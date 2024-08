Boletim Matutino da VICE – 13/9/2019

Brasil

Incêndio em hospital no Rio de Janeiro deixa ao menos 11 mortos

Videos by VICE

A direção do Hospital Badim, parcialmente destruído em um incêndio na noite desta quinta-feira (12), afirmou às 7h desta sexta (13) que os bombeiros encerraram no fim da madrugada as buscas por mortos. Onze corpos – todos de pacientes, segundo a unidade – foram retirados durante varreduras. O fogo começou por volta das 18h30 em um dos dois prédios do complexo – o mais antigo, aberto em 2000. De acordo com a direção do hospital, a principal suspeita é de um curto-circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo. A varredura dos bombeiros começou por volta das 21h45, cerca de uma hora após o fogo ter sido considerado debelado, e seguiu pela madrugada. 103 pessoas estavam internadas na unidade no momento do incêndio, das quais 90 foram transferidas. – G1

Ministro do Meio Ambiente vai se reunir nos EUA com grupo que negacionistas climáticos

Um dia antes de milhares de jovens tomarem as ruas de Nova York para protestar contra a inação dos governos frente às mudanças climáticas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve se reunir em Washington com representantes de um dos principais grupos de opositores do consenso científico a respeito do aquecimento global. Na agenda preliminar do ministro do Meio Ambiente consta uma reunião com representantes do Competitive Enterprise Institute (CEI) na sede da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, em Washington, na quinta-feira da semana que vem (19). O CEI se descreve como uma entidade que “questiona o alarmismo sobre o aquecimento global” e “opõe-se ao Acordo do Clima de Paris, protocolo de Kyoto”. – Folha de S. Paulo

Governo pagou 6% do investimento previsto a universidades

Do orçamento previsto para investimento nas dez maiores universidades federais em 2019, apenas 5,6% foram pagos até o início de setembro. O corte mais drástico é na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que recebeu 0,5% do que foi aprovado para essa finalidade neste ano. O levantamento foi compilado com dados do Tesouro Nacional pela liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. Foram consideradas as 10 universidades com maior orçamento não-obrigatório: UFRJ, UFMG, UNB, UFF, UFRGS, UFPR, UFRN, UFPA, UFSC e UFBA. O ensino superior federal passa por uma grave crise. Em março, o governo decretou um bloqueio de R$ 5,8 bilhões do Ministério da Educação (MEC). No mês seguinte, o órgão anunciou o contingenciamento de 30% da verba das universidades, ou seja, um corte temporário nos pagamentos. O bloqueio não foi revertido até agora. – O Globo

Senado arquiva proposta de uso recreativo da maconha e analisa uso medicinal

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal arquivou, nesta quinta-feira (12), a sugestão popular que buscava liberar o uso recreativo da maconha em território nacional. Por outro lado, os senadores estudam a sugestão apresentada pela Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (Reduc) para regulamentar o uso da maconha medicinal e do cânhamo — uma variante da Cannabis com menor concentração de tetraidrocanabinol e, por isso, sem ação psicoativa relevante. O projeto tem agora seis artigos que tratam dos produtos, processos e serviços relacionados à maconha medicinal e ao cânhamo industrial. Um deles submete a produção, a distribuição, o transporte e a comercialização da Cannabis medicinal ao regime de vigilância sanitária, sendo previsto monitoramento da cadeia produtiva e do mercado. – Agência Senado

Senadora condenada por TRE acusa Flávio Bolsonaro de articular contra CPI Lava Toga

Uma das signatárias do requerimento para criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar integrantes do Supremo Tribunal Federal, a senadora Juíza Selma Arruda (PSL-MT) disse que foi procurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), para retirar sua assinatura e inviabilizar a CPI da Lava Toga. Nesta semana, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se manifestou favoravelmente à cassação da senadora por caixa dois e abuso de poder econômico. – Folha de S. Paulo

Juiz fez estimativa falha e sem perícia ao condenar Haddad por caixa 2

A Justiça Eleitoral condenou o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) pelo crime de caixa dois com base em uma avaliação do consumo de energia elétrica de uma gráfica feita pelo juiz sem perícia técnica. Essa mesma análise teve como resultado uma estimativa equivocada de gastos de eletricidade na impressão de material de campanha. De acordo com o juiz Francisco Carlos Shintate, autor da sentença, duas gráficas emitiram notas fiscais frias para a campanha vitoriosa de Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012. Para o magistrado, o petista cometeu crime eleitoral ao incluir esses documentos em sua prestação de contas. – Folha de S. Paulo

Witzel recebe torcedor banido de estádios por formação de quadrilha

Famoso pelo discurso de tolerância zero ao crime, o governador do Rio, Wilson Witzel, recebeu no Palácio Guanabara, sede do governo, na última quarta (11) o torcedor Rafael Maggio, integrante da Torcida Jovem do Flamengo. Maggio foi acusado de formação de quadrilha e envolvimento na morte do botafoguense Diego Silva dos Santos, de 28 anos, em 2017. Como não se apresentou à polícia, seu nome chegou a ser incluído na lista de procurados do Disque Denúncia com seu apelido, Rato, em 2017. Em janeiro deste ano, foi preso. A polícia encontrou em sua casa armamentos, soco inglês e bastões de madeira. – Veja

Garimpeiros mantêm pelo 5º dia bloqueio na BR-163 no Pará, filas chegam a 50 km

Ao menos 250 garimpeiros continuam bloqueando a rodovia federal BR-163 na região de Moraes Almeida, distrito de Itaituba, no Pará. Com isso, centenas de carretas, caminhões que estão carregados com grãos – para descarregar no Porto de Mirituba (PA) – ou retornando a Mato Grosso estão parados nas longas filas que passam de 50 quilômetros. Ônibus também não passam mas houve alguns casos de baldeação. Alguns índios Mundurukus também estão apoiando a manifestaçlão que começou na última segunda-feira (9). A assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que nesta quinta (12) houve avanço nas negociações com os manifestantes que estavam liberando a passagem dos veículos a cada 12 horas. – Só Notícias

Câmara de Salvador proíbe Carnaval na Quarta de Cinzas por motivo religioso

O tradicional arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que ocorre há 24 anos no Carnaval de Salvador, pode estar com os seus dias contados. A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei que proíbe a realização de festejos de Carnaval em Salvador a partir das 5h da Quarta-feira de Cinzas. A proposta ainda depende da sanção do prefeito ACM Neto (DEM) para virar lei. O projeto, de autoria do vereador Henrique Carballal (PV), é amparado por uma justificativa religiosa: ele argumenta que, por marcar o início da Quaresma, a Quarta-feira de Cinzas não pode ser dedicada a uma festa profana. – Folha de S. Paulo

Polícia pede exames de DNA às famílias de vítimas de milícia em Queimados

Ossadas de vítimas de uma milícia que atuava em Queimados, na Baixada Fluminense, estão sendo analisadas para identificação pela Polícia Civil do Rio. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já pediu a duas famílias de vítimas da organização criminosa que façam exames de DNA para auxiliar no processo. A polícia estima que pelo menos uma das vítimas que pode ser identificada em breve morreu em 2016, quando a milícia começou a atuar nos condomínios do Minha Casa Minha Vida em Queimados. As ossadas serão enviadas para um perito antropólogo. Pelas características encontradas, a perspectiva é de que sejam ossos de homens. – G1

Prefeitura apaga a cor vermelha das ciclovias de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo trocou a cor e a sinalização de algumas ciclofaixas da cidade. O vermelho foi substituído por uma faixa branca, para que os motoristas identifiquem a ciclofaixa, e uma faixa pontilhada amarela foi adicionada no meio das vias, indicando que os usuários podem circular nos dois sentidos. Outra alteração fica por conta do vermelho que será pintado na proximidade dos cruzamentos, buscando alertar os ciclistas para um local mais perigoso. Segundo informações da prefeitura, essas alterações fazem parte do novo Plano Cicloviário que ainda não tem data para ser oficialmente anunciado. – G1

Mundo

Paris tem dia de caos por greve nos transportes contra a reforma da previdência

Os parisienses vivem uma sexta-feira (13) caótica nos transportes públicos por uma greve, a mais grave dos últimos 12 anos, para protestar contra a reforma da previdência preparada pelo governo francês. Dez das 16 linhas do metrô de Paris estavam fechadas e as demais saturadas, os ônibus circulavam em número reduzido e os grandes engarrafamentos nos acessos à capital evidenciavam o primeiro grande protesto sindical contra a reforma das aposentadorias estimulada pelo governo do presidente Emmanuel Macron. – G1

E mais

Assembleia de AL aprova em 2ª votação mudança do nome do Estádio Rei Pelé para Rainha Marta

A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou nesta quinta em segunda votação a mudança do nome do Estádio Rei Pelé, em Maceió, para Rainha Marta. O projeto de lei é de autoria do deputado Antonio Albuquerque (PTB), mas ainda há um caminho a seguir até a alteração ser definida. O deputado Sílvio Camelo (PV) apresentou uma emenda ao projeto de lei para que o principal estádio de Alagoas tenha os dois nomes: Rei Pelé e Rainha Marta. Esta emenda só vai ser votada na próxima semana e, depois da sessão, vai para sanção do governador de Alagoas Renan Filho (MDB), que pode aprovar ou vetar a mudança. – GloboEsporte

‘Marighella’ tem lançamento cancelado no Brasil e não há previsão de estreia

Os produtores do filme “Marighella” enviaram à imprensa uma nota sobre o cancelamento da estreia do filme, que estava previsto para chegar aos cinemas no dia 20 de novembro. Dirigido pelo ator Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge no papel-título, o o filme vem enfrentando a burocracia da Ancine na liberação de verbas, que já tinham sido usadas na produção e precisam ser ressarcidas. Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine. – Veja

Cartaz de festival de rock no PA mostra Bolsonaro nazista vomitando merda

Um novo pôster divulgado pelo festival de rock Facada Fest, que acontece neste mês em Marabá, no Pará, mostra o presidente Jair Bolsonaro com uniforme nazista e bigode similar ao de Adolf Hitler. Na ilustração, creditada a Paulo Victor Magno, o presidente aparece armado, com a bandeira dos Estados Unidos, sobre a Amazônia pegando fogo e índios sendo crucificados. O festival acontece em Marabá, no estado do Pará, no próximo dia 21, com apresentação de pelo menos sete bandas de metal. Em junho, quando houve outra edição do evento, o Facada Fest já tinha despertado a ira do clã Bolsonaro quando um dos filhos do presidente, Carlos, criticou no Twitter o nome do festival. – UOL

Locutor de rádio se recusa a tocar Pabllo Vittar e é acusado de homofobia

Emerson Antunes, locutor da rádio Panorama em Itapejara D’oeste, no Paraná, causou polêmica nesta quarta-feira (11) ao se recusar a tocar uma música da drag queen Pabllo Vittar após dois pedidos de ouvintes. O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais. “Pabllo Vittar, é isso mesmo? Pabllo Vittar não vai rolar não, hein. Vamos fazer o seguinte: troca aí por uma música boa, por um cantor bom, né? Nada contra o Pabllo Vittar, em hipótese nenhuma, mas sim contra as músicas que ele canta. Não vai rolar, essa eu vou passar”, diz o locutor na ocasião. No segundo pedido, Antunes diz que deixou de reproduzir as músicas de Pabllo após “descobrir como ele se apresentava”. Os comentários viralizaram no Twitter, especialmente em manifestações de repúdio. Internautas apontaram as falas do locutor como intolerantes e homofóbicas. – F5