpi powrót Oasis, ale chyba nie do końca w takiej odsłonie, jakiej wszyscy oczekują. Liam i Noel zgodzili się na wspólne prace nad dokumentem opowiadającym o zespole i reżyserowanym przez Mata Whitecrossa. Gallagherowie podzielą się wspomnieniami z ekipą produkującą film, a wytwórnia wydająca muzykę Brytyjczyków, Big Brother Recordings, już wyraziła zgodę na udostępnienie pełnych archiwów Oasis.

Stworzenie dokumentu zostało powierzone prawdziwemu muzycznemu superskładowi: Whitecross w 2013 wyreżyserował oparty na historii Stone Roses “Spike Island”, a teraz, jako producent, dołączy do niego Asif Kapadia, twórca głośnego filmu o Amy Winehouse, który wprowadził go na stałe do panteonu opowiadaczy muzycznych historii.

Wszyscy mają nadzieję, że film odsłoni najdrobniejsze detale życia zespołu i jego członków, od czasu powstania aż do głośnego rozpadu przez szaloną relację łączącą obu braci. Na razie wiemy, że w produkcji pojawią się materiały ze słynnego 2-nightera w Knebworth z 1996 roku. Z chęcią też przekonamy się, co sądzi Liam o zostawianiu srebrnej łyżeczki w szklance mleka w lodówce tak, jak robicie to z szampanem, by bąbelki nie znikały za szybko.