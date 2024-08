Boletim Matutino da VICE 07/01/20

Brasil

Bolsonaro diz que há possibilidade de não ir a Fórum Econômico em Davos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (6) que há a possibilidade de ele não ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça). Bolsonaro deu a declaração após ter participado, em Brasília, de uma reunião no Ministério de Minas e Energia na qual foi discutido o impacto da crise entre Estados Unidos e Irã no preço dos combustíveis. O Fórum Econômico é realizado há quase 50 anos e, no encontro deste ano, líderes mundiais e chefes das maiores empresas do mundo discutem medidas para o aquecimento da economia global. “Existe a possibilidade de não ir. Não vou entrar em detalhes, eu já satisfiz a sua curiosidade”, declarou o presidente. “O mundo tem seus problemas, questão de segurança”, acrescentou. – G1

Irã pede explicações ao Brasil sobre nota de apoio aos Estados Unidos

A Chancelaria do Irã convocou o representante do Brasil em Teerã no domingo para pedir explicações à diplomacia brasileira sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos, no Iraque, que culminaram com a morte do general Qassem Soleimani, da Guarda Revolucionária do Irã. Como reação ao episódio, o Itamaraty divulgou uma nota, na última sexta-feira, praticamente respaldando o assassinato do militar pelos Estados Unidos. O órgão condenou várias vezes o terrorismo e, sem citar nomes, usou uma linguagem diplomática para demonstrar que, para o governo brasileiro, o general iraniano e a própria Guarda Revolucionária poderiam ser classificados como terroristas. Como o embaixador do Brasil naquele país, Rodrigo Azeredo, está de férias, a encarregada de negócios da embaixada, Maria Cristina Lopes, representou o governo brasileiro na reunião no Ministério das Relações Exteriores iraniano. A reunião foi confirmada pelo Itamaraty, mas o teor da conversa não foi revelado. – O Globo

Aumento dado por Moro à cúpula da PF divide corporação; peritos e agentes pleiteiam reajuste

A distribuição de reajustes e gratificações a policiais federais, aberta por medida provisória publicada na semana passada, dividiu membros da corporação. O texto cria bônus para cargos de chefia e reajusta remunerações de superintendentes regionais. A associação dos peritos enviará, nesta terça (7), ofício ao diretor-geral, Maurício Valeixo, pedindo que ele use a reestruturação para corrigir o descompasso salarial entre delegados e a área científica, ocupada pela categoria. Já a federação dos agentes publicou comunicado, nesta segunda (6), sugerindo que são atendidos apenas os delegados. – Folha de S. Paulo

Após um mês, PF não conclui inquérito sobre atentado contra índios Guajajaras no MA



O inquérito que investiga a morte dos caciques Raimundo Guajajara e Firmino Guajajara, assassinados em um atentado registrado na BR-226, entre as aldeias El Betel e Boa Vista no município de Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão, ainda não foi concluído e segue sob siglo, segundo a Polícia Federal. O crime completa um mês nesta terça-feira (7). Dois índios ficaram feridos durante o ataque. Em um vídeo, um dos indígenas que sobreviveu contou que foi surpreendido por um veículo de cor branca que realizou disparos contra a moto onde ele e um dos caciques mortos estavam. – G1

Prefeitura de Belford Roxo deu cargo a miliciano condenado a 26 anos de prisão

A prefeitura de Belford Roxo nomeou o miliciano Juracy Alves Prudêncio, o Jura, para um cargo comissionado na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana do município. Jura, entretanto, cumpre pena de 26 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e homicídio. Segundo as sentenças que condenaram o ex-sargento da PM entre 2010 e 2014, ele era chefe do Bonde do Jura, uma milícia acusada de uma série de homicídios na Baixada Fluminense. Juracy foi nomeado como assessor de gabinete da secretaria no dia 1º de agosto de 2017. Três meses antes, o ex-PM havia conseguido na Justiça passar do regime fechado para o semiaberto. – Extra

Polícia identifica suspeito de atear fogo em morador de rua em SP

A Polícia Civil identificou o suspeito de ter ateado fogo no morador de rua que morreu após ser atingido pelas chamas e ter 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma rua da Mooca, na Zona Leste de São Paulo, na madrugada de domingo (5). O suspeito ainda não foi preso e a polícia faz buscas para localizá-lo. A identidade do suspeito não foi revelada para não atrapalhar as investigações. Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, chegou a ser internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal do Tatuapé, mas morreu na manhã desta segunda-feira (6). – G1

Menina de 4 anos é achada com vida após se perder e ficar 5 dias na mata no AP

Uma menina de 4 anos que desapareceu em 29 de dezembro numa comunidade ribeirinha entre o Amapá e o Pará permaneceu 5 dias numa área de mata se alimentando de frutas e tomando água de rio. Encontrada em 2 de janeiro com escoriações e desidratada, Ana Vitória Soares Cardoso foi levada para o pronto-socorro do município amapaense de Santana, a 17 quilômetros da capital Macapá. A criança segue internada, mas está fora de perigo, informou o hospital. Ela se perdeu na comunidade do Rio Maniva, no município paraense de Afuá, onde ela mora. Segundo familiares, ela havia sido vista pela última vez brincando numa canoa com a irmã de 8 anos por volta de meio-dia de 29 de dezembro. – G1

Polícia resgata 70 animais silvestres em clínica no PR; veterinários são autuados

A Polícia Civil do Paraná informou que apreendeu na manhã desta terça-feira (7) cerca de 70 animais silvestres em cativeiro em uma clínica veterinária, em Curitiba (PR). Entre os animais resgatados, macacos, papagaios, araras, tartarugas, iguanas, dragão de barba, lagarto e aranhas. O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) foi chamado para recolher os animais. Segundo a corporação, dois médicos veterinários —um homem e uma mulher— responsáveis pelo local foram autuados. Eles assinaram um termo circunstanciado e irão responder pelos crimes de maus-tratos, e por manterem animal silvestre em cativeiro. Além disso, podem receber multa. – UOL

Fumaça da Austrália chega ao Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira

Os resquícios da fumaça proveniente dos incêndios florestais na Austrália deverão chegar ao Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (7), junto com uma frente fria que atravessará o Estado, segundo meteorologistas consultados por GaúchaZH. Nesta segunda-feira (6), imagens de satélite já mostram a fumaça avançando sobre o Chile e a Argentina, em direção ao Brasil. De acordo com o meteorologista Lucas Cantos, da Somar Meteorologia, é justamente a chegada da chuva ao Rio Grande do Sul, com ventos soprando do Sudoeste, que reforçam a vinda da fumaça até o Sul do Brasil. Cantos explica que como o Estado está na mesma latitude da Austrália, os ventos sopram de Oeste para Leste – da Oceania para a América do Sul – e as queimadas na Austrália são de proporções extremas, a possibilidade de a fumaça cruzar o oceano Pacífico e chegar ao sul do continente americano já era prevista. – Gaúcha ZH

Deputado bolsonarista aciona PF contra Fátima Bernardes por música de Ludmilla

O deputado e pastor Otoni de Paula (PSC-RJ) protocolou na Polícia Federal nesta segunda uma notícia-crime contra a apresentadora Fátima Bernardes. O motivo: o programa Encontro, da TV Globo, teria, na avaliação do deputado, feito apologia ao cultivo, uso e venda de maconha ao exibir a apresentação da cantora Ludmila no dia 23 de dezembro. Na música “Verdinha”, canta a funkeira Ludmila: “Eu fiz um pé lá no meu quintal / Tô vendendo a grama da verdinha a um real”. No ofício ao diretor da PF, Maurício Valeixo, o bolsonarista critica a apresentadora por mostrar no horário matutino uma música que, segundo ele, faz apologia às drogas. – Veja

Mundo

Tumulto em funeral de general iraniano deixa ao menos 35 mortos em sua cidade natal

Uma confusão durante o funeral do general Qassim Suleimani deixou dezenas de mortos na cidade de Kerman. Segundo o site Young Journalists Club, ligado à TV estatal do país, foram ao menos 35 mortes e 48 feridos. Não há detalhes ainda sobre o que causou o tumulto, ocorrido em meio a um cortejo que reuniu centenas de milhares de pessoas nas ruas de kerman, cidade natal do general. Imagens mostram pessoas caídas no chão, com os rostos cobertos, enquanto equipes de resgate tentavam reanimar outros feridos. Devido à tragédia, o enterro do general foi adiado, segundo a agência ISNA. A nova data não foi informada. Suleimani foi morto por um ataque dos EUA na sexta (3) no Iraque. Ele foi uma das autoridades com mais poder no Irã, e é considerado um herói no país. – Folha de S. Paulo

Parlamento do Irã declara Forças Armadas dos EUA como ‘terroristas’

O Parlamento do Irã aprovou nesta terça-feira (7) uma lei que designa as Forças Armadas dos Estados Unidos como “terroristas”, sinalizando uma escalada da tensão no Oriente Médio. A decisão do regime de Teerã ocorre em meio à expectativa de retaliação militar contra alvos dos EUA após o assassinato do general Qassim Suleimani, uma das principais autoridades do país persa, em um bombardeio americano no Iraque na semana passada. A medida aprovada pelos parlamentares iranianos diz que qualquer ajuda ao Exército americano “será considerada cooperação com um ato terrorista”. O texto é uma emenda a uma lei votada em abril que descreve os EUA como um país “patrocinador do terrorismo”. – Folha de S. Paulo

Secretário contraria Trump e descarta ataque dos EUA contra patrimônio cultural do Irã

O secretário de Defesa americano, Mark Esper, descartou nesta segunda-feira (6) qualquer possibilidade de ataque dos EUA a alvos que façam parte do patrimônio histórico e cultural iraniano, contrariando uma ameaça do presidente Donald Trump, caso o Irã busque vingança pela morte do general Qassem Soleimani. Em uma coletiva de imprensa, Esper reconheceu que atacar patrimônios culturais do Irã seria crime de guerra. “Essas são as leis do conflito armado”, afirmou o chefe do Pentágono para os jornalistas. No sábado (4), Trump ameaçou atacar 52 alvos iranianos, alguns deles importantes para a cultura do país, em caso de retaliação de Teerã. – G1

Esposa de Carlos Ghosn é alvo de mandado de prisão, diz imprensa japonesa

Carole Ghosn, mulher do ex-presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, se tornou alvo de um pedido de prisão, segundo a imprensa japonesa. Promotores de Tóquio emitiram o mandado contra ela por perjúrio. O casal está há uma semana no Líbano, depois que Carlos Ghosn fugiu do Japão, onde cumpria prisão domiciliar. Ele foi foi preso pela primeira vez em novembro de 2018, acusado de sonegação fiscal. O porta-voz de Ghosn classificou o pedido de prisão como “patético”, segundo informou a agência Reuters. Em entrevista concedida em junho deste ano, Carole Ghosn afirmou que não via o marido havia meses e negou que fosse cúmplice, afirmando que era mera dona de casa. – G1

E mais

Cofre high tech de maconha ganha prêmio, mas CES proíbe falar em ‘cannabis’

Além de ser a maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES) distribui premiações para inovações tecnológicas todos os anos. Os portões dos pavilhões onde ocorre o evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, ainda não foram abertos, mas a feira já possui sua primeira controvérsia. Os vencedores de uma das categorias foram censurados justamente por conta de seu produto: uma caixa tecnológica que armazena produtos de maconha. A empresa canadense Keep Labs, vencedora do prêmio, divulgou a honraria em seu site oficial, porém decidiu não enviar representantes ao evento que acontece a partir desta terça-feira (7). Apesar de terem vencido na categoria de soluções para a casa, os representantes da Keep Labs não poderiam mencionar a maconha no evento, por uma orientação da organização do evento, a Consumer Technology Association (CTA). – UOL

Funcionário roubou R$ 190 mil em itens dos sets de Harry Potter para vender na internet

Ex-funcionário dos estúdios de Harry Potter, que continuam abertos para visitação até hoje na Inglaterra, Adam Hill roubou itens avaliados em 36.935 libras (quase R$ 200 mil) que estavam nos sets da franquia do bruxo mais famoso do cinema. Ele acaba de ser condenado a 14 meses de prisão, além de outros 18 meses de suspensão e 250 horas de trabalho voluntário. Os outros empregados do estúdio só descobriram o que estava acontecendo quando notaram que havia uma pilha de objetos se acumulando sob a mesa de Adam. Estes itens surgiam debaixo da escrivaninha, se acumulavam e logo desapareciam. – UOL