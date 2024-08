Boletim Matutino da VICE – 16/9/2019

Brasil

Autuações por crimes como queimadas e desmate caem 23% neste ano na Amazônia Legal

Videos by VICE

Fiscais do Ibama aplicaram neste ano 23% menos advertências e multas por crimes contra a flora na Amazônia Legal. Flora é o conjunto de plantas de uma determinada região. Incêndios provocados pela ação humana ou desmatamento são crimes contra a flora, assim como a venda de madeira ilegal. A queda foi verificada no período entre janeiro e agosto na comparação com o mesmo período de 2018. Nos primeiros oito meses deste ano, queimadas e alertas de desmatamento tiveram altas expressivas. As autuações por crimes contra a flora caíram 23%, de 2.931 (em 2018) para 2.265 (em 2019), nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. – G1

Incêndio em Alter do Chão se agrava, e Pará pede ajuda da Força Nacional

Um incêndio em área de proteção ambiental de Alter do Chão, um dos principais destinos turísticos do Pará, ganhou novas proporções na noite de domingo (15). O Governo do Pará solicitou ao Comando Militar do Norte deslocamento de aeronaves e reforço da Força Nacional para ajudar no combate ao fogo que teve início na tarde de sábado na comunidade Ponta das Pedras, município de Santarém, próximo à vila de Alter do Chão. Segundo o prefeito Nélio Aguiar (Democratas) foram mobilizados no combate 60 homens da brigada de incêndio, do Corpo de Bombeiros e militares do 8º Batalhão de Engenharia de Construção. – Folha de S. Paulo

Governo tira dinheiro da cultura e dá para Planalto fazer propaganda

A propaganda da Presidência foi a área mais favorecida no remanejamento de R$ 171,3 milhões do governo federal na semana passada. A comunicação do Planalto recebeu R$ 126,3 milhões, 74% desse repasse. O dinheiro cairia bem em outros órgãos: o Ministério da Justiça tem mais de R$ 1,2 bilhão bloqueado. Em meio às queimadas na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente está com R$ 195 milhões bloqueados. O grosso do dinheiro foi tirado do Ministério da Cidadania — mais de R$ 100 milhões. Entre as áreas afetadas, estão “promoção e fomento à cultura brasileira”, “aquisição e distribuição de alimentos na agricultura familiar” e “apoio a tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos na zona rural”. – Época

Olavo de Carvalho diz que corrupção não é problema e incita onda de processos contra jornalistas

Guru do governo Jair Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho foi às redes neste domingo (15) incitar a criação de uma “militância bolsonarista organizada” para entrar com uma onda de processos contra jornalistas que, segundo ele, são os grandes inimigos do Brasil. “A classe jornalística é o grande inimigo do Brasil, porque ela está identificada com o Foro de SP, trabalha para o Foro de SP”, disse Olavo no vídeo, ressaltando que “o problema do Brasil não é a corrupção. É o Foro de São Paulo. É o poder esquerdista”. – Fórum

Caminhada por liberdade religiosa une cultos afro a maçonaria e escoteiros no Rio

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa chegou neste domingo (15) à sua décima segunda edição, reunindo na Praia de Copacabana representantes de todos os segmentos religiosos. Este ano, o evento contou com a participação de pastores afro-americanos da Igreja Luther King, de Atlanta, Estados Unidos, e de Arabá Agbaye Olu Isese de Ilè Ifè, considerado o sacerdote supremo de Ifá na Nigéria. A caminhada é organizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) e levou a mensagem de “respeito à democracia, ao Estado laico, aos direitos humanos e às liberdades”. Ivanir dos Santos, presidente da CCIR e conselheiro do CEAP, destacou que o evento deste domingo tem um desenho diferente dos anteriores porque “a maçonaria se mobilizou, os escoteiros estão trazendo uma delegação grande”. – UOL

18ª Parada da Diversidade de Pernambuco leva milhares de pessoas à Avenida Boa Viagem

A Parada da Diversidade de Pernambuco chegou à 18ª edição, neste domingo (15). Realizada na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a manifestação reuniu milhares de pessoas para pedir, com muita festa e alegria, igualdade e respeito para pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diferentes. O cenário foi o local visto como ideal para um casal para a celebração do casamento. No palco do Parque Dona Lindu, onde aconteceu a concentração, a funcionária pública Diva Campos e a motorista Gabrielle Campos celebraram a união, que já dura 10 anos. O tema de 2019 é “Ontem, hoje e sempre – Resistir para libertar”. A concentração começou por volta das 9h e contou com 11 trios elétricos, que percorreram quase quatro quilômetros. – G1

TJ-SP afasta prefeito de Barrinha por suspeita de desvio de mudas de plantas

O prefeito de Barrinha (SP), Mituo Takahasi, o Katiá (PPS), foi afastado do cargo e está proibido de frequentar prédios públicos por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), considerando que ele responde a três processos por supostos crimes cometidos enquanto chefe do Executivo. A decisão do desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, da 13ª Câmara de Direito Criminal, foi assinada na última sexta-feira (13). O magistrado é relator da ação em que Katiá é acusado pelo Ministério Público de desviar R$ 39,7 mil em plantas da Prefeitura. Segundo a Promotoria, entre 100 e 150 mudas de espécies variadas foram compradas pela administração municipal entre 2013 e 2016, mas acabaram sendo plantadas na chácara do prefeito. – G1

Reintegração de posse deixa 700 famílias sem teto em Carapicuíba, em SP

Na área entre os conjuntos da Cohab 2 e da Cohab 5, que formam o bairro Vila Jussara, 700 famílias perderam suas casas em uma reintegração de posse na manhã desta quinta-feira (12). Famílias inteiras, com mãe, pai, filhos, avós e seus bichos de estimação tiveram que sair com tudo o que tinham, mas deixaram para trás as paredes e o teto sob o qual dormiam. O terreno é público, de propriedade da Cohab desde a década de 1980. A companhia prestou queixa de que ali havia gente morando irregularmente apenas em agosto de 2017. Os moradores relatam que há quem vivia no local há mais de 30 anos. E as construções demonstram que o terreno não é recém-ocupado. Para isso, bastava entrar em uma das casas de alvenaria abandonadas. Tinham piso, azulejo, todo revestimento feito de forma caprichosa. – Ponte

Mundo

Preços do petróleo disparam após ataques a instalações na Arábia Saudita

O preço do petróleo disparou nesta segunda-feira (16) em Londres após os ataques do fim semana contra instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, que cortaram pela metade a produção do maior exportador mundial. Às 9h30 GMT (6h30 de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte, referência na Europa, para entrega em novembro registrava alta de 9,52% na comparação com sexta-feira. Os ataques de drones no sábado provocaram incêndios na unidade saudita de Abqaiq, a maior do mundo dedicada ao processamento de petróleo, e na instalação de Khurais, provocando a redução da produção da petroleira em cerca de 5,7 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% do suprimento global de petróleo. Os Estados Unidos acusaram o Irã pelo ataque, dizendo que não há evidências de que eles partiram do Iêmen. O Irã rebateu as acusações e acusou os Estados Unidos de buscarem um pretexto para retaliar o país. – G1

Após queda da extrema-direita, governo da Itália autoriza desembarque de 82 imigrantes

O novo governo da Itália autorizou o navio Ocean Viking a desembarcar 82 imigrantes na ilha de Lampedusa, após vários dias no Mar Mediterrâneo. A decisão representa uma reviravolta na política mantida até recentemente pelo ex-ministro do Interior Matteo Salvini, de extrema-direita. Ele criticou a medida. É a primeira vez em 14 meses que a Itália propõe um porto seguro a uma embarcação que resgata imigrantes no mar. Os imigrantes foram transferidos a um navio da guarda costeira italiana, que os levou para a ilha de Lampedusa, segundo imagens da TV italiana. – G1

Homem intoxica familiares e criança de quatro anos com bolo de maconha em Portugal

Um rapaz de 22 anos fez seis parentes ficarem intoxicados graças um bolo feito a base de maconha. O caso aconteceu em Ovar, no distrito de Aveiro, em Portugal. As “vítimas”, que tinham entre 4 e 62 anos, apresentaram tontura e vômito. A polícia local foi acionada pela linha de emergência e foi verificar a ocorrência. Todas as pessoas foram levadas para um hospital da região. Em seguida, apurou-se que todas as pessoas tinham consumido um bolo com maconha. Após descobrir quem havia feito o bolo, as autoridades decidiram fazer uma busca na residência do rapaz e encontraram uma estufa para cultivo. – UOL

Pesquisas mostram impacto de liberação da maconha em vendas de sorvete, álcool e camisinha nos EUA

Pesquisadores têm mapeado há décadas efeitos diversos da liberação dessa droga em Estados americanos, onde foi possível perceber recentemente, por exemplo, tanto um consumo menor de álcool e camisinha quanto um aumento das vendas de junk food. “Identificamos que maconha e junk food são complementares, ou seja, a venda de guloseimas cresce com a legalização dessa droga”, afirmou Michele Baggio, um dos autores do artigo e professor do departamento de Economia da Universidade de Connecticut, à BBC News Brasil. Segundo ele, logo após a liberação do uso recreativo de maconha houve um aumento de 3,1% no consumo de sorvete, 4,1% de biscoitos e 5,3% de salgadinhos. A análise se baseia nas vendas registradas em lojas varejistas entre 2006 e 2016. – BBC

E mais

Cantor luso-brasileiro Roberto Leal morre aos 67 anos

O corpo do cantor Roberto Leal é velado na manhã desta segunda-feira (16) na Casa de Portugal, na Liberdade, no Centro de São Paulo. A cerimônia teve início às 7h e deve se estender até as 14h. Na sequência, o corpo será enterrado no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul da cidade. O enterro está previsto para ocorrer às 15h. Conhecido pelas músicas “Arrebita” e “Bate o pé”, o cantor morreu neste domingo (15) devido a um câncer de pele que evoluiu atingindo o fígado e causando síndrome de insuficiência hepato-renal. O cantor fez tratamento contra o câncer por dois anos, mas não resistiu. Em 45 anos de carreira, Roberto Leal vendeu mais de 17 milhões de discos e gravou mais de 400 músicas. Entre elas, também estão faixas como “Bate o pé” e “A festa ainda pode ser bonita”. – G1

Ric Ocasek, líder da banda The Cars, morre aos 75 anos

Ric Ocasek, vocalista da banda The Cars, foi encontrado morto aos 75 anos neste domingo (15), em Nova York. A polícia atendeu ao chamado na residência do músico e confirmou o óbito. A causa da morte não foi divulgada. Famosa nos anos 70 e 80, a banda teve hits como “Just What I Needed” e “Drive”. O músico americano começou a banda em 1976 com o baixista Benjamin Orr. Com Elliot Easton, Greg Hawkes e David Robinson, eles tocaram juntos até o final dos anos 80. Depois disso, Ocasek passou a se dedicar à produção e trabalhou nos discos de bandas como Weezer, No Doubt, Bad Brains e Bad Religion. – G1

Itamaraty tenta censurar filme sobre Chico Buarque no Uruguai

A JBM Producciones do Uruguai comunicou ao diretor Miguel Faria Junior que seu filme “Chico: Artista Brasileiro”, 2015, sobre o grande músico brasileiro, foi censurado pela Embaixada brasileira em Montevideo. A Embaixada, uma das patrocinadoras do Festival Cine de Brasil 2019, a ser realizada em outubro, avisou aos produtores do evento que o filme, que narra a trajetória musical de Chico nos últimos 50 anos, estava proibido de integrar a mostra. A Inffinito, a produtora responsável pelo 8º Cine Fest Brasil, em Montevidéu, decidiu incluir o filme novamente no evento. – O Globo