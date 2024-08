Boletim Matutino da VICE – 25/9/2019

Brasil

‘Trump será reeleito ano que vem’, diz Bolsonaro sobre processo de impeachment

Depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi , anunciou a abertura de um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump, o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que seu aliado será “reeleito no ano que vem”. A declaração foi dada quando Bolsonaro deixava o hotel para participar de um coquetel, onde se encontraria com o americano. Ao voltar, pouco mais de uma hora depois, limitou-se a dizer que o encontro foi “excelente”. O processo foi aberto devido às denúncias de que Trump teria pressionado a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden , um possível adversário nas eleições do ano que vem. – O Globo

Em discurso ideológico e agressivo, Bolsonaro ataca ‘socialismo’, Cuba e Venezuela

Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro disse que o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo. Segundo ele, o “socialismo” colocou o país em situação de “corrupção generalizada”. Na fala a representantes de 153 países de todo o mundo, disse que o socialismo atacou, inclusive, os “valores familiares” dos brasileiros. A carga contra Cuba dominou o discurso em alguns momentos: “Em 2013, o acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil dez mil médicos sem nenhuma comprovação técnica”. – CBN

Salles cancela ida a evento em NY e seu representante expulsa repórter

O ministro do Ambiente, Ricardo Salles, não compareceu à sessão da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável do Fórum Econômico Mundial em Nova York, nesta terça-feira (24). Prevista para as 13h15, a sessão teve início com dez minutos de atraso, quando a plateia foi informada de que o ministro brasileiro fora convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para um outro compromisso. Salles enviou como representante no evento Roberto Castello Branco, secretário de relações internacionais do ministério do Meio Ambiente. Ao ser indagado pela Folha sobre qual seria a justificativa para a ausência de Salles, o secretário disse que “a agenda do ministro é privada e ele não tem que justificar nada”. O secretário pediu que a jornalista fosse retirada da sessão. – Folha de S. Paulo

Senado vai ao Supremo Tribunal Federal contra ação da PF em gabinete do líder do governo

A Mesa Diretora do Senado entrou nesta terça-feira (24) com um pedido no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que autorizou na última semana mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Na última quinta (19), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de Fernando Bezerra e no gabinete do filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), na Câmara. Segundo a PF, há suspeitas de que os dois receberam juntos R$ 5,538 milhões em propina de empreiteiras. – G1

Congresso rejeita 18 e mantém 15 vetos de Bolsonaro ao projeto do abuso de autoridade

O Congresso Nacional rejeitou em sessão nesta terça-feira (24) a maior parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que traz as regras para os crimes do abuso de autoridade. Foram derrubados 18 dispositivos (artigos e trechos de artigos). Outros 15 dispositivos foram mantidos. Os vetos mantidos excluem o dispositivo da lei. No caso dos vetos derrubados, os dispositivos seguirão para promulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente não promulgar no prazo de 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). – G1

Oposição pede ao STJ para Witzel ser investigado por incitação e apologia ao homicídio

Representantes de cinco partidos de oposição pediram que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorize uma investigação para saber se o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), cometeu incitação e apologia ao crime de homicídio. Os crimes de incitação e apologia estão previstos no Código Penal e a pena para cada um deles é de três meses a seis meses de prisão e multa. Assinam o pedido representantes de PDT, PSB, PT, PSOL e PC do B. A notícia-crime – tipo de ação apresentada pelo grupo – foi registrada no sistema do STJ nesta terça-feira (24). O ministro sorteado para ser o relator no STJ foi Francisco Falcão. Nesta terça, Falcão mandou o caso para análise da PGR, que decidirá se arquiva a ação, se as investigações devem prosseguir ou se denuncia formalmente os citados. – G1

Em 2019, apenas uma morte de criança no Rio foi elucidada pela polícia

A morte de Ághata Félix, 8, comoveu o Brasil, mas não foi a primeira registrada nas mesmas circunstâncias. Somente nos primeiros nove meses de 2019, outras quatro crianças morreram assassinadas em situações que envolvem tiroteios. As quatro famílias afirmam que a Polícia Militar teve responsabilidade nas mortes. De todos os casos, somente o mais recente, de Kauê Ribeiro, no início deste mês, teve conclusão de inquérito de acordo com a Polícia Civil. Jenifer Gomes, a primeira criança vítima em 2019, ainda não teve seu caso resolvido. O crime aconteceu em fevereiro. – UOL

Metade de Conselho vota por abrir processo contra Deltan Dallagnol; julgamento é suspenso

Sete dos 14 integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) votaram nesta terça-feira (24) pela abertura de processo disciplinar para apurar se o chefe da força tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador da República Deltan Dallagnol, cometeu infração disciplinar ao postar em redes sociais mensagens contrárias ao senador Renan Calheiros (MDB-AL). Para que o processo seja aberto são necessários ao menos oito votos. O julgamento foi paralisado a pedido do procurador-geral da República interino, Alcides Martins, que queria mais tempo para analisar a questão. – G1

Bolsonaro volta atrás e pede para Congresso derrubar veto à Lei do Livro

Na abertura da sessão conjunta do Congresso Nacional, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), pediu, em nome do presidente Jair Bolsonaro, para que Senadores derrubem um dos vetos que serão analisados nesta terça-feira (24). O projeto foi proposto pelo então deputado Marcelo Almeida (PMDB-PR), e visa incentivar concursos regionais em todo território nacional visando a descoberta e incentivo a novos autores. O projeto ficou conhecido como Lei do Livro e foi vetado pelo presidente Bolsonaro. oice afirmou que existe um acordo fechado com o líder da maioria, o deputado Agnaldo Ribeiro (PP-PB), prevendo a derrubada do veto da Lei do Livro. Na prática, Jair Bolsonaro está pedindo para que os parlamentares cancelem algo que ele fez. – Congresso em Foco

Mulher e criança de 11 anos são baleadas no Morro da Mineira no Rio

Uma mulher, identificada como Antonia Fabia Rodrigues de Souza, de 33 anos, e uma menina de 11 anos, identificada apenas como Vitória, foram baleadas, na tarde desta terça-feira, no Morro da Mineira, no Catumbi, na região central do Rio. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) fora informados que as duas deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar por meios próprios. De acordo com moradores da comunidade, a criança voltava para casa quando foi atingida por um disparo na perna. O estado de saúde da criança é estável, e ela deve receber alta nesta quarta-feira pela manhã. Procurada, a família da menina não quis se pronunciar. – O Globo

38 suspeitos de envolvimento em ataques criminosos no Ceará são detidos

Pelo menos 38 pessoas foram capturadas em ações policiais suspeitas de envolvimento na série de ataques criminosos que vem ocorrendo no Ceará desde o último sábado (21). De acordo com dados da SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), divulgados na noite de hoje, 31 suspeitos foram presos e sete apreendidos. Até agora, três pessoas ficaram feridas nos ataques. Mais de 30 incêndios criminosos já foram contabilizados em quatro dias. Os ataques ocorreram em ônibus coletivos e privados, caminhões, carros particulares, prédios públicos e privados e uma torre de telefonia. – UOL

Recife dificulta venda de ácido após ataques contra mulheres

A prefeitura de Recife, no Pernambuco, dificultou a venda de ácidos após duas mulheres serem atacadas com substâncias corrosivas neste ano. Em julho, Mayara Estefany Araújo, 19, foi morta por um ex-namorado que lançou uma substância corrosiva contra ela. Neste sábado (21), o prefeito Geraldo Julio (PSB) sancionou um projeto de lei que exige controle mais rígido a quatro tipos de substâncias corrosivas no Recife. A partir de agora, os estabelecimentos comerciais no municípios são obrigados a exigir licença e manter registro dos compradores por até três anos. – UOL

Manchas escuras são vistas em ao menos 39 praias do Nordeste, mas origem segue indefinida

O surgimento de manchas escuras tem surpreendido banhistas em pelo menos 39 praias do Nordeste. Desde o início de setembro, a substância é vista em oito dos nove estados da região. Ao menos seis animais, entre tartarugas e aves marinhas, foram afetados pelo material. Em praias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a substância foi identificada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como hidrocarboneto, derivado do petróleo. Como as análises ainda estão em andamento, não é possível saber a origem da substância. – G1

Novos pedidos para importação de canabidiol serão feitos por formulário em site do governo

Pedidos para importação excepcional de produtos à base de canabidiol, uma das substâncias presentes na maconha, serão feitos a partir de 2 de outubro por meio do Portal Único do Governo Federal. A mudança, de acordo com o governo, deverá tornar mais rápido o atendimento. O portal concentra diversos serviços do governo federal. A solicitação será feita por meio de um formulário e, a partir daí, documentos poderão ser anexados para a análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todas as informações ficarão concentradas na agência. Atualmente, o pedido é feito na própria Anvisa. – Terra

Edir Macedo proíbe filhas de estudar para não serem mais inteligentes e bem sucedidas que os maridos

Um discurso feito por Edir Macedo em um culto está sendo criticado nas redes sociais. O pastor, que é dono da Record TV, falou que não deixou as filhas fazerem faculdade porque as criou para servir a Deus. Entretanto, ele também disse em tom de reprovação que se elas tivessem mais conhecimento que os maridos acabariam sendo a “cabeça” da relação. “se você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo, você vai trabalhar para si, mas eu não quero isso, vocês vieram para servir a Deus, quero que vocês sirvam a Deus”, afirmou o bispo. – Meia Hora

Mundo

Câmara dos EUA abre de processo de impeachment contra Trump por affair com Ucrânia

A presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou nesta terça-feira (24) a abertura de um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. Esse pedido é o primeiro passo concreto entre as diversas tentativas dos democratas de iniciarem um processo de impedimento do presidente, republicano, desde o início de seu mandato. A acusação é de que ele violou a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir a seu favor na eleição de 2020. Em 25 de julho, Trump teria pedido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que colaborasse com seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani, em uma investigação sobre Hunter Biden – filho do ex-vice-presidente Joe Biden – que integrou o conselho de uma empresa de gás ucraniana. – G1

Terremoto deixa ao menos 19 mortos e mais de 300 feridos no Paquistão

Um terremoto de magnitude 5.6 atingiu o norte do Paquistão, perto da fronteira com a Índia, nesta terça-feira (24). Dezenove pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas, de acordo com a polícia em Mirpur, do lado paquistanês do disputado território da Caxemira. O epicentro do terremoto foi registrado a 23 km ao norte de Jhelum, a 10 km de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A maior parte dos danos ocorreu em uma área entre Jhelum e Mirpur, de acordo com o chefe da Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do Paquistão, tenente-general Mohammad Afzal. – G1

E mais

Após audiência na Justiça em BH, MC Kevin diz que ‘fumar maconha não é vergonha’

Após audiência em Belo Horizonte por uso de drogas, MC Kevin disse que vai passar a usar as redes sociais em prol da legalização da maconha. Nesta segunda-feira (23), o artista foi advertido sobre os efeitos das drogas e não gostou de a decisão da Justiça ter sido tema de reportagens na imprensa. Ele fez stories horas depois, falando sobre o assunto. “Faço música, faço show, tudo na brisa da maconha mesmo. Não faço mal pra ninguém. Nunca matei, nunca roubei. Vergonha é roubar. Fumar maconha não é vergonha não”, disse MC Kevin no Instagram. – G1