Yung Lean kopie własny własny grób w klipie do “Miami Ultras”

Nie do końca mamy pojęcie, co dokładnie dzieje się w nowym teledysku Yung Leana do piosenki “Miami Ultras”, ale jeśli widzieliście film “The Survivalist”, który kręcony był w post-apokaliptycznym lesie, a w którym także kopano groby i ocierano się o śmierć, możecie sobie porównać obie te produkcje.

“I miss some places, I wish we lived on another earth, you think you hate me, I know that it hurts” – rapuje artysta, gdzieniegdzie dokładając jeszcze śpiewane wersy “Burn, burn, burn, my turn, turn, turn, burn, burn, burn, my turn, turn, turn”. No, nie jest to najweselszy teledysk, jaki kiedykolwiek widzieliśmy, ale może właśnie dlatego polecamy zapoznać się z wideo wyreżyserowanym przez Yunga i Marcusa Söderlunda.

Videos by VICE

Przypomnijmy, że Yung Lean pojawi się na dwóch koncertach w Polsce. Artysta zagra 28 kwietnia w Krakowie, a dzień później pojawi się w stolicy. I choć mamy dopiero początek marca, bilety na oba wydarzenia są już dawno wyprzedane.