Boletim Matutino da VICE – 25/2/2019

Brasil

Presidente do Senado Davi Alcolumbre oculta imóveis em série da Justiça

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ocultou da Justiça Eleitoral a posse de imóveis durante quase toda a sua carreira política iniciada no final dos anos 1990, em Macapá. Levantamento de escrituras e registros no único cartório de imóveis e nos três cartórios de notas da capital do Amapá mostram um cenário bem diverso do que o político, por obrigação legal, tornou público a cada eleição. Davi, 41, conquistou o comando do Senado no último dia 2 ao derrotar Renan Calheiros (MDB-AL), alcançando projeção política inédita em sua carreira. O agora presidente do Senado é membro de uma família com patrimônio elevado no Amapá, possuidora de mais de uma centena de imóveis, postos de gasolina, empresas e retransmissoras de TV, entre outros. Desde 2002, Davi vem informando aos seus eleitores ter poucos bens, às vezes nenhum. – Folha de S. Paulo

Voto em reforma da Previdência pode “custar” até R$ 10 milhões por deputado

Aprovar a reforma da Previdência pode custar mais caro do que o governo imaginou. Para apoiar a posposta enviada por Jair Bolsonaro ao governo, deputados devem pressionar o governo em busca de cargos e cotas. Ao contrário do que prometeu, o governo federal deve acabar cedendo ao “toma lá, dá cá” e à pressão para nomear deputados de siglas do chamado centrão. No início de seu mandato, Bolsonaro ignorou, em grande parte, os partidos maiores, entregando ministérios a pequenos como o DEM. De acordo com o jornal O Globo, deputados do centrão já estariam pensando em uma espécie de “cota de gastos” para garantir que a reforma seja aprovada. O presidente de um partido médio que preferiu não se identificar indicou que a estimativa é de que cada deputado tenha direito a indicar R$ 7,5 milhões em repasses e obras. Deputados reeleitos teriam direito a R$ 10 milhões. – Yahoo

Baleia jubarte é encontrada em mata do Marajó, no Pará, e passa por necropsia

A baleia da espécie Jubarte encontrada em área de mata da praia do Araruna, litoral do município de Soure, na ilha do Marajó, começou a passar pelo processo de necropsia. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente (Semma) divulgadas neste domingo (24), uma equipe colhe informações para elucidar o mistério sobre o aparecimento deste animal, tão longe do oceano, em período invernoso. Biólogos da ONG Bicho D’água e do Museu Emílio Goeldi, de Belém, auxiliam no trabalho. – G1

Vídeo mostra PM retirando instrumentos e agredindo foliões em bloco de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais militares arrancando com violência os instrumentos musicais de um bloco não autorizado pela Prefeitura de São Paulo, na noite de sábado (23), no acesso ao Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no Centro. No vídeo, é possível ver ainda policiais agredindo e empurrando foliões. O evento foi convocado pelo Bloco Clandestino pelo Facebook e não aparece na lista oficial divulgada pela Prefeitura da capital. – G1

PM é presa por facilitar entrada de cerveja, vinho e churrasqueira em presídio no Rio

Uma policial militar foi presa em flagrante por facilitar a entrada de bebidas alcoólicas para detidos no Batalhão Especial Prisional (BEP). Na cadeia há agentes da própria PM presos e também o ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB), por ter direito a uma cela especial. Nas imagens da apreensão há 15 engradados de cerveja, 3 garrafas de vinho, uma tábua de cortar carne, um jogo de churrasco, um saco de carvão e uma churrasqueira. – G1

Mundo

Passageiro tenta sequestrar avião com arma de brinquedo e é morto em Bangladesh

Tropas especiais de Bangladesh mataram a tiros um homem que tentou entrar na cabine e ameaçou provocar uma explosão durante um voo da Biman Bangladesh Airlines no domingo (24). O piloto foi forçado a fazer um pouso de emergência em Chittagong. Mahmud Polash Ahmed, de 24 anos, carregava uma pistola de brinquedo e não estava com explosivos, disse a polícia local nesta segunda-feira (25). O incidente aconteceu após o avião, modelo Boeing 737, ter decolado de Daca com direção a Dubai, passando por Chittagong. Após as ameaças, o piloto fez um pouso de emergência no aeroporto internacional Shah Amanat. Todos os 142 passageiros e a maioria da tripulação saiu do avião sem ferimentos. – G1

E mais

‘Green Book’ ganha Oscar de melhor filme e deixa Spike Lee pistola

Spike Lee ficou pistola com a vitória de “Green Book: O Guia” como melhor filme no Oscar 2019. O cineasta ficou claramente irritado quando ouviu o nome do filme ser chamado por Julia Roberts, que apresentou a categoria. Segundo reportagem do site Deadline Lee se levantou de sua carreira e andou até os fundos do Kodak Theatre, onde conversou brevemente com o amigo Jordan Peele, que o ajudou a produzir “Infiltrado na Klan”, seu filme indicado na categoria. Em uma entrevista antes do Oscar, Lee comparou uma possível vitória de “Green Book: O Guia” com o triunfo de “Conduzindo Miss Daisy” no Oscar de 1990. O longa com Morgan Freeman venceu a estatueta de melhor filme no mesmo ano em que “Faça a Coisa Certa”, clássico de Lee, foi lançado — e esnobado pela Academia. – UOL