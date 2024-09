Young M.A. lata w nowym numerze “Hot Sauce”

Sukces singla Young M.A. “Ooouuu” wystrzelił ją na pozycję najmocniej kochanej artystki Nowego Jorku. Niestety mimo tego überbangera i kilku freestylowych nawijek na kradzionych bitach nie mieliśmy okazji usłyszeć wielu autorskich piosenek raperki z Brooklynu. Young M.A. wrzuciła właśnie singiel “Hot Sauce”, w którym usłyszymy jej zuchwałe flow w podobnym stylu, co w “Ooouuu”. W nowym numerze rzuca: “I’m in Audi with some slippers and some socks on / Doin’ 95 just to piss a cop off”.

W wywiadzie z LA Leakers, M.A. zapowiedziała wydanie epki “Herstory” pod koniec marca, tak by zaostrzyć apetyty fanów na jej debiutancki krążek, “Her Story in the Making”.

Videos by VICE

Posłuchajcie “Hot Sauce” i odpalcie odcinek Noisey Raps z udziałem młodej raperki poniżej.

