Twój znak zodiaku powie ci, którą postacią z „Czarodziejki z Księżyca” jesteś

Baran: Czarodziejka z Marsa

Skora do walki, dzielenia się opinią i bronienia swoich przyjaciół! Rei Hino włada ogniem i ciepłem, potrafi też przewidywać przyszłość dzięki swej roli jako miko w świątyni shintō, w której mieszka. Podziela z Baranem chęć działania TU I TERAZ. Baranem rządzi Mars, stąd gruba skóra, impulsywny temperament oraz namiętna energia. Czarodziejka z Marsa walczy ogniem i duszą!

Byk: Luna

Luna! Kotka Luna jest doradczynią Usagi Tsukino i swego rodzaju przewodniczką do bycia Wojowniczką. To właśnie ona jednoczy Czarodziejki! Byk jest znakiem, który lubi wszystko przemyśleć – w rezultacie zazwyczaj ma określone zdanie i może być bardzo rozsądny. Zarówno Byki, jak i Luna uwielbiają dawać rady. Obstają przy swoim, są opiekuńcze i idealnie nadają się na mentorów – tak samo, jak Luna!

Bliźnięta: Mała Czarodziejka z Księżyca

Uwaga spoiler: Mała Czarodziejka jest tak naprawdę córką Czarodziejki z Księżyca i Tuxedo Mask z przyszłości i przebyła podróż w czasoprzestrzeni. Kogo innego może reprezentować Chibiusa niż Bliźnięta, wieczne zodiakalne dziecko?! Bliźnięta są znane ze swoich sarkastycznego dowcipu i ciętego języka, co tłumaczy, dlaczego Chibiusa dokucza matce, mówiąc, że jest ona płaczliwym dzieckiem. Bliźnięta wolą, by wszystko było lekkie i radosne, niż pozwolić, by ich emocje wzięły nad nimi górę. Podobnie jak Mała Czarodziejka, często korzystają z humoru, by poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Rak: Czarodziejka z Księżyca

Po pierwsze i najważniejsze – to, że jest ona Rakiem, należy do kanonu. Ale mimo wszystko zajmijmy się tym tematem. Usagi (znana również jako Czarodziejka z Księżyca) jest uczuciowa, uwielbia spać, jej supermocą jest płacz i ma wyjątkową relację ze swoim kotem. Czerpie swoje moce z Księżyca (który rządzi Rakiem) i często zwycięża swoje pojedynki, wydobywając swoją wrażliwą stronę. Jest też naturalnie urocza i romantyczna (ekhem, zakochała się w Tuxedo Mask od pierwszego wejrzenia). Podobnie jak Rak sprawia wrażenie delikatnej, ale tak naprawdę jest potężną siłą, z którą trzeba się liczyć!

Lew: Tuxedo Mask

Tuxedo Mask ma niesamowitą energię Lwa. Jasne, ma kompleks wyższości, ale jest też nieziemsko przystojny i ma tendencję do bycia obrońcą. Uwielbia być osobą, która uratuje sytuację i kiedy tylko Czarodziejka z Księżyca go potrzebuje, staje na wysokości zadania. Uwielbia swoją tajemniczą osobowość i czerpie przyjemność z utrzymywania Usagi w niepewności – niektórzy mogą to nazwać zamiłowaniem do dramatyzmu, które jest typowe dla Lwa.

Panna: Czarodziejka z Merkurego

Geniuszka o niezwykłej inteligencji IQ 300! Czarodziejka z Merkurego używa inteligencji jako swojej najcenniejszej broni – pełni funkcję „stratega” grupy i ma zdolność do szybkiej analizy wroga podczas walki. Pannami rządzi Merkury, który wpływa na intelekt, komunikację i technologię! To sprawia, że zazwyczaj cechują się ciętym językiem, okiem do szczegółów i analitycznym spojrzeniem na świat – z tych samych zdolności korzysta Czarodziejka z Merkurego, by pomóc Czarodziejce z Księżyca!

Waga: Czarodziejka z Wenus

Jedyna w swoim rodzaju Czarodziejka V – Wojowniczka Miłości i Piękna! Jeśli kiedykolwiek istniała bohaterka, która była Wagą – to ona! Dominującą planetą Wagi jest Wenus, planeta miłości i piękna – oczywiście ta sama planeta chroni Minako Aino. Może mieć delikatną obsesję na punkcie swoich miłostek, tak samo, jak każda Waga, którą znasz. Dla Wag bardzo istotna jest sprawiedliwość i równość, co czyni Czarodziejkę z Wenus doskonałą pogromczynią przestępców!

Skorpion: Czarodziejka z Plutona

Setsuna Meiō to żołnierka rewolucji! Jest strażniczką Wrót Czasoprzestrzeni, a jej moce powiązane są ze światem podziemnym, przestrzenią kosmiczną oraz ciemnością. Podobnie Skorpion jest znakiem najbardziej powiązanym ze śmiercią i przemianami. Planetą rządzącą Skorpionem jest Pluton, co sprawia, że ten znak jest szczególnie uzdolniony w radzeniu sobie z trudnymi zmianami w życiu. Skorpiony są uparte, zaradne i lepiej radzą sobie z ekspozycją na zło tego świata niż inni ludzie!

Strzelec: Czarodziejka z Jowisza

Kiedy Makoto Kino po raz pierwszy przychodzi do szkoły Usagi, jej postawa twardzielki onieśmiela pozostałe dziewczyny, ponieważ jest znana ze swojego wojowniczego nastawienia i samodzielności. Mimo to Usagi szybko staje się jej przyjaciółką i odkrywa, że te cechy są niesamowitymi atutami w przyjaźni. Jako wojowniczka, Czarodziejka z Jowisza jest w stanie wygenerować, kontrolować i manipulować błyskawicami (biorąc pod uwagę liczbę sztormów, które mają miejsce na planecie rządzącej Strzelcem, jest to idealny atak). Wspólnym mianownikiem Strzelców i Czarodziejki z Jowisza jest zadziorność.

Koziorożec: Czarodziejka z Saturna

Mówiąc wprost, Koziorożce są potężne… zbyt potężne… tak potężne, że mogą się izolować w obawie, że wykorzystają swoją moc, by unicestwić świat. Chodzi mi o to, że one i tak uwielbiają spędzać czas w samotności, prawda? Hotaru Tomoe jest wojowniczką zniszczenia. Ma zdolność unicestwiania planet. Koziorożce są znane ze swojej ambicji i powściągliwości; nie przestają, dopóki nie osiągną celu. A mimo to nie są złe! Ani Koziorożce, ani Czarodziejka z Saturna nie wykorzystują swojej determinacji i umiejętności do nikczemnej zagłady.

Wodnik: Czarodziejka z Urana

Wodnikiem rządzi Uran, planeta kojarzona z buntem, zmianami i nieszablonowym zachowaniem! W związku z powyższym Wodniki zazwyczaj są innowacyjne, ekscentryczne i myślą przyszłościowo. Haruka Tenō wyróżnia się pośród innych wojowniczek dzięki krótkim włosom i androgenicznej urodzie. Czarodziejka z Urana ma władze nad wiatrem i ziemią i potrafi wywoływać trzęsienia ziemi – co idealnie pasuje do humanitarnych ideałów Wodników. Chcą potrząsnąć systemem! Wynaleźć na nowo koło! Poruszyć światem!

Ryby: Czarodziejka z Neptuna

Rybami rządzi Neptun, który panuje nad morzem, snami, iluzjami i tajemnicami. Moce Michiru Kaiō są bezpośrednio z nim powiązane! Jeden z jej ataków „Wzburzone fale oceanu” polega na zalaniu falą swoich wrogów. Jest również obdarzona typową dla Ryb intuicją. Kiedy wyczuje, że nadchodzi coś złego, mówi typowe dla Ryb „mistyczne” słowa pokroju: „Morze jest wzburzone”. Czarodziejka z Neptuna zdecydowanie reprezentuje społeczność Ryb dzięki swojej wyraźnej intuicji i powiązaniom z wodą!

