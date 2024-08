Boletim Matutino da VICE 06/01/20

Brasil

Bolsonaro diz que “quase todo cearense é cabeçudo”

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou hoje que “quase todo cearense é cabeçudo”, em uma live transmitida nas suas redes sociais para o evento de filiação organizado pelo Aliança pelo Brasil em Fortaleza. Em resposta a seus apoiadores locais, que perguntaram quando ele voltaria ao estado, Bolsonaro agradeceu ao apoio encontrado no Ceará e lembrou que foi o primeiro estado onde foi recebido por uma multidão de simpatizantes, no ano de 2016. “Acho que foi primeiro estado que tivemos grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí, se não me engano, um dos grandes articuladores disso acho que foi Alex Ceará, um cara cabeçudo. Se bem que chamar cearense de cabeçudo você não consegue identificar ninguém, lá quase todo mundo é cabeçudo”, disse. – UOL

Pela 1ª vez em 40 anos, Brasil exporta mais produtos básicos do que industrializados

Pela primeira vez em quarenta anos, os produtos básicos representaram mais da metade das vendas brasileiras ao exterior. O resultado, obtido em 2019, foi divulgado pelo Ministério da Economia. No ano passado, as exportações somaram US$ 224,018 bilhões ao todo, dos quais US$ 118,180 bilhões (52,75%) correspondem a itens básicos. Em 2018, a parcela era de 49,81%. Produtos classificados como básicos são aqueles que não têm tecnologia envolvida ou acabamento, como minerais, frutas, grãos e carnes. Segundo o Ministério da Economia, as exportações de itens básicos recuaram 2% no ano passado, ao mesmo tempo em que as vendas externas de produtos industrializados caíram cinco vezes mais (10,3%). – G1



Barragem se rompe e inunda parte de cidade após chuvas em GO

As chuvas fortes do final da semana provocaram o rompimento de uma barragem no município de Pontalina (GO), a 115 quilômetros de Goiânia. O acidente inundou parte da cidade e deixou desabrigados. Segundo a secretária de Meio ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, os estragos ainda estão sendo contabilizados. Ela diz que há riscos de contaminação, já que as instalações de água e esgoto foram inundadas. A barragem pertencia à fazenda São Lourenço das Guarirobas e era usada para armazenar água para irrigação. A estrutura estava com o cadastro de segurança vencido desde o dia 31 de dezembro. – Folha de S. Paulo



Festival de bandas neonazistas no Rio Grande do Sul é cancelado

O policial civil Leonel Radde, membro do coletivo Policiais Antifascismo, anunciou neste domingo (5) que um festival de bandas neonazistas que aconteceria este mês na cidade de Canoas (RS) foi cancelado. “Vitória! O festival Neonazista de Canoas/RS foi cancelado e as bandas farão seu encontro na casa do produtor, não aberto ao público”, comemorou Radde. Nos últimos dias, o policial se dedicou a expor e denunciar ações, segundo ele, criminosas e de apologia ao nazismo de membros das bandas e de organizadores do festival. Ele divulgou várias fotos e vídeos onde um dos organizadores do festival aparece com armas e faz ameaças a esquerdistas e comunistas. Em outra imagem, um membro de banda faz saudação nazista. – Fórum



Mundo

Trump diz que tropas dos EUA só deixam o Iraque se Bagdá pagar por base militar

O Presidente dos EUA Donald Trump disse neste domingo (5) que as tropas americanas só vão sair do Iraque se Bagdá pagar pela base aérea construída pelos EUA no país. A resposta foi uma reação do republicano após o Parlamento iraquiano aprovar uma resolução pela saída e encerramento das atividades de tropas estrangeiras no país. A decisão foi tomada dias depois que um ataque dos Estados Unidos matou o segundo homem mais importante do Irã, o general Qassem Soleimani, em Bagdá. Trump também ameaçou impor ao Iraque sanções ainda mais pesadas do que aquelas que adotou contra o Irã. Trump ainda reiterou a ameaça de destruir sítios culturais históricos para a humanidade. “Eles podem matar o nosso povo, torturar, lançar bombas, mas a gente não pode tocar nos lugares históricos deles? Não funciona assim”, disse. – G1



China e Rússia condenam ‘ação ilegítima’ dos EUA no Oriente Médio

Os ministros das Relações Exteriores da China e da Rússia condenaram o ataque norte-americano ordenado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que matou o general iraniano Qassim Soleimani na última quinta-feira (02). Por sua vez, o secretário de Defesa do governo do Reino Unido, Ben Wallace, confirmou ter enviado neste sábado dois navios de guerra ao golfo para escoltar embarcações britânicas no Estreito de Ormuz. A chancelaria chinesa e russa entraram em contato neste sábado (04) com o Ministério das Relações Exteriores do Irã e classificaram a ação de Washington como “ilegítima”. Em conversa com o chanceler iraniano, Javad Zarif, o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que Pequim se opõe à estratégia “impraticável” da administração de Trump de pressão máxima contra Irã. – Opera Mundi



Al-Shabab ataca base militar dos EUA no Quênia e mata três americanos

Uma base militar dos Estados Unidos no aeródromo de Manda Bay, no Quênia, foi atacada pela milícia Al-Shabab neste domingo (5). Um soldado dos EUA e mais dois civis que estavam a serviço do Departamento de Defesa americano na base morreram. O ataque e as mortes foram confirmados pelo Comando dos Estados Unidos para a África (AFRICOM). Dois americanos ficaram feridos , mas não em estado grave, segundo o comando. Ao menos quatro terroristas também morreram, segundo a agência Reuters. Embora tenha acontecido três dias após o ataque dos EUA que matou o general iraniano Qassem Soleimani, no Iraque, não há indícios imediatos de relação entre os dois casos – o Al-Shabbab, sunita e ligado à Al-Qaeda, lutou contra as forças Quds iranianas no Iêmen. – G1



Incêndios florestais que atingem a Austrália já mataram metade dos coalas da ilha Kangaroo

Pelo menos metade da população de coalas na Austrália, que não está sofrendo uma doença mortal e é a chave para “garantir” o futuro da espécie, teria morrido desde o início dos incêndios que devastam uma ilha santuário, afirmaram neste domingo (5) os serviços de resgate. A ilha Kangaroo, uma área natural turística na costa do estado da Austrália Meridional, abriga muitas espécies nativas, incluindo coalas, cuja população é estimada em 50.000 indivíduos. Os incêndios catastróficos que assolam o sudeste do país há quatro meses mataram centenas de milhares de animais nativos apenas no estado de Nova Gales do Sul, segundo os cientistas. Nos últimos dias, as condições pioraram. Um incêndio se espalhou rapidamente na ilha Kangaroo e destruiu 170.000 hectares na sexta-feira (3), um terço da ilha. – F5



‘Rei do atum’ paga US$ 1,8 milhão por exemplar de 276 kg no Japão

Um empresário japonês especializado em sushi e apelidado de “o rei do atum” pagou US$ 1,8 milhão por um exemplar gigante no leilão de Ano Novo do principal mercado de peixe de Tóquio. Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai, pagou 193 milhões de ienes por um atum vermelho de 276 kg capturado na costa de Aomori (norte do Japão). “Ele é o melhor”, disse Kimura a repórteres após o leilão que ocorreu antes do amanhecer. “Sim, é caro, não é? Quero que nossos clientes comam muito bem este ano também”, acrescentou. Kimura tem o hábito de quebrar recordes no mercado de peixe de Tóquio, o que lhe permite aparecer regularmente na mídia nesta época do ano. Em 2019, ele pagou US$ 3,1 milhões por um atum de 278 kg. – G1



E mais

‘Coronga’, ‘Era Uma vez em Hollywood’, ‘1917’ e ‘Fleabag’ faturam alto no Globo de Ouro

O Globo de Ouro, premiação da Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, distribuiu na noite deste domingo (5) seyus troféus. Além de “Parasita”, que ganhou a estatueda de Melhor Filme Estrangeiro, entre os grandes vencedores da noite estão o novo drama de guerra de Sam Mendes (“1917”), que venceu como Melhor Filme de Drama e Melhor Diretor, “Era Uma Vez Em Hollywood” (Melhor Filme – Comédia e Melhor Roteiro) e o “Coringa”, com o troféu de Melhor Ator em Drama para Joaquin Phoenix e Melhotr Trilha. A premiação também gracia melhores nomes da TV, e as séries “Fleabag” e “Chrenobyl” ficaram com alguns dos melhores prêmios. veja a lista completa no link. – G1



John Baldessari, pioneiro da arte conceitual, morre aos 88 anos

O artista americano John Baldessari, um dos principais nomes da arte conceitual, morreu na noite deste sábado (4), aos 88 anos. Segundo o Los Angeles Times, a causa da morte, confirmada pela fundação do artista, não foi divulgada. Baldessari foi um dos nomes que, na década de 1960, revolucionou a história da arte com a introdução de fotografia e texto e influenciou as gerações seguintes. Inspirado por nomes como Duchamp e Edward Ruscha, ele explorou a linguagem e a cultura de massa a partir de pinturas com textos e imagens e composições com fotografias retiradas de revistas, filmes e outras fontes. – Folha de S. Paulo

Ken humano se assume mulher transexual: “Sou a Barbie”

Famoso na mídia internacional, o brasileiro Rodrigo Alves fez um post revelador no Instagram. “Precisei de muita coragem para me assumir como mulher trans”, escreveu. “Por oito anos da minha vida fui conhecido como o boneco Ken humano, mas na verdade eu queria ser a Barbie.” Para oficializar a transição, ele posou com looks femininos para os tabloides britânicos Daily Mirror e Sunday People. “Vivi como uma lagarta por 36 anos e agora sou uma borboleta pronta para voar”, anunciou o modelo, que agora pede para ser chamado de Roddy Alves. “É o dia do meu renascimento.” – Terra