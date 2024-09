Cinco vídeos de artistas célebres em início de carreira

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Noisey.

Há umas semanas, o anjo na Terra Erykah Badu partilhou um vídeo da sua prestação numa noite de microfone aberto em Brooklyn, em 1995. O momento foi filmado dois anos antes do lançamento do seu emblemático álbum de estreia, Baduizm, que lhe valeria duas nomeações para a edição de 1988 dos Grammy Awards e mostra que a sua voz já estava, então, num ponto de intensidade fabuloso.

Este vídeo junta-se a uma imensidão de outros registos seminais, como o da pequena Beyoncé, aos sete anos, a cantar “Home”, ou o da aparição da bebé Britney Spears no programa Star Search, em 1992.

Acompanha-nos, pois, pelo Mundo infinito e precioso do Youtube, enquanto desenterramos algumas das nossas primeiras actuações favoritas de todos os tempos.

The Smiths, 1983

A primeira actuação televisiva dos The Smiths no programa belga Generation 80, em 1983, acabou por não ir para o ar, o que, provavelmente, foi uma grande decepção para um emotivo e jovem Steven Patrick Morrissey.

No entanto, graças à Internet, o vídeo ressurgiu recentemente das cinzas, dando a possibilidade aos fãs da banda de testemunharem uma interpretação inédita de “This Charming Man”. Morrissey tinha 24 anos e o grupo tinha sido formado oficialmente no ano anterior, depois de Morrissey e Johnny Marr, com apenas 14 anos, se terem encontrado pela primeira vez em 1978, através de amigos em comum, num concerto de Patti Smith, no Apollo Theatre, em Manchester. O resto é história da música.

Lauryn Hill, 1988

Lauryn Hill e a sua voz de ouro já nos abençoou com canções icónicas como “Doo Wop (That Thing)”, “Ex Factor”, ou a interpretação inolvidável de “Killing Me Softly”. Começou aos 16 anos, quando conseguiu um papel como actriz na soap opera As The World Turns, em 1991. Em finais de 1994, lançaria Blunted on Reality, o primeiro álbum com os The Fugees.

No entanto, antes disto, Hill fez a sua estreia musical numa noite de fãs no mítico The Apollo. No vídeo acima, gravado há quase 30 anos, Hill, então com 13, sobe ao palco para cantar “Who’s Lovin’ You”, de Smokey Robinson, deslumbrando o público com o seu incrível talento e sorriso encantador.

No Doubt, 1990

Os No Doubt formaram-se em finais dos anos 80, depois de os seus elementos se conhecerem num restaurante da cadeia California Dairy Queen. Todavia, a ícone tomboy, Gwen Stefani não foi a primeira vocalista. Stefani juntou-se ao grupo depois de o membro fundador, John Spence, se ter suicidado, semanas antes da primeira actuação da banda no Roxy Theatre de Los Angeles, em 1987.

O colectivo conseguiu um grande número de fãs em pouco tempo, devido a uma sonoridade devedora do punk, a uma magnética presença em palco, ao estilo inconfundível de Stefani e a êxitos como “Sunday Morning”, “Don’t Speak” e “Ex-Girlfriend”. Os No Doubt serão sempre, par ao bem e para o mal, uma banda icónica dos anos 90.

Todavia, a primeira aparição televisiva da banda revela-nos uma interpretação ligeiramente menos afinada. Esta gravação de 1990, no programa de cultura pop The Gig, mostra uma jovem e nervosa Gwen, com os outros membros da banda nas suas costas vestidos com camisas hawaianas.

Marilyn Manson, 1991

Tira um minuto para apreciares os leggings verdes de Marilyn Manson nesta interpretação acústica de “My Monkey”, gravada em 1991. Filmado em Miami, o vídeo demonstra que Manson (então com 22 anos), nunca mudou muito de estilo musical e muito menos de look, apenas intensificou os gritos, a palidez e o cabelo um bocadinho a dar para o gorduroso.

Los anos seguintes, organizações católicas, entre outras entidades levaram a cabo vários boicotes a concertos de Marilyn Manson devido ao que diziam ser as “ideias obscuras” do músico, mas este vídeo serve para nos lembrar que, em tempos, Manson era apenas Brian Hugh Warner, um estudante de jornalismo de Canton, Ohio, a quem Trent Reznor deu a mão, depois de ouvir uma demo no início dos anos 90.

Kanye West, 1996

Hoje em dia, os álbuns de Kanye West são tão impecavelmente produzidos, que é até refrescante ouvi-lo a fazer freestyle, como neste vídeo de 1996, gravado na lendária loja de discos Fat Beats, em Nova Iorque, fechada desde então.

Oriundo de Atlanta, West só se mudaria definitivamente para Nova Iorque em 2001, para dar seguimento à sua carreira musical, depois de concluir um ano no curso de arte da Universidade Estatal de Chicago. Enquanto ganhava experiência na produção musical para Jay Z, gravou também o seu primeiro disco, The College Dropout, em 2004. O álbum acabou por vender 2.6 milhões de cópias e ganhar o grammy para melhor álbum de rap, em 2005.

Ao ver um vídeo como este, quem não sentiria falta do velho e jovem Kanye?