Zobacz co Jennifer Lopez, Geri Halliwell i inni muzycy lajkują na Twitterze

Profil twojego ulubionego wykonawcy na Twitterze mówi o nim naprawdę wiele: czy jest znudzony lub rozbawiony, czy lubi słowne potyczki z innymi muzykami, czy jest zbyt zajęty i czy tylko aktualizuje newsy, albo co myśli o ostatnim selfie Kim Kardashian. Ale siła tkwi nie tylko w twittach czy retwittach, jak ostatnio odkryłam – liczą się także, rozdawane na lewo i prawo, lajki.

Jestem święcie przekonana, ze ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że możemy zobaczyć, który wpis dostał od nich serduszko. Albo może po prostu naiwnie wierzą, że ludzie mają swoje życie i nie marnują go na skrolowanie postów sprzed kilku tygodniu w poszukiwaniu czegoś, co sprawi, że uniosą brew w górę lub uśmiechną się pod nosem. Niech zatem będę lamusem. Sprawdziłam niektóre lajki artystów i trzeba przyznać, że to najdziwniejsze gówno jakie kiedykolwiek widziałam. Gorsze nawet od waszych polubień. Zobaczcie co udało mi się odkryć:

J-LO POLUBIŁA ZDJĘCIE KOTÓW UPRAWIAJĄCYCH SEKS

PUTA QUE PARIU AGNALDO

VOCE DISSE QUE ERA SO A CABECINHA pic.twitter.com/EggDQDbeZM — andy (@thexndy) March 1, 2016

Nie znam Jennifer Lopez osobiście, więc nie mam pojęcia co lubi, a czego nie, ale jeśli ktokolwiek kazałby mi zgadywać, odpowiedź “dwa koty uprawiające seks” byłaby zdecydowanie tą ostatnią. Należy również dodać, że portugalski tekst pod zdjęciem można przetłumaczyć jako “Cholera! Mówiłeś, że jest mały!”.

GERI HALLIWELL POLUBIŁA ARTYKUŁ O UTRACIE WĘCHU

I lost my sense of smell – it was hard not to panic | Julie Bindel http://t.co/UDyy0tDSzl — The Guardian (@guardian) April 27, 2015

W artykule Julie Bindel na temat utraty węchu musiało być coś tak niesamowitego, co poruszyło nawet samą Geri Halliwell, skoro polubiła ten wpis jako jedna z 13 osób, które dostrzegły go na Twitterze. Jeśli zaglądacie na Instagram byłej członkini Spice Girls – ja robię to regularnie – wiecie, że wokalistka poświęca 98 procent swojego czasu na pieczenie ciast. Sama myśl o tym, że można stracić węch i obawa przed tym zdarzeniem jest więc jak najbardziej zrozumiała. Bądź silna Geri!

CHER POLAJKOWAŁA ZDJĘCIE SKAŁY, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA SŁONIA

@cher Check out this amazing rock formation! Thought of you as soon as I saw it! pic.twitter.com/ILbdSSQEa5 — Lin (@YHSTLOM62) July 20, 2015

“Sprawdź tę niesamowitą skałę!” – ktoś zatwittował do Cher. “Pomyślałem o tobie, gdy ją tylko ujrzałem!” – kontynuował. To dziwne, bo ze wszystkich rzeczy, jakie kojarzą mi się z diwą, a są to m.in. bujna fryzura, auto-tune, Vegas, skała w kształcie słonia nie przyszłaby mi nigdy do głowy. Widząc jednak lajk od Cher, utwierdziłam się tylko w przekonaniu, że najwidoczniej nie znam tej artystki tak dobrze, jak mi się mogło wydawać.

GENE SIMMONS POKOCHAŁ ARYKUŁ O SYTUACJI EKONOMICZNEJ CHIŃSKIEGO KLUBU DŻOKEJÓW

Hong Kong Jockey Club reined in by China slowdown https://t.co/8oip6aRyrk pic.twitter.com/bDvXdNF7j4 — Financial Times (@FT) December 11, 2015

Myślałam, że to całkowita pomyłka, zanim nie sprawdziłam w Googlach, że Gene Simmons rzeczywiście jest zainteresowany wyścigami konnymi. Artysta wystąpił w “Americas’s Best Racing”, którzy wyróżnili go tytułem “miłośnika wyścigów konnych tygodnia”. Tutaj możecie zobaczyć również wideo, w którym opowiada o swojej pasji. Nie wiemy dokładnie, dlaczego interesuje go finansowy stan tej dyscypliny w Hong Kongu, ale być może ten sport nie zna granic.

LILY ALLEN NIENAWIDZI CHRISA MARTINA

I hate Chris Martin. — Jalapeno (@FUERTESKNIGHT) February 8, 2016

A to ci dopiero niespodzianka! Nie trzeba komentować tego incydentu, bo mówi on sam za siebie, ale jeśli ktoś wciąż nie może pojąć, co tu się właśnie wydarzyło, może powinien przeczytać nasz artykuł na temat tego dlaczego wszyscy nienawidzą Coldplay.

A$AP ROCKY Z MIŁOŚCIĄ DO PRZYPADKOWEJ DZIEWCZYNY

Nigdy nie odważyłabym się zrobić sobie takiego zdjęcia, a tym bardziej wrzucić go na Twittera, ale po tym jak ta przypadkowa dziewczyna dostała lajka od A$AP Rocky’ego, muszę rozważyć ten pomysł jeszcze raz. (Tak na marginesie: ta laska nawet się nie starała i nie oznaczyła rapera na fotce, więc sam musiał jakimś cudem je odnaleźć!).



LINDSAY LOHAN JEST FANKĄ MANCHESTERU CITY

.@21LVA‘s greatest hits…



Do you agree with CityTV’s Top Five El Mago goals?



Watch: https://t.co/HUVHNWLpan pic.twitter.com/zdGWijSwXs — Manchester City FC (@MCFC) January 8, 2016

Wydało się: Lindsay Lohan, diwa urodzona w Nowym Jorku, uwielbia piłkę nożną tak jak jej ojciec. Jeśli nie wierzycie, oto dowód – gwiazda polubiła wpis o Davidzie Silvie. I jeśli myśleliście, że Lindsay oglądająca najlepsze gole wszech czasów ze swojego pokoju w Chateau Marmont to najdziwniejsza rzecz, aktorka polajkowała także newsy o podatkach i cenach szwajcarskich zegarków.

JME NIKOGO NIE OBSERWUJE I LAJKUJE TYLKO SWOJE WPISY

In the beginning, what would be the point of God doing anything, he already knows what the end result of every action he could ever make is. — Jme (@JmeBBK) March 19, 2015

Dla większości z nas Twitter to sposób, by komunikować się z innymi ludźmi. Dla JME Twitter to narzędzie, które łączy go z jego własnym ja. Wszystkie lajki, a Brytyjczyk rozdał ich już prawie pół tysiąca, ladują konsekwentnie na profilu samego zainteresowanego. To jest dopiero odzwierciedlenie sceny z “Nic doustnie” w której Ray Winston krzyczy na siebie przed lustrem w wirtualnej rzeczywistości.

BOY GEORGE LUBI LISTĘ POZYCJI W JODZE

Oto solidny dowód na to, że Boy George nie jest już uzależnionym od heroiny, wiecznie imprezującym chłopcem, który igra z losem. Serduszka, które poleciały w stronę artykułu o jodze, pokazały zupełnie nowe oblicze artysty.

YUNG LEAN POLAJKOWAŁ STARE ZDJĘCIE KOBIETY CZYTAJĄCEJ GIGANTYCZNĄ KSIĄŻKĘ

Woman with books, c. 1940s. pic.twitter.com/aOIO4t6VIJ — Lost In History (@SadHappyAmazing) April 4, 2015

Nie bardzo wiem, co tu się dzieje. Kobieta, która jest naprawdę malutka, czyta książkę gigantycznych rozmiarów. I co z tego? Przypuszczamy, że Yung Lean był na haju, gdy lajkował to zdjęcie, ale w sumie dlaczego mielibyśmy się tym przejmować?

MARIAH CAREY LUBI KOMPLEMENTY NA TEMAT SWOJEJ STYLÓWKI

I am sooo loving this new look @MariahCarey!!! You look laid back with a touch of chic and casual yet sexy! 10/10! Xo pic.twitter.com/tiuJKCQXFP — Me. I Am Montell (@monte10101) June 7, 2015

Mariah, która lajkuje wpisy tylko komplementujące jej stylówkę, to nic nowego. To Mimi, jaką znamy i kochamy. To przecież ta sama kobieta, która w trakcie porodu swoich dzieci śpiewała numer “Fantasy”, tylko po to, by mogły usłyszeć brawa od pierwszych sekund życia. Podobno diwa ma także prywatną limuzynę, która zabiera jej pieski na różnego rodzaju wydarzenia. Ot, cała Mariah Carey.



Daisy oczywiście też ma Twittera.