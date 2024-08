Boletim Matutino da VICE 09/04/20

Brasil





Cartórios registram 33% mais mortes por coronavírus que governo

O cruzamento de dados dos cartórios de registro civil e do Ministério da Saúde revela que o número de mortes causadas pela covid-19, doença desencadeada pelo novo coronavírus, pode ser maior que o registrado pelas autoridades sanitárias. Uma plataforma do Observatório Nacional de Casos de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão mostra que até a última segunda-feira (6), 736 pessoas morreram em decorrência da covid-19. Até a mesma data, o Ministério da Saúde contabilizava 553 óbitos — 33% menos. Os cartórios passaram a monitorar as mortes após uma portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada em 20 de março. A ferramenta está hospedada no site da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). – Metrópoles

iFood derruba liminar que o obrigava a pagar entregadores afastados por coronavírus

O aplicativo de entregas de comida iFood conseguiu reverter nesta terça-feira (7) decisão da Justiça do Trabalho que obrigava a empresa a pagar assistência financeira de ao menos um salário mínimo (R$ 1.045) aos entregadores afastados por integrarem grupos de risco, por suspeita de coronavírus ou por estarem com a doença. A decisão original havia sido proferido no último domingo (5) pelo juiz Elizio Luiz Perez, do TRT-2, e dava 48 horas de prazo para que o aplicativo aplicasse a medida, com multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. O magistrado emitiu decisão similar contra o aplicativo Rappi. Perez havia atendido a um pedido do MPT. A sentença garantia “assistência financeira aos trabalhadores que integram grupo de alto risco [maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, imunocomprometidos e gestantes], que demandem necessário distanciamento social ou afastados”. – Folha de S. Paulo

ATUALIZAÇÃO: O iFood emitiu uma nota sobre as ações quem tem feito e planejado a fim de resguardar seus colaboradores. Saque aqui.

SP registra primeiro congestionamento nesta quarta depois de 15 dias sem trânsito

Parte dos paulistanos ignorou o pedido de isolamento social das autoridades e o primeiro congestionamento na cidade de São Paulo foi registrado em 15 dias nesta quarta-feira (8), mesmo em meio à pandemia do coronavírus e a quarentena em vigor. A quarentena no estado de São Paulo começou no dia 24 de março e, desde então, não havia registro de congestionamento, ou seja, 0 km de trânsito em ruas e avenidas da cidade, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Também nesta quarta, a SPTrans teve que colocar mais ônibus em circulação nas ruas, pois o número de passageiros no transporte público da capital alcançou 32%, o maior índice desde o início da quarentena no estado. Na terça-feira (7) foi registrado um grande movimento de clientes, causando filas e aglomerações em supermercados e bancos da capital. – G1

Juiz manda homem pagar R$ 15 mil em indenizações por agredir ex-senadora



O juiz Hilmar Carlos Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília, mandou um homem pagar R$ 15 mil em indenizações à ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) por agressões desferidas durante tumulto dentro de um voo em 2016. Nos autos, consta que o réu teria iniciado uma discussão sobre a atuação da parlamentar no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, de quem era contrário. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem tentou puxar o celular à força da senadora. Grazziotin havia embarcado em um voo da Latam com saída de Brasília e destino a Curitiba quando foi abordada, dentro da aeronave, pelo homem. Ele foi retirado pela Polícia Federal após a empresa aérea classificar o comportamento como “indisciplinado”. – UOL

Ônibus ‘Cata Veio’ na Grande BH alerta idosos sobre a importância de ficarem em casa



Um casal de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, encontrou uma forma muito bem-humorada de dar o recado para as pessoas, especialmente os idosos, sobre a importância de ficarem em casa nestes tempos de pandemia do novo coronavírus. Os empresários Katya Salomão, 50, e o marido, André Meneguini, 54, usam um ônibus antigo para circular na cidade e também na vizinha Lagoa Santa para alertar todo mundo que encontram pela frente. O veículo, que é peça de coleção, ganhou o nome de “Cata Veio” e dá o recado de forma descontraída para que os idosos se protejam. Katya contou que a iniciativa começou como uma tentativa de conscientizar suas sete tias, que são todas idosas, com mais de 70 anos, e vivem em Vespasiano e em Lagoa Santa. – G1



Quarentena por coronavírus afrouxou em todas as capitais do País

Entre a última semana de março e os primeiros dias de abril, a diminuição no isolamento da população foi o padrão para todas as capitais brasileiras. Mesmo em casos onde a variação foi pequena, houve algum aumento na circulação de pessoas. Nenhuma capital viu suas ruas ficarem mais vazias durante a semana passada. A variação foi identificada com base na localização de 60 milhões de telefones celulares no país, compilada pela empresa In Loco, e tem sido analisada por pesquisadores brasileiros para determinar a relação do movimento nas ruas com o grau de contágio pelo novo coronavírus. Entre as dez maiores capitais do Brasil, a que apresentou maior proporção de pessoas circulando nas últimas semanas foi Manaus. A capital do Amazonas é uma das mais atingidas do País pela covid-19. Menos da metade da população se manteve em casa durante a última semana. Nesta terça-feira (7) a Secretaria de Saúde amazonense admitiu que espera um colapso no sistema de saúde para os próximos dias, considerando intensidade do contágio e o número reduzido de leitos na cidade. – Estadão

Booslarno dá entrevista, aparece em cadeia nacional, mas só fala as mesmas groselhas de sempre





O idoso com dificuldades de leitura Jair Blosaoron apareceu em cadeia nacional pela enésima vez desde que começou a crise da pandemia de coronavírus. Para anunciar que vai ouvir incondicionalmente o consenso científico? Para delinear um plano revolucionário para tentar segurar o debacle econômico? Não, né. É claro que foi para reclamar da tática mais eficiente possível para evitar a mortandade em massa de brasileiros (o isolamento social) e tentar vender qualquer coisa cujo estudo num grupo de 24 pacientes sem nenhum tipo de revisão o filho careca semi-alfabetizado em inglês encontrou na Wikipédia (sim, a água tônica). Enquanto isso o brasileiro tava ou batendo panela, lavando louça, ou vendo a live da Marília Mendonça. – UOL





Balorsono fica em shok com panelaços: ‘não é hora de derrubar presidente’





O personagem involuntário de livro do García Márquez Jair Lonorsabo disse, sobre os panelaços que acontecem nos últimos dias em cidades brasileiras contra a atuação da Presidência da República no combate ao novo coronavírus, que “não está na hora de derrubar o presidente”, mas reconheceu que os protestos “fazem parte da democracia”. Um novo protesto embalado ao tamborilar de caçarolas ocorreu nesta quarta (8), às 20h30, durante novo pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para falar as mesmas groselhas de sempre e, em bom carluxês, “virar a narrativa”. Em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, Bolnaro disse que o comunicado iria tratar de questões relacionadas ao emprego e à economia. Ao jornalista José Luiz Datena, Boloaro brincou que planeja mudar a “cor da cadeira presidencial para azul, porque este verde lembra muito a cor da criptonita”. “Você senta aqui e fica fraco”. Ahn. – Exame





Blornosoa perde o bolão das mortes do coronavírus: já passamos de 800 e pico não chegou





Ao atingir 800 mortos no Brasil, a epidemia de coronavírus superou o número de mortes previsto pelo Jair em uma das entrevistas em que minimizava a gravidade da doença. Em 22 de março, ele afirmou à TV Record que a estimativa era de que haveria menos óbitos com o novo vírus do que os causados pelo H1N1 em 2019 no Brasil – foram em torno de 800. Dois dias depois, em pronunciamento na TV, o presidente afirmou que, caso fosse infectado pelo coronavírus, “nada sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho”. Era a segunda vez que alegava que a covid-19 só causaria uma “gripezinha”. Na entrevista à Record, Boro fez críticas a governadores que adotaram medidas de isolamento social. “Mais importante do que a nossa economia é a nossa vida. Mas não podemos extrapolar na dose. Por que? Com o desemprego aí, acontecendo, a catástrofe será maior, mais ainda. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foi na ordem de 800. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus”, previu erroneamente o piloto amador de jet-ski. – UOL





Arriscando um novo ataque de ciúmes de Blaronoso, Marília Mendonça coloca mensagem de Mandetta em live





Em live em suas redes sociais na noite desta quarta-feira (8), a cantora Marília Mendonça colocou mensagem do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. O show virtual estava sendo acompanhado por 2,5 milhões de pessoas. “Que as pessoas curtam em casa, que a gente não aglomere. Sei que os shows são para milhões de pessoas. Saiba que nós, como fãs de seu trabalho, ficamos mais fãs no Ministério da Saúde por você estar fazendo [live] e não aglomerando as pessoas”, disse Mandetta em sua mensagem. Na sequência, a cantora disse que a presença do ministro era uma honra, parabenizou-o pelo “trabalho incrível” e pediu a todos que seguissem as recomendações dos órgãos de Saúde. – Folha de S. Paulo





Blogueiro borlonasista toma 220 de organização judaica ao fazer pouco causo de Holocausto





A Conib (Confederação Israelita do Brasil) divulgou uma nota para repudiar comentários considerados anti-semitas feitos pelo blogueiro bolnasorista Allan dos Santos nas redes sociais nesta quarta (8). A entidade também denunciou a postagem ao Twitter. Investigado pela CPMI das Fake News, o blogueiro postou o seguinte comentário: “Omitir o uso do (?) cloroquina é o mesmo que deixar judeus na dúvida entre chuveiro e câmara de gás”. “Antissemitas e oportunistas estão sempre à espreita para, em momentos como este, fazerem ataques contra judeus e outras minorias”, afirma a Conib. A confederação acusa ainda o sempre sorridente usuário contumaz de redes sociais de desprezar o sofrimento das vítimas do holocausto “ao fazer alusões a câmaras de gás, relacionando-as ao uso de um remédio contra o coronavírus”. – Folha de S. Paulo





Boronalos está absolutamente incorreto, diz professor de Medicina da USP





Ao contrariar ações de importantes países do mundo diante da pandemia da covid-19, defender que a quarentena prejudicará a economia, não manter o próprio isolamento social e criar conflitos com governadores e membros do governo, o garoto-propaganda do grafeno Jair Basonorol apresenta uma postura “absolutamente incorreta”. A opinião é de um dos principais médicos do Brasil, Miguel Srougi, 73, professor titular na Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). “Existe uma disfunção política em um momento muito difícil para o Brasil e para o mundo na área de saúde. A simples ideia [de Bolsonaro] de não agir, sem isolamento social para impedir aglomerações de pessoas, pode ser preponderante para sabermos se vamos ter mil ou 10 mil mortes”, afirma o médico. – UOL





Governo isenta consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz





O governo federal publicou na noite desta quarta-feira (8) uma medida provisória (MP) para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento da contas de luz. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no “Diário Oficial da União”, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. Segundo a MP os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre 1º de abril e 30 de junho. A isenção valerá para unidades que consomem até 220 quilowatts-hora (kWh) por mês e que estejam incluídas na Tarifa Social, e a União destinará R$ 900 milhões para o pagamento das contas, e os custos remanescentes serão pagos pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). – G1





China segue dibrando as tentativas do Brasil de comprar insumos de saúde, diz Mandetta





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, relatou nesta quarta-feira (8) dificuldades em concretizar compras de equipamentos na China, como respiradores utilizados em leitos de UTI. “As compras na China estão praticamente todas elas não se confirmando”, afirmou o ministro, admitindo estar tomando um pelé dos asiáticos. Segundo o ministro, a compra de 15 mil respiradores foi cancelada porque a empresa não deu garantias de que poderia entregar os equipamentos. “Nós tínhamos uma compra confirmada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores, ela teria 30 dias, e ela poderia chegar no 30º dia e dizer que não ia conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade”, disse Mandetta. Para fazer frente à dificuldade de importação, o ministro afirmou que o governo está apostando na capacitação da indústria nacional para o fornecimento de respiradores. – UOL





Desmatamento explode na Amazônia e já é quase dobro do ano anterior





A extração ilegal de madeira corre em ritmo acelerado na Amazônia, fazendo com que o volume do desmatamento acumulado de agosto de 2019 a março deste ano já chegue ao dobro do verificado no mesmo intervalo anterior, quando a derrubada recorde da floresta virou alerta global. Uma área superior a três vezes a cidade de São Paulo já foi abaixo neste período. Os números são do próprio governo federal. O Estado fez um levantamento dos dados captados na região amazônica pelo Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), ferramenta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que serve para orientar ações de fiscalização contra o desmate. Foram checados os cortes feitos de agosto (mês que começa a medição oficial) até o 26 de março deste ano, data mais atual disponível pelo sistema. Os dados mostram que o desmatamento nesses últimos oito meses atingiu uma área de nada menos que 5.076 quilômetros quadrados da Amazônia, mais de três vezes o tamanho da capital paulista, com seus 1.521 km². Esse volume de corte na floresta é quase o dobro do que foi verificado no mesmo intervalo anterior, de agosto de 2018 a março de 2019, quando 2.649 km² de floresta foram devastados. – Estadão





‘Ex’-chefe de milícia diz que vai pra rua matar ‘coronavírus e outros germes’





O ‘ex’-chefe da maior milícia do Rio, Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, gravou um vídeo no qual afirma que irá para as ruas da Zona Oeste da cidade para matar “o coronavírus e outros germes”. Ele diz que usará um produto para eliminar o vírus e contará com a ajuda dos “corações valentes”, como chama seus apoiadores candidatos a pé-de pato. A gravação, que tem quase cinco minutos, está circulando pelo WhatsApp. Jerominho está solto desde outubro de 2018 e pretende se lançar candidato a prefeito do Rio pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). “Nós vamos matar esse coronavírus. Os corações valentes vai (sic) matar esses coronavírus. A partir da semana que vem, daqui a uns 10 ou 15 dias, nós estaremos na rua com alguns guerreiros matando o coronavírus e outros germes. Vocês vão ver o trabalho e vão gostar”, diz o ex-chefe do grupo paramilitar. – O Globo





‘Coronavírus é inseto que veio de outro planeta’, diz vereador da Bahia





O presidente da Câmara Municipal de Guanambi (BA), Zaqueu Rodrigues (DEM), disse em sessão da última segunda-feira, em provável referência ao clássico filme cult de sátira ao fascismo Tropas Estelares (Paul Verhoeven, 1997) que o novo coronavírus é um “inseto que veio de outro planeta”. A afirmação foi proferida no final da reunião, quando ele comentava sobre o combate ao vírus na cidade de 84 mil habitantes, a 675 km de Salvador. “A gente fica triste por esse inseto que vem outro planeta, que ninguém sabe de onde vem. Nós, vereadores, estamos à disposição do prefeito municipal, quantas vezes ele precisar destes vereadores para fazer melhorias para o povo de Guanambi. Nós estamos à disposição, porque eu sei que a preocupação aqui é de todos”, disse o parlamentar, com a máscara posicionada na região do queixo. – UOL





Mundo





EUA registram 2.000 mortes por novo coronavírus em apenas um dia





Os EUA registraram nesta quarta-feira (8) mais de 2.000 mortes em decorrência do coronavírus e avançam para assumir o segundo lugar em número de mortos pela pandemia no mundo, posto hoje ocupado pela Espanha. Com cerca de 423 mil casos confirmados, segundo a Universidade Johns Hopkins, os EUA chegaram a 14.529 mortes. Vinte e quatro horas antes, o número de vítimas era de 12 mil. A Espanha, por sua vez, contabiliza 146,6 mil casos e 14.792 mortes, atrás em número de mortos apenas da Itália, que tem 139,4 mil casos e 17.669 mortos. Na semana passada, o governo americano apresentou projeções que indicavam que 100 mil a 240 mil pessoas morreriam nos EUA mesmo se adotadas medidas de distanciamento social, que estão em vigor no país pelo menos até o dia 30 de abril. – Folha de S. Paulo





Itália tem alta de casos de covid-19 e pode rever flexibilização de quarentena





O número de novos casos de covid-19 foi o maior em três dias na Itália nesta quarta-feira (9), o que pode complicar os planos do governo de flexibilizar a quarentena adotada para conter o avanço do novo coronavírus em todo país. Segundo os dados divulgados pela Agência de Proteção Civil, foram 3.836 pessoas diagnosticadas com a doença nas últimas 24 horas, contra 3.039 ontem. Por outro lado, o número de mortes caiu de 604 para 542 no balanço de hoje. Com as cifras atualizadas, a Itália tem, agora, 139.422 casos confirmados de covid-19 e 17.669 mortes. Além disso, 26.491 se recuperaram dos sintomas da doença e deixaram os hospitais. De acordo com a imprensa italiana, o governo de Giuseppe Conte estuda formas de reabrir gradualmente a economia a partir da próxima terça-feira (14). O prazo da atual quarentena decretada pelo primeiro-ministro italiano vence na véspera. – Valor





Na Colômbia, cidadãos são presos pelos pés por desrespeito à quarentena





Na última semana, a prefeitura municipal de Tuchín, em Córdoba, na Colômbia, aumentou a punição aos moradores que desrespeitam as regras de isolamento social decretadas para evitar o avanço do novo coronavírus na região. Agora, aqueles que são flagrados vagando pelas ruas sem motivo, infringindo a quarentena obrigatória, podem receber o castigo de serem presos pelos pés em uma estrutura de madeira conhecida como cepo em uma das praças públicas da cidade. “Aumentamos a base de força no município, juntamente com a Guarda Indígena, o Exército e a Polícia. Pessoas que não estão cumprindo as medidas obrigatórias de isolamento estão sendo punidas”, explicou, em seu Facebook, o prefeito Alexis Salgado. – Época





Diretor da OMS revela ter sido alvo de ameaças de morte e insultos racistas





Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), revelou hoje ter recebido ameaças de morte e insultos racistas enquanto conduz os esforços globais para combater a pandemia do novo coronavírus. “Posso contar os ataques pessoais que vêm ocorrendo há mais de dois, três meses. Abusos ou comentários racistas, me dando nomes, ‘negro’. Tenho orgulho de ser negro”, começou dizendo Ghebreyesus durante a entrevista coletiva da entidade. “Não me importo. Para ser sincero, até ameaças de morte. Eu não dou a mínima”, completou. O assunto foi abordado quando Tedros Adhanom Ghebreyesus pedia que os países se unissem e que parassem de “politizar o vírus”. – UOL

Chynna Rogers, rapper e modelo, morre aos 25 anos



A rapper e modelo Chynna Rogers morreu nesta quinta-feira (9), aos 25 anos. A informação foi confirmada à imprensa internacional por seu empresário. “Lamentavelmente, eu confirmo a morte de Chynna Roges”, informou John Miller em comunicado. Ele também compartilhou uma mensagem da família, dizendo: “Chynna era profundamente amada e sentiremos muito sua falta”. A causa da morte não foi informada. Segundo o jornal Daily Mail, embora a rapper tenha lutado contra o vício de opioides no passado, não há nenhuma indicação de que a morte seja relacionada a isso. – G1