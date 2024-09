Poza ustalonymi normami: PJ wydała debiutancki album “Rare”

“I Don’t Know” Meek Milla, “True Colors” Wiza Khalify z gościnnym udziałem Nicki Minaj, “Not For Long” B.o.B. z featuringiem Trey Songza to tylko nieliczne numery za które odpowiedzialna jest PJ. Teraz jednak wokalistka robi krok do przodu i sama staje w blasku sławy. Kilka miesięcy temu światło dzienne ujrzał lekki i przyjemny singiel “Gangster”, a dziś możemy posłuchać już całej debiutanckiej płyty.

Na “Rare” usłyszymy kilka naprawdę fajnych nazwisk. G-Eazy pojawił się w melancholijnym “Always Wanted”, Ty Dolla $ign dorzucił swoje pięć groszy w “Come Down”, no i mamy jeszcze Jevona Doe. Ale żeby nie było – to nie goście sprawiają, że ta płyta jest warta uwagi, ale nieprzeciętność i niezwykła świeżość wokalistki dorastającej w Atlancie i Północnej Karolinie. Wyśpiewane przez nią wersy o tym, że jest “mieszanką odrobiny oldschoolu z nu schoolem” mówią same za siebie.

“Rare jest dla mnie niczym bajka” – wyjaśnia Paris Jones. “Chodzi o przekaz. To ścieżka dźwiękowa dla ludzi, którzy się ujawniają; chodzi o to byś dążył do tego, czego pragniesz i doceniał osobę, którą jesteś. Zbyt wiele osób w dzisiejszym świecie mówi nam, by stanąć w szeregu i dostosować się do społecznych norm. Tym projektem mówię ludziom, by stamtąd uciekali. Mówię im, że bycie innym jest w porządku. Nie możesz być wsadzony w pudełko i mieć nadzieję, że to zainspiruje ludzi do bycia prawdziwymi”.

Sprawdźcie materiał poniżej.