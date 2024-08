Boletim Matutino da VICE 04/03/20

Brasil

Bolsonaro coloca humorista para dar bananas a jornalistas e escapa de falar sobre PIB

O presidente da República, Jair Bolsonaro, apareceu na manhã desta quarta-feira (4) ao lado de um humorista fantasiado como ele e que entregava bananas para os jornalistas que cobrem diariamente o Palácio da Alvorada. . Márvio Lúcio dos Santos Lourenço , o Carioca, saiu de dentro de um carro da comitiva da Presidência da República, vestindo terno e faixa presidencial, caracterizado como Bolsonaro e com um cacho de bananas, oferecendo aos profissionais que faziam a cobertura. Bolsonaro apareceu depois e brincou com a presença do sósia, que tocava uma corneta para a diversão de apoiadores do presidente. Eles conversaram juntos como os populares, enquanto o presidente fazia piada com a situação e evitava as perguntas dos jornalistas. – O Tempo

Ameaça do coronavírus derruba expectativas para PIB e juros no Brasil

As expectativas para o crescimento econômico brasileiro e as taxas de juros para 2020 sofreram forte queda hoje, após o corte emergencial de juros pelo Federal Reserve. A ação ressaltou os danos econômicos que a maior economia da América Latina provavelmente sofrerá neste ano. Economistas do Goldman Sachs reduziram a previsão para o crescimento do PIB brasileiro em 2020 a 1,5%, número bem abaixo da linha politicamente sensível de 2%. E Carlos Kawall, do Asa Bank, disse que o Banco Central pode eventualmente reduzir a Selic para 3,00%. – UOL



Balanço aponta que 20 menores foram assassinados durante motim da PM no Ceará

Um balanço preliminar aponta que, nos nove primeiros dias do motim de parte dos policiais militares do Ceará, 20 menores de idade morreram — entre eles, uma bebê de 1 ano e 11 meses e um adolescente de 12 anos. A paralisação durou 13 dias – de 18 de fevereiro a 1º de março. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará divulgou dados contabilizados até o 26 de fevereiro. Nesse período, ocorreram 225 assassinatos em 54 dos 184 municípios do Ceará. As mortes de menores de idade representam 9% desse total. Desde o início do motim, o crescimento nas mortes violentas foi de 138% na comparação com os primeiros 25 dias de fevereiro de 2019. A média de homicídios entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro — dia anterior à paralisação dos PMs — era de oito por dia. Já entre 18 e 26 de fevereiro, a média diária saltou para 24,5. – G1



Temporal na Baixada Santista deixa ao menos 18 mortos e 30 desaparecidos

O temporal que caiu na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, provocou deslizamentos de terra em morros da região na madrugada desta terça-feira (3) e deixou 18 mortos e 30 pessoas desaparecidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Dentre as vítimas, estão dois bombeiros que trabalhavam nas buscas em Guarujá, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A tempestade causou alagamentos em vias públicas, afetou serviços (transporte, educação, fornecimento de água, energia elétrica e telefonia) e fez rodovias serem bloqueadas. A chuva – que continuou ao longo de todo o dia, com alguns períodos de interrupção – prejudicou a operação de buscas, encerrada por volta das 19h30, segundo os bombeiros. Os trabalhos devem ser retomados na manhã desta quarta-feira (4). – G1



Aprovação da reforma da previdência em SP tem protesto e repressão da PM

A votação da reforma da previdência estadual na Assembleia Legislativa de SP, na zona sul de São Paulo, teve protesto de servidores públicos, tropa de Choque da PM e bombas e balas de borracha no plenário nesta terça-feira (3). O texto da reforma elaborado pelo governo de João Doria (PSDB) foi aprovado por 59 votos, mas a votação de pelo menos três emendas foi aberta, aumentando a tensão entre parlamentares, servidores, em sua maioria professores da rede estadual, e a Polícia Militar. Dentre as principais mudanças, estão o aumento da contribuição de 11% para 14% e a mudança na idade mínima de aposentadoria: 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os policiais militares não entraram na reforma. – Ponte



Comissão de Transparência do Senado aprova convocação de Fábio Wajngarten

A Comissão de Transparência do Senado decidiu nesta terça-feira (3) convocar o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, para explicar os contratos da empresa da qual é sócio com algumas emissoras de TV e com agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, por ministérios e por estatais do governo. No início do ano, o jornal “Folha de S.Paulo” publicou reportagens que apontam possível conflito de interesses envolvendo o secretário de Comunicação. Wajngarten é acionista de uma empresa de pesquisa e auditoria de mídia que presta serviços a algumas emissoras de TV e agências de publicidade. Essas empresas que contratam a firma da qual Wajngarten é acionista, segundo as reportagens, também têm contratos com a Secretaria de Comunicação. – G1



Bolsonaro autoriza recriação de sorteios na TV para beneficiar emissoras aliadas

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira (3) medida provisória que recria os sorteios de prêmios na televisão, iniciativa proibida no final dos anos 1990 por ser considerada nociva aos consumidores. A Folha revelou no mês passado que a proposta estava em análise no Ministério da Economia e que foi feita a pedido de emissoras de televisão aliadas ao governo federal, como a RedeTV!. A MP tem efeito imediato, mas passará pela avaliação do Congresso. No ano passado, o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten, articulou uma reunião com executivos de RedeTV!, Record, SBT e Band para convencer o presidente a encampar a proposta. As emissoras televisivas miram a volta desse negócio como forma de gerar novas receitas. Segundo relatos de participantes da reunião, a RedeTV! atuou no encontro como porta-voz dos demais canais. – Folha de S. Paulo



Padrinho de Flávio indicado à cargo nos Esportes nunca foi trabalhar

Quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) resolveu não renovar a existência da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), no último dia de junho do ano passado, os militares que comandavam a Secretaria Especial do Esporte foram pegos de surpresa. Tiveram que refazer todo o planejamento e, em agosto, apresentaram ao governo um plano para tocar o legado olímpico com 27 pessoas (ante 95 cargos existentes na AGLO). O plano, porém, nunca foi posto em prática. Todos os nomes indicados pela secretaria foram rejeitados para que Marcelo Magalhães Reis, padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro e velho conhecido da família presidencial, fosse nomeado como diretor, em dezembro. Marcelo tomou posse em 5 de fevereiro e, pelos 20 dias seguintes, não se tem notícia de que tenha comparecido para trabalhar no Parque Olímpico da Barra. Na quinta (27), ele foi nomeado secretário especial de Esporte, à custa da saída dos militares que nunca viram seu plano colocado em prática. – UOL



Vale cumpriu apenas 7% das recomendações feitas após Brumadinho

A Vale divulgou nesta segunda-feira (2) o relatório final do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apoio e Reparação, formado para propor ações de compensação às famílias das vítimas do rompimento de uma barragem da mineradora em Brumadinho (MG), em janeiro do ano passado. O comitê, presidido por Leonardo Pereira, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), concluiu que, do total de 84 recomendações ao conselho e 11 sugestões à diretoria da Vale, um total de 7% foram concluídos até agora. Segundo o relatório, 47% das recomendações estão com ação em curso pela Vale, enquanto 33% resultaram em compromisso de cumprimento pela companhia, mas até agora não houve ação em relação a elas. As recomendações envolvem indenizações, transparência, engajamento com as comunidades locais, relacionamentos institucionais e cuidados humanitários. – UOL



Receita identifica rede de laranjas que movimentaram R$ 600 mi em leiloeiras de SP

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça (3) uma operação contra 30 empresas de leilões e outros setores que usavam uma rede de laranjas para sonegação fiscal. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bauru, Pindamonhangaba e Franca. A investigação iniciou há três anos a partir de relatórios Relatórios de Inteligência Financeira, elaborados pelo Coaf. Os documentos apontaram para movimentações atípicas nessas empresas nos últimos 10 anos. A Receita não informou valores totais do desfalque aos cofres públicos, mas disse que os alvos movimentaram mais de R$ 600 milhões, o que chamou a atenção das autoridades. As empresas têm em comum um núcleo familiar que atuava com uma rede de cerca de oito laranjas. – UOL



Empresa que dizia investir em bitcoins quebra; MP diz que pode ser fraude

Até novembro, o centro de convenções do Salvador Trade Center recebia pouco mais de 100 pessoas para palestras dos líderes da DD Corporation (antiga Dreams Digger), empresa que em seu antigo site afirmava vender cursos sobre o mercado financeiro Nessas reuniões, o fundador do negócio, Leonardo Araújo, e seus colaboradores deixavam de lado a venda dos ensinamentos sobre finanças e convenciam as pessoas a investir em bitcoins. A promessa era de lucro médio de 11% ao mês, segundo denúncia feita ao MPE-BA. Desde o final do ano, a DD Corporation não paga os investidores. Em janeiro, o MP ajuizou uma ação civil pública contra Araújo e a empresa. O órgão pede a suspensão do negócio, com o argumento de que “comprovadamente é insustentável, pois concede aos consumidores expectativas irreais de ganhos fáceis” e “assegura ganhos fraudulentos e inalcançáveis, gerando falsas expectativas e ocultando os riscos do empreendimento ilícito”. – UOL



Mundo

Biden vence em estados do Sul; Bernie espera ampla vitória na Califórnia na Super Terça

Os primeiros resultados desta Superterça do Partido Democrata indicaram que o ex-vice-presidente Joe Biden confirmou a vantagem nos chamados estados do Sul e permanece vivo na corrida à Presidência dos Estados Unidos. Do outro lado, o senador Bernie Sanders saiu na frente no Texas — um dos estados mais importantes desta Superterça —, mas viu Biden ultrapassar ao longo da apuração. Assim, Sanders precisaria de uma ampla vitória na Califórnia, onde 415 delegados serão atribuídos. Após um início de campanha ruim, Biden obteve vitórias importantes na Virgínia e na Carolina do Norte — ambos atribuem boa quantidade de delegados. Além disso, ele obteve mais de 60% dos votos no Alabama. – G1

Tribunal Constitucional da Colômbia rejeita legalização do aborto

O Tribunal Constitucional da Colômbia rejeitou nesta terça-feira (3) a legalização do aborto até as primeiras 16 semanas de gestação, e decidiu que o procedimento continuará sendo permitido somente em três casos específicos. A corte rejeitou um caso que pedia que a nação retomasse a proibição da prática em qualquer circunstância, mas também disse que não tornará o aborto legal durante os quatro primeiros meses de gravidez. Como antes, o aborto só será permitido se a vida da mãe correr risco, se o feto sofrer de má formação ou se a gravidez for resultante de um estupro. O veredicto foi repudiado por organizações de direitos humanos e de defesa das mulheres. – G1

PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019, menor avanço em 3 anos

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% em 2019, segundo divulgou nesta quarta-feira (4) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do menor avanço em 3 anos. Em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou R$ 7,3 trilhões em 2019. Foi a 3ª alta anual consecutiva após 2 anos de retração, mas o ritmo lento de recuperação ainda mantém a economia do país abaixo do patamar pré-recessão. Em 2017 e 2018 o crescimento foi de 1,3% em ambos os anos, após retrações de 3,5% em 2015 e de 3,3% em 2016. Apesar de mais um ano de crescimento fraco, o resultado veio dentro do esperado pelo mercado que, após resultados decepcionantes da atividade econômica em novembro e dezembro, passou a projetar mais um ano de taxa bem próxima de 1%. – G1

Justiça do RJ quebra sigilos fiscal e bancário de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz

A Justiça do RJ quebrou o sigilo fiscal e bancário de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, presos e acusados de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. A polícia ainda tenta atualmente descobrir os possíveis mandantes do assassinato. O Judiciário fluminense também determinou o sequestro de bens de Ronnie, como imóveis e uma lancha, e a quebra dos sigilos de outras cinco pessoas suspeitas de atuar como “laranjas” dos ex-PMs. O pedido foi feito pelo Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do RJ após investigação. “As investigações duraram aproximadamente um ano, mas a gente ficou uns seis meses parados devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, de suspensão das investigações envolvendo relatórios do antigo COAF”, explicou o delegado Thiago Neves, responsável pela investigação. – G1

Bolsonaristas são demitidos da Secretaria da Cultura no dia da posse de Regina Duarte

O governo publicou nesta quarta-feira (4) uma série de exonerações de servidores em cargos de chefia na Secretaria de Cultura. As exonerações saíram no mesmo dia em que a nova secretária, a atriz Regina Duarte, vai tomar posse. Um dos exonerados é o agora ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Dante Mantovani, que, em vídeo, disse que o rock leva “ao aborto e ao satanismo”. Além dele saíram nomes como Ricardo Freire Vasconcellos (diretor do Departamento do Sistema Nacional de Cultura), Camilo Calandreli (secretário de Fomento e Incentivo à Cultura) Raquel Brugnera (chefe de Gabinete da Secretaria da Economia Criativa) e Ednagela Santos (diretora do Departamento de Promoção da Diversidade Cultural),e entre outros. – G1

Profissionais de saúde dizem que loló, cocaína ou chá não matam coronavírus

Os casos de covid-19, doença causada por um tipo coronavírus, aumentam dia a dia, se espalham pelo mundo e são alvo crescente de fake news —- muitas delas relacionadas à cura da infecção, que ainda não existe. As notícias falsas também tratam de focos de epidemia que teriam sido escondidos pela mídia e até a construção secreta de um hospital em Minas Gerais. Tudo desmentido por infectologistas e autoridades. Um áudio que começou a circular pelos aplicativos de mensagem durante o Carnaval e seguiu sendo repassado nos últimos dias diz que o loló, droga semelhante ao lança-perfume, usado por inalação, seria a cura para o coronavírus. Na mesma linha, há um mês, uma mensagem prometia a cura para o coronavírus com outra droga: a cocaína. Mas não há qualquer comprovação científica disso. Para a infectologista Rosana Ritchmann, do Departamento de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, trata-se de desinformação: “beira o absurdo”. – UOL

Prefeita de Palmas é alvo de representação criminal sob acusação de LGBTfobia

Entidades de representação das minorias protocolaram na Polícia Civil uma representação criminal contra a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), por suposto crime de racismo por LGBTfobia no caso do áudio homofóbico que viralizou durante o carnaval deste ano. O documento foi entregue às autoridades nesta terça-feira (3) pelo Reverendo Geraldo Santos de Magela Neto, ministro da Igreja Anglicana. “Eles estão questionando este fechamento lá do tal do Mujicas. É um bar que é só LGBT. Sabe aqueles guetos, dos guetos, dos guetos? Né. Não é uma coisa sociável, é uma coisa baixo clero mesmo. Uma coisa louca”, diz o áudio de Cinthia Ribeiro. A prefeita já confessou a autoria e pediu desculpas nas redes sociais. – AF Notícias

Namorada do goleiro Jean é condenada a 116 anos de prisão por estelionato

A influenciadora digital e gamer Shay Victorio, namorada do goleiro Jean (mais conhecido por ter sido expulso do São Paulo por agredir a ex-mulher), foi sentenciada a cumprir 116 anos de prisão por estelionato, além do pagamento de multa. Segundo a Coluna do Leo Dias no UOL, a blogueira, quando era sócia do seu ex-marido e do seu pai em uma empresa de comércio varejista online, foi processada e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ouviu 118 pessoas que acusaram a loja de nunca ter entregue as mercadorias compradas. – UOL

