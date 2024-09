Queen są wkurzeni, że Donald Trump wykorzystał “We Are The Champions” i my to rozumiemy

Kadr via CNN

Na wypadek gdybyście nie wiedzieli, informujemy że w Stanach Zjednoczonych trwa właśnie Konwencja Partii Republikańskiej i oprócz afery z plagiatem przemowy Michelle Obamy przez żonę Donalda Trumpa, kandydat na prezydenta postanowił zadbać o to, by nie był to jedyny gorący temat tego wydarzenia. Polityk wykorzystał utwór “We Are the Champions” z repertuaru Queen. Bez aprobaty samych zainteresowanych. Wiecie, to fantastyczna piosenka nadająca się do świętowania nawet najmniejszego osiągnięcia w życiu, ale użycie jej przez prawicowego dupka to niezwykła zniewaga dla lidera grupy, nieżyjącego już Freddie Mercury’ego, który swoją drogą był najbardziej popularnym gejem w rockowym światku. Ups.

Queen podzielili się swoją refleksją na temat całego zajścia na Twitterze.

An unauthorised use at the Republican Convention against our wishes – Queen — Queen (@QueenWillRock) July 19, 2016

To już kolejne muzyczne faux pas polityka w tej kampanii. Panie Trump, to już najwyższa pora, by znaleźć sobie nowy (zaakceptowany również przez autorów) hymn w wyścigu o fotel prezydenta.