Boletim Matutino da VICE – 18/11/2019

Brasil

Apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros

A Receita Federal registrou um recorde de apreensão de cocaína em portos brasileiros nos dez primeiros meses do ano. De janeiro a outubro de 2019, a Receita Federal apreendeu em todo o país mais de 47 toneladas da droga, 50% mais do que foi apreendido em todo o ano de 2018. A maior parte foi encontrada nos Portos de Santos, Paranaguá, Natal e Itajaí. Os principais destinos eram portos da Holanda, França e Bélgica. Para a Receita Federal, o recorde nas apreensões tem a ver com o aumento da produção de cocaína nos países andinos, principal origem da droga, e também com o treinamento dos agentes que estão preparados para identificar os carregamentos. – G1

Malafaia aparece em áudio criticando Bolsonaro: ‘Estou decepcionado’

Nos últimos dias tem circulado na internet um áudio atribuído ao pastor Silas Malafaia em que ele comenta algumas decisões do governo de Jair Bolsonaro, e diz estar “decepcionado” com o presidente. Segundo informações, o deputado federal, Alexandre Frota (PSDB-SP), foi quem teria recebido o áudio de Malafaia, em fevereiro deste ano, e quem vazou o mesmo durante a última semana. Porém, o ator não comentou diretamente sobre o assunto em suas redes sociais. No áudio vazado, o líder do ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus, diz ter muitas informações sobre Jair Bolsonaro, mas que não as repassa para a imprensa para não dar palanque para “esquerdopatas”. – Istoé

Quatro pessoas morrem e cinco estão internadas em possível envenenamento em Barueri, SP

A polícia identificou um homem que seria uma nona pessoa que se intoxicou após consumir a bebida de uma garrafa, por volta das 8h30 deste sábado (16) em Barueri (Grande SP), que foi entregue a um morador de rua, na sexta-feira (15), na região da cracolândia, centro da capital paulista. “Essa nova vítima deu entrada no hospital por volta das 18h, com os mesmos sintomas das outras oito pessoas: pupilas dilatadas, tremedeira e taquicardia”, explicou o delegado plantonista Celso Luiz de França, da Delegacia Sede de Barueri. Morreram após a ingestão do líquido o desempregado Edson Sampaio da Silva, de 40 anos, e os moradores de rua Luiz Pereira da Silva, 49, Marlon Alves Gonçalves, 39, e Denis da Silva, 33. Permanecem internatos, em estado estável, Silvia Helena Euripes, 54, Vinicius Salles Cardoso, 31, Sidnei Ferreira de Araújo Leme, 38, e Renilton Ribeiro Freitas, 43, que segundo a polícia está em estado grave. – Agora

Queda de avião de pequeno porte deixa três mortos no interior do PR

Três pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte, em Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde deste domingo (17). De acordo com informações do Samu, quatro pessoas estavam dentro da aeronave no momento do acidente. Três pessoas que estavam no avião eram da mesma família, além do piloto contratado para fazer a viagem. Segundo o Cascavel Country Club, Eduardo Philippi, cardiologista e presidente do clube, a filha dele, Fernanda Philippi, de 12 anos, morreram no local. Os socorristas informaram que o piloto, Magnus Padilha, também morreu na queda. De acordo com o Country Club de Cascavel, Graziela Philippi, esposa de Eduardo, foi socorrida em estado grave e encaminhada de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel. – G1

Sistema Cantareira opera com 39,3% da sua capacidade e entra em alerta em SP

O sistema Cantareira, o maior reservatório do estado de São Paulo, está operando com 39,3% de sua capacidade. O número corresponde a uma queda de cinco pontos percentuais em um mês, já que no dia 18 de outubro a capacidade era de 44%. Quando o índice está abaixo de 40%, o estágio é considerado de alerta pela Sabesp. Há exatamente um ano o volume de água estava na casa dos 34,1%. O índice pluviométrico em novembro no Cantareira, até domingo (17), é de 88,1 mm. Um pouco mais que a metade da média histórica, que é de 161,6 mm. – Agora

Juíza autoriza mulher com Parkinson a plantar maconha para tratamento no RJ

A juíza Rosana Navega, do 1º Juizado Criminal de Niterói, concedeu liminar para que uma senhora possa plantar e transportar maconha para fins medicinais. Ela cultiva a planta com objetivo de extrair o óleo utilizado como remédio para tratar o mal de Parkinson. Segundo laudos médicos anexados aos autos, os remédios convencionais tratavam a doença apenas de forma paliativa e com efeitos colaterais. Com o rápido avanço do Parkinson, através de rigidez muscular, perda de memória e traços de depressão, a companheira da senhora passou a buscar soluções que dessem maior qualidade de vida e dignidade a paciente. – Consultor Jurídico

Homem condenado por tentar matar irmão que não vendeu cerveja fiado em SC

Apenas cinco meses após a ocorrência do crime, um homem acusado de fazer uma emboscada para tentar matar o próprio irmão, em Lindóia do Sul, no Oeste de Santa Catarina, foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado. Segundo o processo, o acusado teria se desentendido com a vítima que não lhe vendeu cerveja fiado. Segundo a denúncia, o acusado colocou um galho de árvore na estrada para que o irmão tivesse que descer da motocicleta que conduzia. Depois o atacou a golpes de facão, atingindo a orelha e o pescoço da vítima. A morte foi evitada por um policial militar que fazia rondas na linha Sertãozinho, local do crime. – Istoé

Mundo

23 pessoas já morreram em quase um mês de protestos na Bolívia, diz comissão

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) afirmou que já são “pelo menos” 23 mortos e 715 pessoas feridas desde o início das manifestações na Bolívia, que já ocorrem há quase um mês no país, de acordo com o último levantamento da entidade, que foi divulgado em uma rede social neste sábado (16). A comissão também denunciou como “grave” um decreto do governo interino de Jeanine Áñez que autoriza a participação das Forças Armadas na conservação da ordem pública e isenta-as de responsabilidades criminais. Segundo o ex-presidente Evo Morales, que renunciou ao cargo e buscou asilo no México, o decreto é “uma carta branca de impunidade para massacrar o povo”. – G1

Presidente chileno condena violência policial pela 1ª vez

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, condenou pela primeira vez neste domingo (17) os abusos cometidos pela polícia nas manifestações que sacodem o Chile há um mês e saudou o acordo feito com o Congresso para convocar um plebiscito para redigir uma nova Constituição. “Houve uso excessivo da força, foram cometidos abusos ou delitos e não se respeitaram os direitos de todos”, reconheceu o presidente em pronunciamento à Nação, do palácio presidencial, na véspera de se completar um mês da crise que deixou 22 mortos e milhares de feridos, prestando condolências às famílias das vítimas. – G1

Manifestantes sitiados em universidade em Hong Kong mantêm controle de campus

A polícia de Hong Kong mantém um cerco à Universidade Politécnica da região nesta segunda-feira (18). Os agentes disparam balas de borracha e bombas de gás para acuar os manifestantes antigoverno, que estão armados com coquetéis molotov e outras armas para impedir a entrada dos policiais, por receio de uma repressão agressiva. Participantes do protesto chegaram a atear fogo em barricadas para impedir a entrada dos policiais. Trinta e oito pessoas ficaram feridas durante a noite de domingo (17), informou a autoridade hospitalar. Oficiais de tropa de choque chegaram a invadir uma das entradas antes do amanhecer, enquanto incêndios ocorriam dentro e fora da universidade, mas eles não conseguiram avançar muito. – G1

Homem abre fogo e deixa ao menos 4 mortos em festa na Califórnia

Um homem armado atirou em ao menos dez pessoas na noite deste domingo na cidade de Fresno, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, quatro pessoas morreram. Não há informações sobre o motivo do crime. Cerca de 30 pessoas participavam de uma festa no quintal de uma casa quando um suspeito começou a atirar. Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito, a polícia faz buscas na região. Chefe de polícia de Fresno, Michael Reid, afirmou que dez pessoas foram atingidas e três pessoas foram encontradas mortas no local. Há ainda seis feridos por causa dos tiros. Uma quarta vítima morreu no hospital. Segundo Reid, o suspeito é um homem asiático entre 25 e 30 anos. – UOL

Australiano é acusado de iniciar incêndio florestal ao tentar salvar plantação de maconha

Um australiano foi acusado de ter iniciado de forma deliberada os incêndios que devastam a costa leste do país com o objetivo de proteger sua plantação de maconha. Quatro pessoas morreram e 300 casas foram destruídas pelas chamas, que devastaram mais de um milhão de hectares nos últimos dias. A polícia informou que o homem de 51 anos foi acusado de iniciar de maneira intencional os incêndios ao atear fogo em um ponto da cidade de Ebor, em Nova Gales do Sul, em uma tentativa de proteger sua plantação de maconha. O incêndio de Ebor afeta uma superfície de 10.000 hectares e continua fora de controle. – G1

Javalis selvagens teriam sumido com cocaína escondida em floresta na Itália

Um grupo de traficantes de droga ficou ‘lesado’ em 17 mil libras (mais de 85 mil reais) quando o seu esconderijo de droga foi destruído por um grupo de javalis selvagens. As autoridades acreditam que as drogas estavam escondidas numa floresta da Toscana, em Itália, para evitar que fossem descobertas pela polícia. No entanto, conta o jornal britânico Metro, os animais tinham outros planos para a cocaína e desenterraram as embalagens. A polícia descobriu os consumidores de droga de quatro patas depois de ouvirem nas escutas telefônicas uma conversa entre os traficantes. Durante a chamada queixavam-se entre si dos javalis naquele local. – Ao Minuto

E mais

Cantor Reinaldo, o príncipe do pagode, morre aos 65 anos

Conhecido como príncipe do pagode, o cantor Reinaldo Gonçalves Zacarias morreu durante a madrugada desta segunda-feira (18) em São Paulo (SP) aos 65 anos. Segundo informações de sua assessoria de imprensa, o sambista teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Reinaldo lutava há quatro anos contra um câncer no pulmão, mas cumpria normalmente a sua agenda de shows. Depois de uma apresentação no Rio de Janeiro no fim de semana, ele estava em São Paulo para uma homenagem promovida pelo Bar Samba, na Vila Madalena, no domingo. O enterro será realizado no cemitério Bela Vista, em Osasco (SP), às 17h (de Brasília). – UOL