Boletim Matutino da VICE – 20/9/2019

Brasil

PF indicia 13 funcionários da Vale e da TÜV SÜD por documentos falsos em Brumadinho

A Polícia Federal (PF) indiciou, na noite desta quinta-feira (19), sete funcionários da mineradora Vale e seis membros da consultora TÜV SÜD pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos envolvendo a tragédia de Brumadinho. As duas empresas também foram indiciadas. Nenhum dos funcionários da Vale indiciados pertence à cúpula da mineradora. O rompimento da barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, ocorreu em 25 de janeiro deste ano. Quase oito meses após a tragédia, 21 pessoas continuam desaparecidas e o total de mortos identificados chega a 249. A PF ainda deverá fazer novos indiciamentos, mas, no momento, aguarda a conclusão de perícias criminais sobre os crimes ambientais e os de homicídio. A expectativa é que os estudos indiquem um possível “gatilho” do rompimento da estrutura da barragem. – G1

Ação da PF no Senado irrita aliados e põe em xeque articulação do governo Bolsonaro

A operação da Polícia Federal na manhã de quinta-feira (19) pôs em xeque o principal articulador do governo Jair Bolsonaro no Senado, irritou aliados e deixou o Palácio do Planalto preocupado com o andamento da agenda que conduz no Congresso. O alvo da PF, que acumula atritos com Bolsonaro nos últimos meses, foi o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo na Casa e que deixou seu cargo à disposição do presidente. As buscas e apreensões em endereços ligados a Bezerra e ao deputado Fernando Filho (DEM-PE), filho dele, em Brasília e Pernambuco, foram autorizadas pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF. – Folha de S. Paulo

PF prende dois suspeitos de invasão de celulares de autoridades

A Polícia Federal prendeu temporariamente nesta quinta-feira (19), em uma nova fase da operação que investiga a invasão de celulares de autoridades, Thiago Eliezer Martins dos Santos e Luiz Molição, suspeitos de participação no esquema. Segundo as investigações, os dois são integrantes do grupo que interceptou os celulares de procuradores da Lava Jato e autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Thiago Eliezer Martins dos Santos foi preso em Brasília e Luiz Molição, em Sertãozinho, interior de São Paulo. Os mandados de prisão são válidos por cinco dias e os dois deverão ser interrogados nesta sexta-feira (20) em Brasília. – G1

Verba da saúde do Amazonas bancou gastos da família do senador Aziz, diz PF

Investigação da Polícia Federal (PF) que tramita em sigilo aponta que recursos da saúde estadual do Amazonas foram desviados para beneficiar o senador e ex-governador Omar Aziz (PSD) e seus familiares. Em relatório produzido pela PF no estado, a que o UOL teve acesso, o órgão indiciou o senador por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa para desviar recursos do Instituto Novos Caminhos (INC), organização social contratada pelo governo para gerenciar unidades de saúde. Líder do PSD e um dos principais articuladores responsáveis pela eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado, Aziz atualmente preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. – UOL

Homem considerado o maior estuprador em série de Goiás é preso suspeito de 47 abusos

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de 47 mulheres, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele é considerado o maior estuprador em série do estado. A corporação informou que testes de DNA já atribuíram a Wellington Ribeiro da Silva a autoria de 22 casos. Ele foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira (19), na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo a polícia, ele começou a praticar os crimes em 2008 e confessou ter praticado seis abusos. Uma força-tarefa foi montada para apurar os casos. Entre os casos, está um ocorrido em 2011, quando ele teria estuprado uma mulher e a filha dela, de cinco meses. Ele chegou a ser preso na época e transferido para o Mato Grosso. Porém, meses depois, conseguiu fugir e voltou para Goiás. – G1

Vídeo mostra homem apanhando e levando choques; supermercado de SP demite funcionário

Um vídeo que circula em redes sociais mostra um homem apanhando e levando choques supostamente de seguranças de um supermercado na Zona Sul de São Paulo, que investiga o caso. No vídeo, as pessoas que aparecem torturando a vítima, obrigam o homem a falar: “galera, não rouba mais no Extra Morumbi”. Depois, eles batem nas mãos dele com um tipo de bastão de plástico e pedem pra dizer: “eu errei e me ferrei” e o homem repete. Na sequência, o homem começa a tremer e apanha de novo com o bastão. Procurado, o Extra afirmou que demitiu um funcionário após investigar o caso internamente, e que afastou a empresa de segurança e os seguranças da unidade do Morumbi. – G1

Sargento e soldada da PM são presos ao serem flagrados em motel durante serviço em Belém

Dois policiais militares foram detidos na madrugada desta quinta-feira (19), suspeitos de terem abandonado o serviço. Eles foram encontrados em um motel no bairro do Parque Verde, em Belém, capital do Pará, no horário em que deveriam estar em plantão nas ruas. De acordo com a Corregedoria a Polícia Militar, o flagrante ocorreu após denúncia. O sargento e a soldada, do 24º Batalhão, foram encontrados dormindo no motel. O casal foi autuado por dormir em serviço, abandono de posto e prevaricação, que é o crime cometido por funcionário público quando, indevidamente, deixa de praticar ato de ofício visando satisfazer interesse pessoal. – G1

Vencedores da Mega-Sena querem dividir prêmio com copeiras do PT que não participaram de bolão

Parte do grupo de assessores do PT que ganhou o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena, nesta quarta-feira (18), quer dividir a bolada com copeiras que trabalham na liderança do partido na Câmara dos Deputados. Vencedores confirmaram que há uma articulação para doar parte do dinheiro às funcionárias que trabalham na copa. A informação também foi confirmada pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que falou sobre a iniciativa em uma rede social. “Os assessores do PT que ganharam a Mega-Sena vão compartilhar o prêmio com as 4 copeiras, que costumavam participar, mas que não o fizeram esta semana”, disse. – G1

Gato ‘ganha na Justiça’ o direito de circular por galeria de Copacabana, no Rio

O dono de um gato que tinha sido proibido de andar sem coleira por uma galeria comercial em Copacabana, na Zona Sul do Rio, ganhou na Justiça o direito de soltar o bichano pelo local. O felino Rubinho, adotado pelo lojista Pedro Duarte Correia, andava há anos sem coleira pelos corredores do espaço. Em abril do ano passado, a administração da galeria determinou que os animais fossem proibidos de andar, sob o risco de penalidade no caso de descumprimento. “Eu fiquei muito deprimido. O gato não poder andar?”, contou Pedro. O lojista recorreu à Justiça, e a juíza Márcia Correia Hollanda, da 47ª Vara Cível do Rio, confirmou, em sentença divulgada nesta quinta (19), que o gato poderia continuar passeando normalmente pelo local. – G1

Mundo

Parlamento da Áustria rejeita acordo UE-Mercosul

O Parlamento da Áustria rejeitou na quarta-feira (18) aprovar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, de acordo com a Reuters, obrigando o governo local a votar contra a proposta perante o Conselho Europeu. A decisão é um novo e sério entrave à entrada em vigor do acordo, que precisa da aprovação de todos os 28 países membros da UE. A França já havia se manifestado contra o acordo em agosto, quando escritório do presidente francês, Emmanuel Macron, acusou o presidente Jair Bolsonaro de ter mentido durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão, em junho ao minimizar as preocupações com o a mudança climática. – G1

Polícia da Argentina prende grupo que usava pintos de plástico para traficar cocaína

A polícia da Argentina prendeu membros de uma gangue de traficantes acusados de trazer cocaína para dentro do país escondidas em pênis de plástico. As pirocas recheadas de pó, normalmente encontrados em lojas de fantasias, eram vendidos na área boêmia de La Plata, cidade costeira localizada a 50 km de Buenos Aires. Um vídeo mostrando 10 dos dispositivos fálicos foi publicado pela polícia após busca na casa de um casal peruano acusado de liderar o grupo de traficantes. – The Guardian

Pantera negra passeia por telhados na França por uma hora até ser presa

Uma pantera negra foi capturada pelas autoridades francesas depois de passear durante cerca de uma hora pelos telhados na comuna francesa Armentières, perto de Lille. O edifício foi cercado pela polícia, que com a ajuda de um veterinário e um dardo tranquilizante conseguiu proceder à captura do animal. Com cerca de seis meses de idade, a pantera pesa 20 quilos e o seu tamanho assemelha-se ao de um cão labrador pequeno. De acordo com o La Voix de Nord, o animal é domesticado e tem dono, não apresentando sinais de agressividade. Na altura do resgate, as garras estavam cortadas e estava bem tratado. – SIC Notícias

Marinha dos EUA confirma vídeos de guitarrista do Blink 182 que mostram ‘fenômenos aéreos não identificados’

A Marinha dos Estados Unidos confirmou à imprensa norte-americana nesta quinta-feira (18) a autenticidade de vídeos que mostram “fenômenos aéreos não identificados”. As gravações publicadas em dezembro de 2017 e março de 2018 fazem parte de um projeto do músico Tom DeLonge – da banda Blink 182 – em busca de objetos voadores não identificados (conhecido pela sigla OVNI) e vida extraterrestre. A Marinha, no entanto, não chegou a falar em óvnis, com essa denominação. Apesar da divulgação recente das filmagens, elas foram feitas em 2004 e 2015 captadas por sensores infravermelhos avançados. – G1

E mais

Larry Wallis, primeiro guitarrista do Motörhead, morre aos 70 anos

Larry Wallis, primeiro guitarrista da banda Motörhead, morreu aos 70 anos. A confirmação da morte do músico foi feita através de um comunicado oficial divulgado na página do grupo e nas redes sociais. A causa da morte do artista não foi revelada. O músico tocou no disco “On Parole”, que ficou arquivado por quatro anos até a banda estourar. Embora o disco tenha sido gravado em 1975, ele se tornou o quarto álbum na lista do grupo. Larry deixou a banda em 1976 e se tornou produtor musical da gravadora de punk rock Stiff Records. – G1