Boletim Matutino da VICE – 22/10/2019

Brasil

Novo líder do PSL, Dudu Bolsonaro destitui os 12 vice-líderes do partido na Câmara

Videos by VICE

Horas após se tornar líder da bancada do PSL na Câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) destituiu nesta segunda-feira (21) todos os 12 vice-líderes da legenda. A decisão foi tomada em meio a uma disputa acirrada pelo comando da sigla na Câmara, em um reflexo da crise vivida pelo partido. Desde a semana passada, deputados da bancada têm promovido uma “guerra” de listas para definir o nome do líder que irá representar a bancada, que é composta por 53 parlamentares. – G1

Executiva do PSL discute 19 suspensões e troca de comando em SP, MG e RJ

O grupo ligado à Executiva do PSL se reuniu nesta terça (22) para tentar revide na ala guiada por Jair Bolsonaro (PSL). A cúpula da sigla, próxima ao presidente Luciano Bivar, analisa a possibilidade de suspensão de 19 parlamentares e a troca dos comandos dos diretórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O encontro é realizado no dia seguinte à troca do líder do PSL na Câmara: o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) foi substituído por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A cúpula aumentou a pressão sobre os aliados de Bolsonaro. Na sexta-feira (18), a decisão era suspender cinco parlamentares e trocar os comandos de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão sob Eduardo e Flávio Bolsonaro, filhos do presidente da República. – UOL

Petrobras comunica aumento no preço do gás de cozinha



A Petrobras comunicou nesta segunda-feira (21) as empresas associadas ao Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo que vai reajustar em o preço do GLP residencial (botijões de 13 kg) e empresarial (embalagens acima de 13 kg) a partir desta terça-feira (22). O aumento valerá inicialmente apenas nas unidades da petroleira. De acordo com o Sindigás, o aumento do gás de cozinha residencial oscilará entre 4,8% e 5,3%, e o aumento do GLP empresarial entre 2,9% e 3,2%, dependendo do polo de suprimento. – R7

PGR quer que Chefe de cartel mexicano preso no Brasil seja extraditado aos EUA

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extradição do traficante mexicano José González Valencia, preso no Brasil desde dezembro de 2017, para os Estados Unidos. O parecer enviado ao ministro Celso de Mello, do STF Supremo Tribunal Federal, indica ainda que o pedido do governo do México, que também deseja a extradição do criminoso, deve ser recusado. Conhecido como La Chepa, o detento estrangeiro tem 43 anos e é tido pelas autoridades como um dos chefes do grupo criminoso mais rico do México, “Los Cuinis”. – UOL

Polícia prende 16 suspeitos que planejavam invadir o Maracanã na semi da Libertadores

A Polícia Civil do RJ prendeu, na manhã desta terça-feira (22), 16 suspeitos de planejar invadir o Estádio do Maracanã, na noite de quarta-feira (23), para o jogo Flamengo x Grêmio, válido pela partida de volta da semifinal da Libertadores. A ação visa a cumprir 27 mandados de prisão e 89 intimações do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos para que suspeitos não se aproximem do Maracanã nesta quarta. Segundo as investigações, o grupo estava disposto a enfrentar a polícia, apesar do policiamento reforçado, e também assaltaria outros torcedores no caminho para o estádio. A investigação monitorou redes sociais e detectou a movimentação de grupos que afirmavam ter falsificado ingressos e se preparavam para roubar torcedores e invadir o estádio. – G1

Diretor de colégio militar é afastado por suspeita de revistar alunos nus em GO

O diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás João Augusto Perillo, na cidade de Goiás , foi afastado após uma aluna denunciar ter sido revistada nua junto a outros colegas dentro da instituição. O Conselho Tutelar da cidade recebeu a denúncia por meio do pai de um aluno do 9º ano do colégio. Segundo ele, um policial homem e uma policial mulher foram designados para levar os alunos até o banheiro, instruí-los a tirar as roupas e agachar cinco vezes. O motivo da revista seria uma denúncia de que os alunos estavam portando drogas e praticando tráfico dentro da instituição. Nenhum dos fatos denunciados, porém, foi comprovado pela polícia. – iG

Homem explode quintal ao tentar matar baratas no Paraná

O caminhoneiro Cesar Schmitz explodiu o quintal de casa ao tentar matar baratas com gasolina, veneno em spray e fogo. As câmeras de monitoramento da residência registraram o fato que ocorreu na última sexta-feira (18) em Enéas Marques, na região sudoeste do Paraná. Na imagens, é possível ver Cesar riscando fósforos e jogando no gramado. Contudo, em um determinado momento, após algumas tentativas de exterminar os insetos, o quintal vai ao ares assustando ele e os dois cachorros que estavam no local. Ninguém ficou ferido. – Paraná Portal

Polícia Civil do RJ apreende bazuca na Baixada Fluminense

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), da Polícia Civil do RJ, apreenderam na manhã desta terça-feira (22) uma bazuca durante uma operação nas comunidades Parque Florestal e Caixa D’água, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A arma, produzida na Suécia, é capaz de destruir um veículo blindado com um único tiro. – G1

Mundo

Bolívia tem protestos após anúncio da reeleição de Evo Morales

A apuração dos resultados na eleição da Bolívia, que apontou vitória do atual presidente Evo Morales, gerou protestos pelo país na noite de segunda-feira (21), com milhares de pessoas nas ruas. Uma multidão incendiou a fachada da sede do Tribunal Eleitoral de Sucre, a capital administrativa boliviana, aos gritos de “fraude”. Um protesto similar foi registrado na sede eleitoral de Potosí. A oposição também protestou e entrou em conflito com a polícia em Oruro (sul), Cochabamba (centro) e La Paz. Houve também atos de simpatizantes do governo, que reivindicavam a reeleição do presidente Evo Morales no primeiro turno. – Folha de S. Paulo

Premiê Justin Trudeau se reelege e deve formar governo minoritário no Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conquistou um segundo mandato nas eleições legislativas de segunda-feira (21), mas seu Partido Liberal conseguiu apenas a maioria relativa no Parlamento, o que o obrigará a buscar apoio entre os partidos pequenos para sobreviver. De acordo com as projeções dos canais de televisão poucas horas depois do fechamento das urnas, os liberais devem obter quase 160 das 338 cadeiras em disputa na Câmara dos Comuns, longe da maioria absoluta registrada na legislatura anterior. “Esta noite, os canadenses rejeitaram a divisão”, afirmou Trudeau a seus simpatizantes reunidos no centro de Montreal. – G1

Netanyahu desiste de formar governo e após 10 anos pode deixar de ser primeiro ministro em Israel

Após falhar na tentativa de garantir uma coalizão em Israel, Binyamin Netanyahu anunciou nesta segunda-feira (21) a desistência de formar um novo governo, abrindo caminho para que o centrista Benny Gantz substitua o premiê há mais tempo no cargo na história do país. Assim, Netanyahu, que lidera o partido de direita Likud, comunicou a decisão ao presidente de Israel, Reuven Rivlin, que agora pretende atribuir a Gantz a tarefa de montar um governo. “Nas últimas semanas, fiz todos os esforços para trazer Benny Gantz à mesa de negociações, todos os esforços para estabelecer um amplo governo nacional, todos os esforços para evitar outra eleição”, disse Netanyahu, que completou 70 anos na segunda-feira. – Folha de S. Paulo

Ao menos 55 elefantes morrem de fome em meio à seca no Zimbábue

Ao menos 55 elefantes morreram de fome no Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, nos últimos dois meses, por causa da grave seca que atinge o país. “A situação é desesperadora”, diz Tinashe Farawo, porta-voz da Zimparks, a agência de administração de parques e vida selvagem do país. “Os elefantes estão morrendo de fome e isso é um grande problema.” A seca reduziu severamente as colheitas no Zimbábue. Um terço da população está precisando de alimentos, em meio, também a uma grave crise econômica. Em agosto, um relatório do Programa Mundial de Alimentos, da ONU, relatou que dois milhões de pessoas estão sob risco de passar fome no país. – BBC

“Táxis de cocaína” são problema crescente em Berlim, diz polícia

A polícia de Berlim registra um número crescente dos chamados “táxis de cocaína” – carros que entregam a droga em qualquer parte da cidade após um telefonema ou o envio de uma mensagem de texto. Apenas entre maio e outubro, as autoridades abriram 35 novas investigações sobre esses casos, afirmou nesta segunda-feira (21) a emissora pública de televisão alemã RBB, sediada em Berlim. Os clientes encomendam um “táxi” fazendo uma chamada telefônica ou enviando um texto com o endereço a um número privado, que os conecta com um call center não oficial. Em 15 minutos, um carro chega ao local designado, e a troca do dinheiro pela droga ocorre dentro do veículo. – DW

E mais

Milton Nascimento acusa deputado do PSL de uso indevido de “Coração de Estudante”

O cantor Milton Nascimento divulgou nesta segunda (21), no Facebook, uma nota de repúdio contra o deputado estadual Coronel Henrique (PSL-MG). O artista acusa o político de usar indevidamente a música Coração Estudante em uma propaganda institucional. “Viemos através deste comunicado denunciar o uso indevido da música Coração de Estudante (Wagner Tiso e Milton), numa propaganda institucional do deputado estadual Coronel Henrique (PSL-MG). Nem os advogados de Milton, nem do parceiro dele, Wagner Tiso, deram qualquer tipo de autorização ao deputado”, diz a nota. A música foi composta por Milton em parceira com Wagner Tiso. No comunicado, o cantor se diz surpreso com “extrema usurpação” da obra e promete tomar as medidas cabíveis contra o Coronel Henrique. – UOL

MC Gui se desculpa após vídeo em que ri de criança fantasiada na Disney

O cantor MC Gui se retratou nesta terça-feira (22) por ter feito um vídeo em que ria de uma menina em um trem da Disney. No vídeo, agora apagado do Instagram, ele dizia “Mano, olha isso”, enquanto filmava a menina, visivelmente incomodada. A ação repercutiu e o artista foi criticado nas redes sociais. “O assunto repercutiu de forma injusta. Vários portais divulgaram dizendo que eu estava fazendo bullying com uma criança que estava no trem.” MC Gui já começa a sentir os impactos da repercussão do vídeo. A loja Black Nine California, que vendia produtos licenciados do artista, informou nesta terça (22) o rompimento com o cantor. – G1