Boletim Matutino da VICE – 19/9/2019

Brasil

PF mira líder do governo Bolsonaro no Senado e faz buscas no Congresso

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (19) operação no Congresso, que tem como alvo o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A PF também mira o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), filho do senador. Os fatos investigados são da época em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff (PT). Um dos focos são as obras de transposição do rio São Francisco. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos nos gabinetes dos dois políticos, no Senado e na Câmara, com autorização do ministro Luís Roberto Barroso, do STF. – Folha de S. Paulo

Rede de fake news com robôs pró-Bolsonaro mantém 80% das contas ativas no zap

A rede de desinformação que espalhou notícias falsas (fake news) e deturpadas pró-Bolsonaro pelo aplicativo WhatsApp durante as eleições do ano passado, com o uso de robôs e disparo em massa de mensagens, continua pelo menos parcialmente ativa até hoje. Dados obtidos pela reportagem apontam que 80% das contas no aplicativo de mensagens estavam em funcionamento no início da semana. O UOL analisou 1.690 linhas telefônicas nacionais e internacionais, contas e grupos de WhatsApp mapeados por dois coletivos de ativistas digitais que procuraram a reportagem. Das 1.690 contas de WhatsApp associadas às linhas telefônicas, 1.355 seguem na ativa. – UOL

30% dos ingredientes de agrotóxicos liberados neste ano são barrados na UE

Dos 96 ingredientes ativos que compõem os agrotóxicos liberados no Brasil neste ano, 28 não são liberados ou registrados na União Europeia, 36 na Austrália, 30 na Índia e 18 no Canadá, segundo levantamento da Folha. Neste ano, foram registrados 325 agrotóxicos no Brasil, de acordo com dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Desses, mais de 60 foram liberados na última semana. O acefato (contra pragas) e a atrazina (contra ervas daninhas), dois dos componentes de agrotóxicos mais vendidos no Brasil, são alguns exemplos de substâncias que não podem ser usadas na Europa. O primeiro já foi associado a casos de câncer, toxicidade reprodutiva para humanos e efeitos neurotóxicos, o que levou a Anvisa a adotar novas regras para seu uso em 2013. A aplicação manual foi proibida. – Folha de S. Paulo

Polícia prende Zé do Rolo, suspeito de construir e vender prédios que caíram no Rio

Policiais da Operação Malhas da Lei do 23°BPM de Pernambuco prenderam nesta quarta-feira (17) José Bezerra de Lira, conhecido como Zé do Rolo. Ele é apontado como o líder do grupo responsável por vender apartamentos de dois prédios que caíram na Muzema, Zona Oeste do Rio, no dia 12 de abril, matando 24 moradores. Zé do Rolo foi encontrado em um sítio na região de Afogados da Ingazeira, no Alto Pajeú, no Sertão de Pernambuco. Assim que foi capturado, o suspeito disse aos policiais que estava fugindo com medo de represálias da milícia à qual era ligado no Rio de Janeiro. – G1

TSE condena dono da Havan a pagar multa de R$ 2 mil por vídeo pró-Bolsonaro na eleição

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Sergio Banhos confirmou a condenação do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, ao pagamento de uma multa de R$ 2.000 por ter divulgado durante as eleições um vídeo de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro (PSL) gravado no interior de uma de suas lojas. Para aplicar a punição, o ministro do TSE considerou que a legislação proíbe a divulgação de propaganda política em espaços aberto ao público, como lojas, centros comerciais, templos e estádios. Por isso, as declarações de Hang feitas no interior de uma das lojas da Havan estariam irregulares. – UOL

Bombeiros são acionados para combater fogo cenográfico na Amazônia para propaganda do Rock in Rio

A prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) mobilizou bombeiros e policiais por causa de uma simulação de incêndio na floresta amazônica feita pela produtora de SP Maria Farinha Filmes, que gravava cenas para o Rock in Rio. O secretário municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio, Paulo Lins, diz que a área é protegida. Mas o delegado Valdinei Silva explica que não houve crime. “Era um fogo de madeira pequeno e sem sinais de desmatamento.” A Maria Farinha Filmes diz que o fogo era “artificial, com máquinas de fumaça”. Segundo a produtora, a área utilizada “estava sendo preparada para o plantio de mandioca” (ATUALIZAÇÃO: em contato por e-mail com a VICE Brasil a produtora Maria Farinha Filmes “vem a público esclarecer que o curta de ficção que acaba de produzir na região amazônica é uma obra independente e autoral e sem relação alguma com o Rock In Rio”). – Folha de S. Paulo

Mais de 1.500 pacientes esperam para fazer uso do canabidiol na Paraíba

Aproximadamente 1.500 pacientes estão na lista de espera para receber medicamento a base do canabidiol na Paraíba. A substância extraída da planta da maconha é usada para tratamento de diversas doenças, entre elas, epilepsia, mal de Parkinson entre outras. A Abrace, uma associação da Paraíba é a única no país autorizada a cultivar e produzir o medicamento, porém sua produção é limitada e não consegue atender a toda a demanda. Nesta semana a Procuradora Geral da República Raquel Dodge pediu ao STF que faça com que a Anvisa informe um prazo para a regulamentação da maconha medicinal no país. – Paraíba Online

Grupo de funcionários do PT leva R$ 120 milhões da Mega-Sena

A aposta vencedora da Mega-Sena desta quarta-feira (18) saiu para uma aposta coletiva feita por funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados. O bolão acertou sozinho o prêmio de R$ 120 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 11 – 16 – 22 – 29 – 33. O grupo é formado por 49 pessoas entre assessores e funcionários da Câmara. De acordo com dois vencedores, que pediram anonimato, cada um deles apostou R$ 10. Cada um dos vencedores vai ganhar cerca de R$ 2,5 milhões. O prêmio dos petistas é o terceiro maior prêmio acumulado neste ano e um dos 20 maiores da história. – Exame

Policiais são flagrados quebrando carro após baile funk em SP

Um vídeo feito por celular mostra dois policiais militares vandalizando um carro, no início da madrugada de domingo (15), após a dispersão de um baile funk no Parque Bristol (zona sul da capital paulista). A Corregedoria da corporação investiga o caso. As imagens mostram um carro de cor prata tentando sair do local dando marcha a ré pela rua Jorge Morais. Por conta da manobra, o condutor bate contra outro veículo, estacionado no lado direito da via, fazendo o carro prata parar. Em seguida, PMs do 46º Batalhão se aproximam do veículo, tendo o apoio de duas viaturas da corporação. Já perto do carro prata, um dos policiais aparentemente rasga o pneu dianteiro esquerdo. Ocupantes do carro abrem as portas e saem correndo em seguida. – Agora

Mundo

Se Irã for atacado haverá guerra total, diz chanceler do país

Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores do Irã, disse nesta quinta-feira (19) que haverá uma guerra se o seu país for atacado pelos Estados Unidos ou pela Arábia Saudita, . Ele deu a declaração à rede de TV CNN. Ao ser perguntado sobre qual seria a consequência de um ataque militar contra o Irã, Zarif respondeu: “guerra total” e que os sauditas teriam que lutar “até o último soldado americano”. O iraniano afirmou que espera evitar o conflito e que ele está disposto a conversar com representantes dos rivais da região do Golfo Pérsico (Arábia Saudita e Emirados Árabes). Para voltar a ter uma relação com os americanos, no entanto, eles querem o fim das sanções econômicas impostas pelo governo de Donald Trump. – G1

ONU veta discurso do Brasil na cúpula do clima em Nova York

O Brasil não está na lista de países que vão discursar na cúpula do clima da ONU, que acontece na próxima segunda-feira (23) em Nova York. “O Brasil não apresentou nenhum plano para aumentar o compromisso com o clima”, disse o enviado especial da secretaria-geral da ONU, Luis Alfonso de Alba. Segundo ele, a ONU pediu que os países enviassem um plano para aumentar a ambição dos compromissos climáticos e, com base nos documentos que receberam, selecionaram quais países teriam discursos inspiradores. Também devem ser vetados Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Austrália e Coreia do Sul. A lista final de discursos tem 63 países, incluindo França e Reino Unido, e deve ser divulgada ainda nesta quarta (18). – Folha de S. Paulo