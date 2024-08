“Eu sou gay. Achas que deveria ter sido espancada em criança para agora não ser gay?”. Em 2016, no episódio da série VICELAND, GAYCATION, dedicado ao Brasil, Ellen Page confrontou o agora candidato à presidência do país, Jair Messias Bolsonaro, com questões sobre a sua declarada homofobia.

As respostas do político de extrema-direita podem ser VISTAS NO VÍDEO ABAIXO e, num momento em que nos aproximamos da decisão final, com a segunda volta das eleições brasileiras agendadas para o próximo domingo, 28 de Outubro, o Canal Odisseia transmite hoje, quarta-feira, 24, este episódio de GAYCATION na íntegra.

Videos by VICE

Uma oportunidade única para termos uma perspectiva vital sobre a comunidade LGBTQ no país e as adversidades que enfrenta e que, com a perspectiva de vitória de Bolsonaro no horizonte, se tornam a cada dia que passa mais prementes. Como reflectido num recente artigo publicado originalmente na VICE Brasil, “respeitar as diferenças é o correcto a fazer do ponto de vista das leis, da ética, da Bíblia e muito provavelmente foi o que os teus pais te ensinaram. Andar a chamar aos refugiados de “ralé do mundo”, gritar, durante uma entrevista, que a repórter é “idiota”, que uma mulher não merece ser violada se for muito feia, defender o fuzilamento de opositores e garantir que lhe “daria porrada” se um dos filhos demonstrasse ser gay, não são discursos que se espera de ninguém, muito menos de um legislador”.

Declarações recorrentes na narrativa de Bolsonaro e que tendem a aproximar-se do crime de discurso de ódio. Em declarações à VICE Brasil expressas no mesmo artigo, a socióloga, professora na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e organizadora de O Ódio como Política – a Reinvenção das Direitas no Brasil (Boitempo, 2018), Esther Solano, diz acreditar que essas “coisas grosseiras e ‘piadas’ de Bolsonaro e dos seus apoiantes fazem parte da identidade da nova extrema-direita. “É uma linguagem que se apresenta de forma lúdica, folclórica e até ridícula. Há todo um processo da banalização do discurso de ódio, que se apresenta como se fosse algo bom”.

A ameaça é real e podes confirmá-la hoje, às 23h30, na transmissão especial de “Gaycation – Brasil”, no Odisseia.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVICEPORTUGAL%2Fvideos%2F2215496132062119%2F&show_text=0&width=560

E, já sabes, de segunda a sexta-feira, só tens de sintonizar a tua televisão no Odisseia para poderes ver, entre outras, séries como Jungletown, num mergulho a fundo na selva do Panamá para descobrir os desafios de construir uma cidade sustentável no meio do nada, Hamilton’s Pharmacopeia, onde podes acompanhar as investigações sobre a história, a química e o impacto social das substâncias mais extraordinárias do Mundo, ou Epicly Later’d, em que Patrick O’Dell explora o passado e as aventuras actuais dos maiores nomes do skate de sempre, como Bam Margera, Spike Jonze, Harmony Korine, Chad Muska ou Heath Kirchart.

Como na VICE Portugal não queremos que te falte nada, aqui tens os primeiros episódios de cada uma das séries estreadas até ao momento. Fica atento às próximas novidades.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.