Boletim Matutino da VICE – 21/5/2019

Brasil

Bolsonaro mente sobre veto e sanciona anistia a partidos políticos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancionou um projeto aprovado pelo Congresso que anistia multas aplicadas a partidos. O texto foi assinado na sexta-feira (17), publicado nesta segunda (20) no Diário Oficial da União e deve representar uma anistia de cerca de R$ 70 milhões aos partidos. A alteração feita na Lei dos Partidos entra em vigor de forma imediata, com a publicação. Após validação do presidente, ficam perdoadas multas decorrentes da não aplicação de ao menos 5% das verbas públicas para a promoção e difusão da participação política das mulheres. No sábado (18), ao sair do Palácio da Alvorada para cumprimentar apoiadores, Bolsonaro criticou a imprensa por dizer que a notícia sobre a anistia estava errada, ao argumentar que havia vetado, e não sancionado. – Folha de S. Paulo

Decreto de Bolsonaro libera compra de fuzil por qualquer cidadão, 2 mil já estão na fila

O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que regulamenta o porte e posse de armas no país permitirá a qualquer cidadão comprar um fuzil. A compra do fuzil passou a ser possível a partir da nova classificação estabelecida pelos responsáveis pelo decreto. No documento, se aumenta em até quatro vezes o valor do poder de fogo de armas que podem ser adquiridas pelos civis. A nova classificação inclui o fuzil T4, arma usada por forças táticas militares e produzida no Brasil pela empresa Taurus. A Taurus confirmou que só espera a regulamentação do decreto para vender o T4 para civis. A empresa diz que já tem uma fila de duas mil pessoas querendo comprar o armamento na versão semiautomática. E que as armas poderiam ser entregues em até três dias depois da compra. – G1

Desigualdade de renda no Brasil atinge o maior patamar já registrado

A desigualdade de renda dos brasileiros atingiu o maior patamar já registrado no primeiro trimestre de 2019. Segundo pesquisa do estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), o índice que mede a desigualdade vem subindo consecutivamente desde 2015, e atingiu em março o maior patamar desde o começo da série histórica, em 2012. O indicador estudado pela pesquisa é o índice de Gini, que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1 – sendo que, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. O do Brasil ficou em 0,627 em março. A pesquisa demonstra que as pessoas que ganham menos sofreram mais os efeitos da crise que os que possuem renda maior. Além disso, os mais pobres estão demorando mais para se recuperar na comparação com os mais ricos. – G1

Bolsonaro diz que irá confirmar nomeação de reitora eleita para a UFRJ

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda (20) que vai confirmar a nomeação de Denise Pires de Carvalho para a reitoria da UFRJ, respeitando decisão interna da instituição. Professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Carvalho foi eleita pela comunidade acadêmica em primeiro turno, com 24,66% dos votos. Em discurso na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), o presidente disse ter tomado conhecimento de que “ela é a mais adequada para estar à frente da UFRJ” e que assinará a nomeação na tarde desta segunda. – Folha de S. Paulo

Em requerimento, Kajuru pede explicações a Bolsonaro sobre “conchavos”

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) protocolou hoje um requerimento em que cobra explicações do governo Jair Bolsonaro (PSL) sobre críticas feitas ao Parlamento. O pedido acontece após o presidente compartilhar um texto que afirmava que o Brasil é ingovernável fora de “conchavos”. A publicação de Bolsonaro foi mal vista no Congresso, onde o governo não consegue articular uma base para aprovar projetos simples e soma derrotas seguidas. O documento de Kajuru está endereçado ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, responsável pela articulação política do Planalto. – UOL

Agência de aviação pede revisão de decreto das armas de Bolsonaro

O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), José Ricardo Botelho, afirmou nesta segunda-feira (20), em entrevista à GloboNews, que está pedindo uma retificação no decreto das armas, assinado no início do mês pelo presidente Jair Bolsonaro, que muda regras sobre uso de armas e de munições. De acordo com o decreto, passa a ser de responsabilidade dos ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública estabelecer as normas de segurança para controlar o embarque de passageiros armados – o que, na prática, pode alterar as normas e permissões para porte de armas nos voos. Hoje, essa atribuição é da própria Anac. – G1

Chance de barragem se romper em MG é de 10% a 15%, diz secretário de Meio Ambiente

O secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira, disse nesta segunda-feira (20) que a probabilidade de a barragem da mineradora Vale, em Barão de Cocais, se romper é de 10% a 15%. Germano ainda confirmou que o talude, que está a menos de 2 km da barragem, vai se romper sem dúvida. “O rompimento do talude vai acontecer. Há uma questão imponderável se esse rompimento do talude na cava, se ele vai afetar a barragem. Isso não é possível precisar. Adianto para vocês que o consultor desta auditoria independente, que é uma empresa estrangeira, registrou que esta chance é de uma em dez ou uma em oito. O que levaria de 10% a 15% de probabilidade”, disse o secretário. – G1

Clube Militar decide apoiar atos pró-Bolsonaro marcados para domingo

O Clube Militar, com cerca de 38 mil sócios, entre militares da ativa, da reserva e civis, decidiu apoiar as manifestações marcadas para domingo (26) em defesa do presidente Jair Bolsonaro, em vários estados. Em mensagem colocada em seu site e enviada por email aos filiados, a entidade diz que o apoio ao governo é motivado pela defesa das “reformas necessárias à governabilidade”. Embora tenha sede no Rio de Janeiro, o Clube conta com filiados em todo o país, e o chamado vale para eventos em todos os estados. O apoio foi assunto de uma reunião da diretoria da entidade nesta segunda-feira (20). A participação do Clube institucionalmente em eventos de rua não é comum, mas prevaleceu a avaliação de que o momento requer um posicionamento mais efetivo. – Folha de S. Paulo

Dessalinizar água no Brasil é admitir fracasso, diz responsável por dessalinização em Israel

Há 80 anos investindo em gestão e tecnologia para abastecimento de água, Israel se tornou uma referência em uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos. O país está localizado em uma das áreas habitadas mais secas do mundo, o que o obriga ao uso de técnicas caras como a dessalinização da água do mar. Essa tecnologia, por sinal, chegou a ser anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para abastecer o semiárido nordestino. Atualmente, a ideia parece ter saído do radar governamental. Mas a explicação pode estar na visão dos próprios israelenses sobre a técnica. Diego Berger, coordenador de projetos internacionais da Mekorot (Companhia Nacional de Água de Israel), afirma que o Brasil não precisa dessa tecnologia, já que no nosso país há água suficiente. “O problema aqui é cultural, vocês têm uma cultura da abundância. E, quando você dessaliniza, você está reconhecendo o fracasso da gestão”, diz. – UOL

Policial mata servidora dentro da Secretaria de Educação no DF

Um policial civil armado invadiu o prédio da Secretaria de Educação, na 511 Norte, em Brasília, por volta das 9h40 desta segunda-feira (20), e atirou em uma servidora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas. A vítima, Débora Tereza Correia, de 43 anos, não resistiu e morreu no local. Após o crime, o agente da PCDF, identificado como Sergio Murilo dos Santos, de 51 anos, se suicidou. Bombeiros esvaziaram o edifício. Uma amiga da vítima, que preferiu não ser identificada, contou que Sergio e Débora tinham um relacionamento, mas estavam separados. O policial, lotado na 13ª DP (Sobradinho), tinha passagens por ameaça e perturbação da tranquilidade, e respondia a um processo por violência doméstica e familiar. – G1

PMs agridem família que comemorava crisma de jovem com necessidades especiais no CE

Policiais invadiram a casa onde era comemorada a celebração da crisma de um jovem com transtornos mentais e agrediram as pessoas que estavam no local, na comunidade do Lagamar, no Bairro São João do Tauape, na noite do sábado (18), denunciam a família e membros da comunidade religiosa. Cinco adolescentes foram levados ao hospital e três foram detidos. “Entre os agredidos, tinha uma idosa de 80 anos, o adolescente crismado, que tem necessidades especiais, e uma menina da JbD, que chegou a desmaiar”, relata uma moradora. Segundo ela, ao ouvir que o rapaz tinha transtornos mentais, um policial ironizou e o agrediu ainda mais. “‘Cadê o atestado dele? Ele é doido?’, e tome chicotada”, disse a mãe. – G1

TJ-PR autoriza retomada da venda de cerveja nos estádios do Paraná

A retomada da venda de cervejas nos estádios de futebol do Paraná foi autorizada pelo Tribunal de Justiça (TJ-PR) do estado nesta segunda-feira (20). Por 18 votos a quatro, os desembargadores entenderam pela constitucionalidade do projeto aprovado em agosto de 2017 pela Assembleia Legislativa. A venda da bebida nos estádios estava suspensa desde março de 2018, quando o Ministério Público do Paraná (MP-PR) ajuizou uma ação. Para o órgão, a lei iria contra as normas estabelecidas pela União no Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas. – Paraná Portal

Mundo

Maduro propõe antecipar eleições para a Assembleia Nacional da Venezuela

Ao discursar para comemorar um ano de sua reeleição – considerada ilegítima pela oposição – o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, propôs nesta segunda-feira (20) a antecipação das eleições para a Assembleia Nacional, casa legislativa controlada pela oposição. “Faço uma proposta para as oposições, vamos nos medir eleitoralmente, façamos eleições, vamos legitimar a única instituição que não o fez nos últimos cinco anos”, disse, segundo informações de seu órgão oficial de comunicação. As eleições para a Assembleia Nacional, em princípio, estão previstas para 2020. – G1

Boate na Espanha é investigada por oferecer serviço de aluguel de anões

Uma boate no balneário de Benidorm (Espanha) está sendo investigada pela polícia local por causa de um bizarro serviço que ela oferece: aluguel de anões. O dono da Chaplin’s, situada na praia de Levante, deve ser indiciado por crime de ódio, de acordo com reportagem do jornal El País, de Madri. A denúncia chegou à Promotoria Pública por meio da Cermi, uma organização que representa deficientes físicos na Espanha. Na fachada da boate era bem visível a mensagem em inglês, escrita com giz em quadro negro: “Quer alugar um anão?? Pergunte como na boate”. – Extra

E mais

Tricampeão da Fórmula 1, Niki Lauda morre aos 70 anos

O ex-piloto Niki Lauda morreu nesta segunda-feira (20), aos 70 anos, em Viena. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal “Die Presse” e confirmada pelo conta oficial da escuderia McLaren no Twitter. O austríaco foi tricampeão da Fórmula 1, conquistando dois títulos pela Ferrari, em 1975 e 1977, e um pela McLaren, em 1984. Lauda também era presidente do Conselho de Supervisão da equipe da Mercedes na Fórmula 1 desde setembro de 2012. Segundo a publicação, a família do piloto anunciou o falecimento em um e-mail na madrugada desta terça-feira (21) na Europa. Lauda teria falecido ao lado de seus familiares na noite desta segunda-feira (20). – UOL