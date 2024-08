Boletim Matutino da VICE – 23/4/2019

Brasil

Bolsonaro barra trabalho de equipes técnicas em ossadas de Perus

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou um decreto que “extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações” em conselhos, grupos e comissões da administração pública federal direta, autarquias e fundações. O decreto afeta também a atuação do Grupo de Trabalho de Perus (GTP), responsável por analisar 1.047 ossadas retiradas da vala clandestina, da Zona Norte da cidade de São Paulo. Acredita-se que, além de mortos pela ditadura militar (1964-1985), entre as ossadas encontradas na vala de Perus também há pessoas mortas em chacinas e por grupos de extermínio, que depois esconderam os corpos. – G1

Audiência de caminhoneiros com ministro tem choro, ameaça e reclamação

O encontro dos caminhoneiros com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, realizado nesta segunda-feira (22) em Brasília foi regado a reclamações, ameaças e até choro. Em vídeos a que o “Estado” teve acesso, os representantes cobraram do ministro a aplicação do piso mínimo do frete e uma solução para os constantes aumentos do diesel. Eles ouviram de Freitas que a variação do combustível não será mais problema quando os reajustes forem repassados de forma imediata para o piso, o que deve ocorrer em breve. Na reunião, conturbada em alguns momentos, motoristas relataram ao ministro as dificuldades do dia a dia e os problemas financeiros decorrentes da falta de frete e dos “baixos valores pagos no mercado”. – UOL

Moradores do Vidigal protestam após morte de gari

Um gari comunitário foi morto na noite desta segunda-feira (22) no Vidigal, na Zona Sul do Rio. Willian de Mendonça Santos morava e trabalhava na favela e, segundo moradores, os tiros que o mataram partiram da polícia e houve protesto. A Polícia Militar disse que PMs trocavam tiros com bandidos na comunidade quando encontraram Willian já baleado. Ele foi levado pelos próprios policiais para o hospital. Na porta da emergência, parentes e amigos do gari receberam a confirmação da morte. Moradores disseram que Willian foi baleado duas vezes e afirmam que os tiros partiram da própria polícia. Parentes contaram que o gari estava procurando o filho na rua na hora do tiroteio. – G1

Mundo

Vai a 28 o número de mortos após deslizamento no sudeste da Colômbia

O deslizamento de terra que soterrou oito casas em uma área rural no sudoeste da Colômbia no domingo (21) deixou 28 pessoas mortos, após o resgate de mais 11 corpos nesta segunda-feira (22), informaram as autoridades locais. Os socorristas suspenderam os trabalhos de resgate na noite desta segunda, após encontrarem os 11 corpos no segundo dia de buscas na zona rural da localidade de Rosas, departamento de Cauca, informou a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD). As chances de se encontrar pessoas com vida diminuem a cada hora e segundo o capitão Juan Carlos Gañán, comandante dos bombeiros de Popayán, a capital departamental, a “força do impacto” do desprendimento de toneladas de terra praticamente descarta sobreviventes. – G1

Casal pode ser condenado à morte por construir casa no mar da Tailândia

Um norte-americano e a namorada tailandesa podem ser condenados à pena de morte após construírem uma casa no mar. Chad Elwartowski e Nadia Supranee são acusados de ameaça à soberania nacional da Tailândia por terem construído uma habitação na costa do país sem autorização. O casal pertence a um movimento que promove a implantação de casas em águas internacionais, para que não estejam sujeitas às leis de nenhum governo. Eles também fazem parte do grupo Ocean Builders, uma comunidade de pessoas que trabalham para financiar esse tipo de moradia. A plataforma, em que ambos viveram, ocupa cerca de 20 metros quadrados e foi erguida a cerca de 19 quilômetros da costa. – Jovem Pan

Tailândia realiza seu primeiro festival de maconha medicinal

Milhares de tailandeses participaram do primeiro festival de maconha do país no fim de semana. O país se tornou o primeiro do sudeste asiático, região que tem algumas das mais severas punições do mundo por violações da legislação antidrogas, a legalizar o uso da erva para fins medicinais, no fim de 2018. O festival uniu jovens, portadores de doenças e cientistas, monges e políticos. O parlamento nomeado pela junta na Tailândia, país que até a década de 1930 tinha tradição de usar maconha para aliviar a dor e a fadiga, votou a emenda no Ato Narcótico de 1979 em uma sessão extra que fez parte de uma corrida para aprovar leis antes do feriado de Ano Novo. – Folha de S. Paulo