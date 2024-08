Boletim Matutino da VICE 06/03/20

Brasil

Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no estado; país agora tem 9

A Sesab (Secretaria de Saúde da Bahia) anunciou na manhã de hoje o primeiro caso importado de coronavírus no estado —agora o 9º registro no país. Trata-se de uma mulher de 34 anos que mora na cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Segundo a pasta, ela se contaminou na Itália e manifestou os sintomas da infecção após retornar ao Brasil, no dia 25 de fevereiro. A paciente está em casa em isolamento e não apresenta sintomas da doença. “A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas.”, informou, por meio do Twitter, o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas. – UOL

Mortes por chuva na Baixada Santista sobem para 29; 41 estão desaparecidos

Pelo quarto dia, os bombeiros trabalham nas buscas por desaparecidos da chuva que deixaram um rastro de destruição em Santos, São Vicente e Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Quarenta e uma pessoas continuam desaparecidas. Vinte e nove pessoas morreram. A informação foi atualizada na manhã de hoje pelos bombeiros. A cidade mais atingida foi Guarujá, que concentra o maior número de mortes (24). Na cidade, sete morros foram atingidos, sendo dois com maior gravidade: o da Barreira do João Guarda e o da Bela Vista, conhecido como Macaco Molhado. Em Santos, há três mortos e cinco desaparecidos. São Vicente registrou duas mortes e tem um desaparecido. Ao todo, 483 pessoas estão desabrigadas: 228 no Guarujá, três em São Vicente, 150 em Santos e 102 em Peruíbe. – UOL

Sobe para 29 o número de mortos em naufrágio no Amapá; buscas continuam

O número de mortos do naufrágio que ocorreu no Amapá subiu para 29, segundo comunicado enviado pela Marinha do Brasil na noite de hoje. A contagem foi atualizada após o Corpo de Bombeiros encontrar mais quatro corpos. Segundo a Marinha, ao todo foram resgatadas 49 pessoas com vida, entre passageiros e tripulantes. O naufrágio da embarcação ‘Anna Karoline III’ ocorreu na manhã de sábado no rio Jari. O navio ia de Santana (AP) a Santarém (PA) quando foi acometido por uma tempestade e acabou tombando. Até o momento, a corporação já realizou o translado de 20 corpos da cidade de Gurupá (PA) para Macapá (AP). Em nota, a corporação afirma que o sexto dia de buscas contou com o apoio de 39 militares da marinha, uma aeronave, uma lancha, além de aviso balizador ‘Marco Zero’ e aviso hidroceanográfico fluvial ‘Rio Xingu’. O aviso Hidroceanográfico fluvial ‘Rio Tocantins’ será incorporado à operação. – UOL

Justiça quebra sigilo de computadores em SP que dispararam mensagens contra STF e deputados

A Justiça de SP determinou a quebra do sigilo de computadores usados para disseminar mensagens de ataque ao STF (Supremo Tribunal Federal) e a parlamentares do PSL que romperam com Jair Bolsonaro. A ação investiga a existência do suposto “gabinete do ódio” que funcionaria nas salas do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), ligado a Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Ele seria um braço do “gabinete do ódio” que funcionaria no Palácio do Planalto. A quebra revelou que a maioria dos IPs são de um provedor público de SP, a Prodesp. A informação reforça a suspeita dos deputados do PSL que moveram a ação —como Joice Hasselmann e Junior Bozzella— de que os ataques partiram da Assembleia Legislativa de SP. – Folha de S. Paulo

Vice-presidente da escola de samba União da Ilha é morto a tiros por encapuzados

O vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhaes, foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (6), na Ilha do Governador. Vinhaes foi atacado na esquina das Avenida Paranapuã com a Rua Pio Dutra, por dois homens encapuzados que estavam em uma moto preta. Eles atiraram contra o carro em que Vinhaes estava e dispararam quando ele tentou sair do veículo. Uma mulher, ainda não identificada, também estaria no local e foi levada para o Hospital Municipal Evandro Freire. Não há informações sobre o motivo do ataque. O caso foi para investigação da delegacia da Barra da Tijuca. A escolas de samba União da Ilha do Governador foi rebaixada para a Série A no carnaval 2020 do Rio de Janeiro. – G1

PMs são presos após serem filmados agredindo suspeitos com madeira na Bahia

Três policiais militares foram presos hoje após serem filmados agredindo sete homens e um adolescente em uma abordagem realizada ontem à noite, no bairro da Liberdade, periferia de Salvador. Os agentes, que não tiveram seus nomes divulgados, eram lotados na 37ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) —responsável pelo policiamento da região. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ao menos dois dos três militares que aparecem nas imagens agindo com violência durante a abordagem, ocorrida numa viela da rua Tupy Caldas, local conhecido como Estica. Um deles usa um pedaço de madeira para bater na palma das mãos de dois rapazes. “Vá se foder, maconheiro!”, diz o agente, ao desferir os golpes e mandar um homem calar a boca. Em nota, a assessoria da PM disse apenas que os militares foram autuados em flagrante na Corregedoria da corporação. Após prestarem depoimento, eles foram encaminhados para a CCP (Coordenadoria de Custódia Provisória), onde estão à disposição da Justiça. – UOL

Terapeuta é preso por abusar sexualmente de pacientes sob efeito de Ayahuasca em SC

Um terapeuta foi preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes enquanto elas estavam sob efeito de Ayahuasca, em Blumenau, santa Catarina. O homem foi detido no início da tarde desta quinta-feira (5), após ter a prisão preventiva decretada. Segundo a Polícia Civil, o suspeito atuava como terapeuta há cerca de três anos no município. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Dpcami (Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso). A prisão preventiva do homem é referente aos crime de violações sexuais mediante fraude, importunações sexuais e estupros de vulneráveis. A investigação ainda está sob sigilo e a polícia não revelou o nome, idade, nem o local onde ele atendia. Há indícios de que pelo menos 15 pessoas tenham sido vítimas do terapeuta, sendo que três delas já procuraram a delegacia especializada para registrar a denúncia. – ND+

‘Se eu fizer muito besteira, pode ir a R$ 5’, diz Guedes sobre o dólar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (5) que o câmbio é flutuante e disse que o dólar pode recuar se o governo adotar as medidas corretas ao seguir na agenda de reformas para que a confiança do investidor no país seja recuperada. “É um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível (de R$ 5). Se eu fizer muita coisa certa, pode descer”, disse em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “(Com a as reformas), mais rápidos são retomados os investimentos, e o dólar acalma.” Ele disse que o governo deve enviar a reforma tributária na próxima semana. – G1

Após palhaçada com o PIB, Bolsonaro diz que não vai mais falar com a imprensa

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (5) que não vai mais falar com a imprensa enquanto esta, segundo ele, “não divulgar a verdade”. Em sua live semanal, o presidente ainda disse que a imprensa não deveria mais comparecer toda manhã ao Palácio do Alvorada. Bolsonaro também reclamou da repercussão do resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do ano passado, apresentado na quarta-feira (4) pelo IBGE, com alta de 1,1%. O dado é menor do que o projetado inicialmente pelo mercado e consolidou 2019 como o terceiro ano seguido de fraco crescimento da economia brasileira. “A gente vê a imprensa, por outro lado, criticando, né. Falando mal do PIB. O pibinho, pibinho, não sei o quê”. – Folha de S. Paulo

Risco Brasil sobe enquanto Bolsa cai e dólar dispara

esde o fim do Carnaval, a instabilidade nos mercados de câmbio e juros e na Bolsa brasileira era atribuída aos efeitos do coronavírus sobre à atividade econômica no mundo. Os indicadores financeiros sinalizaram com mais clareza nesta quinta-feira (5) que há também uma perda da confiança dos investidores em relação à economia brasileira. Nesse caso, os economistas olham não apenas câmbio e Bolsas. Houve também forte alta no risco-país do Brasil medido pelo CDS (Credit Default Swap), um tipo de contrato que funciona como termômetro da confiança dos investidores em relação a economias, especialmente às emergentes. O CDS de cinco anos do Brasil subiu 14,4%, para 129 pontos. Foi a maior alta percentual diária desde o chamado Joesley Day, em 18 de maio de 2017, dia em que veio a público a informação de que Joesley Batista gravara conversa com o então presidente Michel Temer (MDB). – Folha de S. Paulo

Por coronavírus, Bolsonaro suspende viagem à Polônia, Hungria e Itália

O presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender temporariamente sua visita à Polônia e à Hungria, programada para o fim de abril, diante do avanço da epidemia do novo coronavírus pela Europa. Na semana passada, diante do aumento de casos na Itália, Bolsonaro já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país que estava incluso no roteiro. A viagem pelos três países pode ser reprogramada, mas ainda não há data definida, segundo fontes do Palácio do Planalto. Neste sábado, porém, Bolsonaro embarca para o estado americano da Flórida. A viagem à Polônia, que tem apenas um caso do coronavírus confirmado, foi anunciada por Bolsonaro em fevereiro receber a visita do chanceler polonês Jacek Czaputowicz no Palácio do Planalto. O roteiro incluiria a Hungria, que não tem registros da doença. – UOL

Noruega está “de saco cheio”, diz embaixador alemão sobre Fundo Amazônia

“Tenho a impressão de que sobretudo a Noruega está de saco cheio”, afirmou Georg Witschel, embaixador da Alemanha no Brasil, durante uma mesa-redonda sobre economia e meio ambiente realizada no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) no Rio de Janeiro. A Noruega, que é parceira da Alemanha no Fundo Amazônia, responde por 90% do aporte de 1,5 bilhão de reais à espera de destinação pelo Ministério do Meio Ambiente há mais de um ano. A iniciativa foi criada em 2008, majoritariamente com doações dos dois países europeus, que, juntos, são responsáveis por 99% dos 3,3 bilhões de reais que já foram repassados. Para Witschel, a inação do governo brasileiro pode afetar de forma decisiva o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). “O fracasso do Fundo Amazônia será um torpedo no navio do acordo entre Mercosul e União Europeia.” – DW

Guilherme Boulos denuncia assassinato de líder do MTST pela polícia em MG

O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) usou o Twitter para denunciar a morte de uma liderança do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) pela polícia em Uberlândia (MG). No Twitter, ele disse que “Daniquel Oliveira tinha 41 anos e foi executado friamente por policiais”, sem revelar mais detalhes sobre o suposto crime. Boulos, que é coordenador do MTST, lamentou a morte do companheiro e pediu justiça: “Exigimos punição aos assassinos”, escreveu. No Instagram, o MTST de Minas Gerais alega que Daniquel foi morto “covardemente” na madrugada desta quinta (5), com um tiro na nuca, depois de subir em no poste de uma das casas da ocupação que coordenava. – UOL

MP do Paraguai diz que número do passaporte de Ronaldinho pertence a uma mulher

O comissário da Polícia Nacional do Paraguai, César Silguero, disse nesta quinta-feira (5) que os números dos passaportes apreendidos na suíte do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho pertencem a duas mulheres de origem paraguaia, moradoras de Assunção. Silguero disse, em entrevista coletiva, que os passaportes recolhidos pelas autoridades policiais são originais mas que foram adulterados. Além disso, ele explicou que há duas cédulas de identidade “totalmente falsas”, com as fotos de Ronaldo e seu irmão. Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento ao MP nesta tarde, mas não falou sobre o caso. Um advogados dele, Adolfo Marín, afirmou à imprensa paraguaia que o ex-jogador e o irmão “não têm restrições de circulação”. Porém, ambos vão ficar no Paraguai por enquanto. – G1

MP do Paraguai não vai indiciar Ronaldinho Gaúcho após jogador admitir ‘erro’

O Ministério Público do Paraguai não vai indiciar Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis Moreira, por terem entrado no país com passaportes adulterados. De acordo com os promotores, os dois admitiram o erro — e, assim, a promotoria entendeu que eles “foram enganados em sua boa fé”. Ronaldinho e Assis já poderiam, assim, retornar ao Brasil. Porém, segundo advogados do ex-jogador, ele decidiu ficar no Paraguai até esta sexta-feira (6). Ronaldinho e Assis prestaram depoimento nesta noite. Na noite de quarta-feira, eles foram alvo de uma operação dentro do hotel onde estavam hospedados em Assunção. Os policiais apreenderam os documentos e iniciaram o inquérito. – G1

Diretor de Migração do Paraguai pede demissão do cargo após caso Ronaldinho Gaúcho

O diretor geral de Migração do Paraguai, Alexis Penayo, pediu demissão do cargo nesta quinta-feira (5) em meio às investigações sobre o suposto uso de passaporte e documentos paraguaios falsos pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis Moreira. Penayo vinha recebido críticas pelo fato de o Departamento de Migrações não deter os brasileiros ainda no Aeroporto Internacional de Luque — o principal terminal paraguaio. O diretor reconheceu que um funcionário deixou Ronaldinho e o irmão passarem, mas criticou “a falta de apoio dos superiores” e a cobrança às autoridades migratórias. “Ninguém pergunta quando esse passaporte foi solicitado, quem pagou e quem entregou”, criticou Penayo. De acordo com o jornal “ABC Color”, as autoridades migratórias avisaram a Polícia Nacional e o Ministério do Interior logo após constatarem as irregularidades. Porém, os dois órgãos só agiram depois de 12 horas dessa comunicação. – G1

Alunos de escola do Recife fazem saudação nazista em sala e postam imagem em rede social

Um grupo de 11 alunos com idades entre 16 e 17 anos, do colégio particular Santa Maria, um dos mais tradicionais do Recife, fez saudações nazistas em sala de aula durante campanha de um deles para ser o orador da turma. A imagem, feita na tarde desta quarta-feira (4), foi postada pelos próprios estudantes em uma rede social e apagada algumas horas depois. A conta @militancia.2020 também foi removida. Na fotografia, um estudante de casaco preto aparece no lugar do professor. Os outros alunos, virados para ele, repetem a saudação nazista. O texto do post, ao apresentar o candidato a orador, faz citações diretas ao nazismo. “Ele promete ser o novo Führer da série nessa caminhada para a construção de um novo e inovador Reich”, destaca. – Folha de S. Paulo

Mundo

Rússia e Turquia anunciam cessar-fogo após confrontos no norte da Síria

A Rússia e a Turquia assinaram nesta quinta-feira (5) um acordo de cessar-fogo após o aumento da tensão entre os dois países gerada pelos recentes confrontos na província de Idlib, no norte da Síria. A medida passa a valer a partir da 0h desta sexta (horário local, 18h de quinta em Brasília). Recentemente, militares turcos entraram em confronto com tropas sírias apoiadas pelo governo russo em Idlib. O regime de Bashar al-Assad na Síria tenta retomar o controle da província, um dos últimos redutos de milícias opositoras apoiadas pela Turquia. O confronto gerou uma crise migratória nas fronteiras com a Europa. Os presidentes de Rússia e Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, fizeram uma reunião que durou mais de seis horas. Ao fim, ambos anunciaram a trégua. – G1

Suíça e Espanha registram primeiras mortes por coronavírus

A Suíça e a Espanha registraram as primeiras mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Na Suíça, a paciente era uma mulher de 74 anos que sofria de doenças crônicas e morreu nesta quinta (5) no cantão de Vaud, segundo a imprensa internacional. 58 pessoas testaram positivo para o novo vírus no país, de acordo com o jornal suíço “Neue Zürcher Zeitung”. Na Espanha, a vítima era um homem de 69 anos que morreu na cidade de Valencia no dia 13 de fevereiro por pneumonia, segundo o jornal espanhol “El País”. Um exame feito após a morte detectou a presença do novo vírus. A morte foi noticiada na terça (3), mesmo dia em que o ministério da Saúde do país anunciou medidas para restringir aglomerações na tentativa de conter as infecções. – G1

Corte de Crimes Internacionais aceita abrir processo contra os EUA

Juízes da Corte de Crimes Internacionais (CCI) em Haia, na Holanda, autorizaram, nesta quinta-feira (5), uma investigação que tem como alvo o exército dos Estados Unidos e funcionários da CIA (Agência Central de Inteligência) por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos no Afeganistão. Também são investigados o Talibã e as forças do governo afegão. Essa é a primeira vez que um promotor da corte é autorizado a investigar forças americanas. Os EUA não reconhecem a jurisdição de Haia e se recusam a cooperar. Em 2018, o então conselheiro de segurança, John Bolton, disse que a corte ameaça a soberania americana e os interesses de segurança nacional americanos. Em abril do ano passado, um juiz da corte havia negado um pedido da promotora Fatou Bensouda para abrir um processo. Nesta quinta-feira (5), um colegiado revisou essa determinação. – G1

Epicentro do coronavírus na China não registra novos casos pela primeira vez

O governo chinês anunciou nesta sexta-feira (6) que irá aliviar as restrições em Wuhan, na província de Hubei, onde começou o surto do novo coronavírus, mas sem dar uma previsão clara de quando isso ocorrerá. A província não registrou novos casos de Covid-19 pela primeira vez desde o início do surto. O vice-secretário geral do Conselho de Estado da China, Ding Xiangyang, afirmou em entrevista coletiva que o inverno passou e que o dia que todos estão esperando ansiosamente não estaria muito longe, de acordo com a Reuters. – G1

Motorista danifica escultura na Ilha de Páscoa ao bater com picape

Um morador da Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, foi preso no domingo (1) depois de danificar uma escultura com uma picape. O prefeito da ilha discute restrições à circulação de veículos depois do caso. Há cerca de mil figuras de cabeças na ilha. Elas são conhecidas como moai. Os nativos da ilha, os Rapa Nui, acreditam que elas têm o espírito de ancestrais importantes. O responsável pelas estátuas é Camilo Rapu, presidente de uma comunidade da nação. Ele afirmou que o acidente pode ter sido proposital. Segundo o jornal chileno “El Mercúrio”, a picape, aparentemente, apresentou uma falha nos freios. O incidente prova que é preciso restringir o tráfego. – G1