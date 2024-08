Boletim Matutino da VICE – 1/8/2019

Brasil

Após ser contrariado, Bolsonaro muda Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos

O presidente Jair Bolsonaro trocou quatro dos sete integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A alteração foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira (1º), com a assinatura do presidente e da ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo Bolsonaro, a mudança ocorreu porque mudou o presidente da República. A alteração foi oficializada uma semana após a comissão emitir documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, se deu de forma “não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro”. – G1

MPF diz que corpo de Fernando Santa Cruz foi incinerado no RJ na ditadura

O Ministério Público Federal (MPF) disse na tarde desta quarta-feira (31) que os corpos de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e de outros 11 desaparecidos políticos foram incinerados na usina de Cambaíba em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O resultado da investigação foi revelado ao G1, dois dias após Jair Bolsonaro (PSL) dizer que se o presidente da OAB quisesse saber como o pai morreu, ele, Bolsonaro, contaria. Depois, Bolsonaro atribuiu a morte de Fernando Santa Cruz a grupos terroristas. De acordo com o MPF, as 12 pessoas constam na lista dos 136 desaparecidos políticos entre o período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. – G1

Deltan incentivou perseguição da Lava Jato a Toffoli, revelam mensagens

O procurador Deltan Dallagnol incentivou colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016, numa época em que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal começava a ser visto pela Operação Lava Jato como um adversário disposto a frear seu avanço. Mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil revelam que Deltan, coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, buscou informações sobre as finanças pessoais de Toffoli e sua mulher e evidências que os ligassem a empreiteiras envolvidas com a corrupção na Petrobras. Ministros do STF não podem ser investigados por procuradores da primeira instância, como Deltan e os demais integrantes da força-tarefa. – Folha de S. Paulo

Juiz dá 5 dias para Bolsonaro explicar indicação de Dudu a embaixada

O juiz substituto da 1ª Vara Federal, André Jackson de Holanda Maurício Júnior, determinou prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se explique por ter indicado o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 35, para ser embaixador do país em Washington (EUA). O parlamentar ainda precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Na decisão, publicada na última segunda-feira (29), Maurício Júnior também pede explicações ao próprio Eduardo e fixa o mesmo prazo para resposta. O ato do magistrado se dá em decorrência de uma ação popular movida pelo deputado federal Jorge Solla (PT-BA), que reclama de um suposto crime de nepotismo por parte de Bolsonaro. – UOL

Bolsonaro diz que acordo UE-Mercosul pode atrapalhar negociações com EUA

Depois de se reunir com o Secretário de Comércio dos EUA, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que há preocupação de que possíveis “armadilhas” no acordo entre Mercosul e União Europeia atrapalhem tratativas comerciais com os americanos. “Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas”, disse. Segundo o presidente, há um receio de que o acordo do bloco sul-americano com os europeus atrapalhe o Brasil na assinatura de um tratado comercial com os EUA. O presidente disse ainda que outras negociações de comércio estão em curso, citando como exemplo Japão, Coréia do Sul e Bolívia. – Folha de S. Paulo

Caso de hackers atropela apuração sobre uso eleitoral do WhatsApp

A apuração da Polícia Federal e do Ministério Público sobre uso ilegal de WhatsApp nas eleições de 2018 patina, segundo relatos dos próprios investigadores. Na investigação sobre as campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do ex-candidato Fernando Haddad (PT), nenhuma busca ou quebra de sigilo foi solicitada pelas autoridades ou autorizada pela Justiça num inquérito eleitoral aberto há mais de oito meses. Como comparação, na Operação Spoofing, que prendeu recentemente suspeitos de invadir celulares de autoridades, em menos de dois meses a PF conseguiu ordens judiciais para quebrar sigilos de comunicações e, com elas, fazer buscas e prisões. Sob condição de anonimato, investigadores disseram que o ritmo das apurações em relação à propaganda irregular nas eleições é mesmo “muito lento”. – UOL

Uso recreativo de maconha é problema de polícia e Congresso, diz presidente da Anvisa

Acusado pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, de tentar “legalizar a maconha no Brasil”, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), William Dib, negou nesta quarta-feira (31) que a proposta de liberar o plantio de Cannabis possa levar ao uso recreativo da substância. “Se vai ser liberada a Cannabis, isso é problema policial, de Estado, do Congresso. Não é problema da agência. A agência não pode discutir isso”, afirmou. Segundo Dib, o objetivo da proposta hoje em discussão é aumentar o acesso e o controle de medicamentos à base de derivados da Cannabis, como o canabidiol. – Folha de S. Paulo

Pesquisa Enquete online mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental

Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E não para por aí. Novos dados Uma nova enquete mostra que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. O levantamento feito pela Vittude, plataforma on-line voltada para a saúde mental, aponta que 37% das pessoas estão com stress extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado extremamente severo de depressão. A ansiedade extremamente severa atinge níveis ainda mais altos: 63%. (ATUALIZAÇÃO: o termo “pesquisa” foi atualizado para “enquete” no dia 7 de agosto de 2019 após a Vittude informar a VICE por e-mail que a pesquisa online aparentemente não teria validade científica) – Veja

Governo de estadual de SP cria dia para orar por políticos e autoridades

Paulistas agora têm um dia “para que se torne hábito orar, e não criticar, autoridades constituídas no estado de SP e por toda a nação brasileira”. É do Dia de Oração pelas Autoridades da Nação, como explica o deputado Reinaldo Alguz (PV) na lei que criou a homenagem no calendário oficial do estado. A data será celebrada na terceira segunda-feira de cada mês. “É comum ouvirmos críticas a respeito de nossos governantes e políticos em geral”, afirma o parlamentar. “Oramos para que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário cumpram os seus papéis com excelência.” A lei foi promulgada pelo governo de SP na quarta (30). – Folha de S. Paulo

Garoto é espancado em SP por ser trans: “Vai apanhar igual menino”

Um jovem transexual de 19 anos foi brutalmente agredido por dois homens ao passar por uma rua no bairro Sítio do Campo, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele estava sozinho quando foi abordado pela dupla, que estava em um carro azul. A vítima foi colocada dentro do veículo e, em seguida, eles disseram que ela iria apanhar ‘igual menino’, já que se identificava com o gênero. Em entrevista ao G1 nesta quinta-feira (1º), a tia do garoto, que prefere não se identificar, contou que ele tinha acabado de sair do Terminal Tude Bastos. O jovem caminhava pela Avenida do Trabalhador quando foi abordado por dois homens. – G1

Mundo

Oposição do Paraguai pede impeachment de presidente por acordo energético com Brasil

Partidos de oposição do Paraguai anunciaram nesta quarta-feira (31) que apresentarão um pedido de impeachment contra o presidente, Mario Abdo, e o vice-presidente Hugo Velázquez, por conta do escândalo em torno de um polêmico acordo energético com o Brasil. Políticos e parlamentares reagiram contra a assinatura do acordo fechado em maio, que estabelece um cronograma para a compra de energia gerada pela hidrelétrica binacional Itaipu até o ano de 2022. Esse acordo elevará os custos para a empresa estatal de eletricidade do Paraguai em mais de US$ 200 milhões, segundo o ex-diretor da entidade. O tratado, assinado sem consulta à opinião pública pelos governos de Brasil e Paraguai, foi divulgado apenas na semana passada. – G1