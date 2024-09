Jest rok 1966. Oburzeni fani wychodzą z pierwszych elektrycznych występów Boba Dylana w Północnej Anglii

Światowa trasa Boba Dylana z 1966 roku przeszła już do historii. Serię skandalicznych koncertów poprzedzał nietypowy występ na Newport Folk Festival, który odbył się rok wcześniej. Było to pierwsze elektryczne show artysty. Z jednego kraju do drugiego, opinie fanów były podzielone, a ci którzy mieli negatywne zdanie o artyście, nie ukrywali, że poczuli się zdradzeni. Ich folkowy bohater diametralnie zmienił uwielbiane dotąd oblicze.

Najwięcej mówiono o koncercie, który odbył się dokładnie 17 maja w 1966 roku, gdzie Dylan musiał skonfrontować się z wyzwiskami “JUDASZ!” rzuconymi w jego stronę.

Dokładnie 50 lat po tym zdarzeniu Dylan wciąż jest z nami. Co więcej! Artysta cieszy się niesłabnącą popularnością i w dalszym ciągu jego sympatycy przychodzą na jego koncerty, które mają miejsce na stadionach narodowych. To naprawdę zabawne jak na przestrzeni lat zmieniała się kariera gwiazdy. Dopiero teraz możemy sobie pożartować ze wzlotów i upadków Dylana.



Jesienią zeszłego roku został wydany wyjątkowy set “The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series Vol 12”, na którym zarejestrowano sesje nagraniowe z pracy nad trzema legendarnymi krążkami Boba: “Bringing It All Back Home”, “Highway 61 Revisited” oraz “Blonde on Blonde”.

Wracając wspomnieniami do tamtych czasów, Noisey przygotowało dla was ekskluzywny materiał z 1966 roku, nakręcony podczas jednego z koncertów wspomnianej już wyżej trasy. Po akcencie uczestników wideo możemy wnioskować, że było to gdzieś w Północnej Anglii. Oburzeni fani zaczęli opuszczać halę w trakcie drugiej części show. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia na temat muzycznej zmiany Dylana, ale już teraz ostrzegamy – nie były to czułe słówka.

