Boletim Matutino da VICE – 19/2/2019

Brasil

Operador financeiro do PSDB Paulo Preto é preso em nova fase da Lava Jato

Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, operador financeiro ligado ao PSDB, voltou a ser preso em São Paulo nesta terça-feira (19), na 60ª fase da Operação Lava Jato. Alvo de prisão preventiva, ele deve ficar preso na Superintendência da PF de São Paulo. Agentes também cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-senador pelo PSDB Aloysio Nunes Ferreira Filho, suspeito de receber propina da Odebrecht. Chamada “Ad Infinitum”, a 60ª fase da Lava Jato cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo. – G1

Ministro do Turismo sabia de esquema para PSL lavar dinheiro, diz ex-candidata

Candidata nas últimas eleições a deputada estadual pelo PSL de Minas Gerais, então presidido pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a professora aposentada Cleuzenir Barbosa, 47, afirma ter havido um esquema de lavagem de dinheiro público pela sigla no estado. Segundo ela, o agora ministro do governo de Jair Bolsonaro sabia da operação. Ela afirma ter sofrido pressão de dois assessores de Álvaro Antônio —Roberto Soares e Haissander de Paula— para devolver R$ 50 mil dos R$ 60 mil que recebeu do fundo eleitoral do PSL. Ela diz ter relatado o caso a pelo menos quatro assessores de Álvaro Antônio, na época deputado federal e candidato à reeleição, e ter tentado falar diretamente com ele, mas que nada foi feito. O ministro foi o deputado mais votado no estado. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro demite Bebianno e general Floriano Peixoto assume Secretaria-Geral

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, anunciou nesta segunda-feira (18) que o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno (PSL). De acordo com o porta-voz, o substituto será o general da reserva Floriano Peixoto Neto. A exoneração de Bebianno e nomeação de Floriano foram publicadas no Diário Oficial da União no início da madrugada desta terça-feira (19). Após o anúncio do porta-voz, a assessoria de Bolsonaro divulgou um vídeo no qual afirma que “questões relevantes” exigiram uma reavaliação do caso Bebianno. – G1

Governador de Minas reclama de evacuações e diz que ‘mineração não pode parar’

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira (18) que vai pedir uma revisão das regras para classificação de barragens e disse que as evacuações de centenas de pessoas feitas em três municípios mineiros, após a tragédia de Brumadinho (MG), são “além do recomendável”. “Não é fácil lidar com um problema desse, porque não podemos expor ninguém a risco, mas também não podemos parar uma atividade tão relevante para o Estado”, reclamou o político. Na semana passada, Zema classificou o desastre de Brumadinho como um “incidente” e defendeu que as vítimas aceitassem o acordo proposto pela Vale. Para o governador, a empresa está fazendo tudo que pode para atender a população e minimizar os danos causados pelo rompimento da barragem. – UOL

Polícia investiga se agressão contra mulher em apartamento na Barra teriam sido premeditadas

A Polícia Civil investiga se as agressões de Vinícius Batista Serra, de 27 anos, contra Eliane Perez Caparroz, de 55 anos, por quatro horas em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, teriam sido premeditadas. Os dois se encontraram pela primeira vez na noite de sexta-feira (12) depois de oito meses de trocas de mensagens por uma rede social. Os vizinhos escutaram os gritos e alertaram a segurança do prédio. Um dos seguranças afirmou, em depoimento à polícia, que bateu na porta várias vezes e o suspeito gritou lá de dentro: “Se quiser, arrebente a porta!”. – G1

Mulher esfaqueia marido que se recusou a buscar mais cerveja no interior de SP

Uma mulher é acusada de esfaquear seu marido na noite deste domingo (17) no Jardim Paris em Ourinhos, interior de São Paulo. Segundo os vizinhos do casal, eles estavam sentados em frente a casa bebendo cerveja, momento em que a cerveja acabou e a mulher pediu para o marido ir comprar mais, diante da negatividade dele, ela entrou na casa, saiu com a faca desferindo uma facada na barriga do homem. Ele já ensanguentado saiu correndo gritando socorro, ela foi atrás e deu outra facada no marido, acertando o braço desta vez. O homem caiu na rua, os vizinhos ao perceberem que ele estava perdendo os sentidos o colocaram dentro do carro e o levaram para a Santa Casa da cidade. – Assis City

E mais

Designer de moda Karl Lagerfeld morre aos 85 anos

Karl Lagerfeld, designer de moda alemão e um dos maiores ícones do mundo da moda, morreu na manhã desta terça-feira (19), em um hospital de Paris. Karl tinha 85 anos e, segundo a revista Purepeople, ele deu entrada em um hospital de Paris na segunda-feira (18) em uma internação de urgência. A causa da morte ainda não foi anunciada. Segundo a agência Reuters, a saúde de Karl já causava preocupações há algumas semanas. O diretor artístico da Chanel chegou a faltar em um dos desfiles da marca em janeiro. Em comunicado, a Chanel informou na ocasião que o motivo da ausência de Karl era “apenas cansaço”. – G1