Boletim Matutino da VICE – 15/2/2019

Brasil

Sob o silêncio de Bolsonaro, Bebianno espera desfecho da crise em hotel

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro não havia conversado com o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo menos até a manhã desta sexta (15). Apesar de toda a pressão que recebeu na quinta (14) para manter o auxiliar no cargo, o presidente até agora não comunicou qual será a sua decisão. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzonni, deve se encontrar com Bolsonaro para discutir a situação. Bebianno permanece num hotel, em Brasília, recebendo amigos e apoiadores. Ele tem a expectativa de que falará com o presidente ainda nesta sexta. – Folha de S. Paulo

Oito funcionários da Vale são presos em investigação sobre Brumadinho

Oito funcionários da Vale foram presos na manhã de hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais em uma operação que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho (MG). O pedido das prisões foi feito pelo MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais). De acordo com a Promotoria, todos são diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da barragem, que se rompeu em 25 de janeiro. Até o momento, a tragédia deixou 166 mortos e 147 desaparecidos. A barragem é de propriedade da Vale. Os funcionários alvos da operação desta sexta ficarão presos temporariamente por 30 dias, de acordo com a decisão do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da 2ª Vara da Comarca de Brumadinho. – UOL

Ceará fica 24 horas sem homicídios pela primeira vez no ano

Nenhum homicídio foi registrado no estado do Ceará na última quarta-feira (13) segundo o jornal O Povo – é a primeira vez que isso acontece em 2019. A queda na frequência desse tipo de crime é uma tendência registrada neste início de ano. No mês de janeiro, em meio à onda de ataques registradas no Ceará, houve dias com pouca ocorrência de homicídios, chegando a apenas um nos dias 11/1, 16/1 e 23/1. A Capital chegou a ficar 48 horas (de 11/1 a 12/1) sem crimes violentos letais ao longo do mês passado. À época, especialistas em segurança pública disseram que houve um cessar fogo entre facções. Eles teriam suspendido as disputas territoriais e focado nos ataques contra o Estado. – O Povo

‘Amigo particular’ de Bolsonaro é reprovado na Petrobras e não assume cargo

A Petrobras reprovou o nome do administrador Carlos Victor Guerra Nagem para o cargo de gerente-executivo de Inteligência e Segurança Corporativa da empresa, para o qual ele havia sido indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de quem é amigo pessoal. Nagem é funcionário de carreira da estatal, mas foi reprovado, segundo a estatal, por não possuir “a experiência requerida em posição gerencial” considerada necessária para o cargo, “de elevada sensibilidade para a companhia”. Com a decisão da empresa, ele não poderá assumir a função. – Veja

Jovem morre depois de levar ‘gravata’ de segurança em supermercado no Rio

Um jovem de 19 anos morreu nesta quinta-feira (15) depois de levar uma ‘gravata’ de um segurança do supermercado da rede Extra na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o mercado, ele teria tentado furtar a arma de um dos vigilantes. O caso ocorreu no início da tarde. O rapaz, identificado como Pedro Gonzaga, chegou a ser levado pelos bombeiros com quadro de parada cardiorrespiratória para o Centro de Emergência Regional, que fica junto ao complexo do hospital Lourenço Jorge, também na Barra. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem deu entrada às 14h. Já na unidade, ele sofreu mais duas paradas cardiorrespiratórias e morreu às 15h10. – UOL

Mundo

Premiê espanhol convoca eleições legislativas antecipadas após derrota no Orçamento

O premiê da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, dissolveu o parlamento nesta sexta-feira (15) e convocou eleições legislativas para o dia 28 de abril. O anúncio é feito apenas 8 meses e meio depois de Sánchez assumir o cargo de chefe de governo. Os espanhóis deveriam votar em legislativas apenas em 2020. Esta será a terceira eleição legislativa no país em 4 anos. Depois que o novo Congresso for eleito, os deputados escolherão o novo premiê. O anúncio da antecipação do pleito era esperado desde que o Congresso rejeitou, na última quarta-feira (13), a proposta de orçamento do governo socialista. – G1

E mais

MC Livinho deverá pagar R$ 25 mil por agressão após ter sido cobrado por atrasar show em Minas

O funkeiro MC Livinho foi condenado a pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais a um homem que o acusa de agressão após um show, em fevereiro de 2017, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas. O músico pode recorrer da decisão. O processo aponta que o músico e quatro seguranças agrediram Thomas Freitas Diniz com socos e pontapés após a vítima ter xingado Livinho por um atraso de três horas na apresentação realizada no Carnaval de 2017. O próprio autor do processo afirma ter dito para o funkeiro “ir tomar no cu” pelo atraso. Diniz, que teve a versão confirmada por mais três testemunhas, afirma ter sofrido lesões corporais e entrou então com um processo pedindo indenização de R$ 50 mil. – F5