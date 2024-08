Boletim Matutino da VICE – 27/2/2019

Brasil

Desemprego no país sobe para 12% e atinge 12,7 milhões de pessoas

O desemprego no país foi de 12%, em média, no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice subiu em relação ao trimestre anterior (11,7%) após duas quedas consecutivas. Na comparação com o mesmo período do ano passado (12,2%), o resultado foi considerado estável pelo instituto. Segundo o IBGE, o número de desempregados no Brasil foi de 12,7 milhões de pessoas. Isso representa alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período de 2018, houve estabilidade. – UOL

Número de mortes violentas cai mais de 10% no Brasil em 2018

O Brasil teve uma redução de 13% no número de mortes violentas em 2018, aponta um levantamento feito pelo portal G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram registrados 51.589 assassinatos no ano passado, ante 59.128 em 2017. Apesar da queda, o número de vítimas ainda é alto. São 24,7 mortos a cada 100 mil habitantes. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. – G1

Bolsonaro escolhe deputada Joice Hasselmann como líder do governo no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro escolheu a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) como líder do governo no Congresso Nacional, informou nesta terça-feira (26) a Secretaria de Imprensa da Presidência. O anúncio da escolha da deputada foi feito durante reunião de Bolsonaro com líderes partidários na noite desta terça no Palácio da Alvorada. A nova líder é filiada ao PSL, mesmo partido de Bolsonaro, e está no primeiro mandato de deputada federal. Eleita no ano passado pelo estado de São Paulo, a parlamentar recebeu 1 milhão de votos. – G1

Para evitar derrota no Senado Bolsonaro revoga decreto sobre sigilo de dados públicos

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (26) a revogação do decreto que ampliou o número de servidores autorizados a impor sigilo a documentos públicos. Na semana passada, a Câmara aprovou a suspensão do decreto, e a decisão de Bolsonaro foi tomada após o governo ser avisado que sofreria uma nova derrota, desta vez no Senado. A recomendação para revogar o decreto foi apresentada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), que pediu ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para adiar a votação no plenário. – G1

Fux nega foro especial a ministro do Turismo e mantém em MG apuração sobre laranjas

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, para que a investigação sobre candidatas laranjas do PSL aberta em Minas Gerais passe a tramitar no Supremo. Para Fux, a jurisprudência do Supremo diz que supostos crimes eleitorais cometidos por candidatos à reeleição, como é o caso do ministro em 2018, não devem ser investigados na corte. O jornal Folha de S. Paulo revelou no dia 4 de fevereiro que o ministro do governo de Jair Bolsonaro patrocinou um esquema de candidaturas laranjas nas últimas eleições com repasse do dinheiro público de campanha para contas de empresas ligadas a ex-assessores de seu gabinete na Câmara. – Folha de S. Paulo

Justiça condena Doria e Prefeitura de SP por remoção de grafites na 23 de Maio

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura e o ex-prefeito João Doria (PSDB) pela remoção de grafites na Avenida 23 de Maio. Eles foram condenados ao pagamento de uma indenização de R$ 782.300, que será revertida ao Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano (Funcap). Na decisão, o juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara de Fazenda Pública, alega que “a ação do poder executivo municipal e do seu ex-administrador, João Doria, ocasionou dano ao patrimônio cultural”. O magistrado também afirma que a implantação do jardim vertical – que hoje tem plantas morrendo – impede e “censura a manifestação cultural que ali havia antes”. – G1

Alvo da Lava Jato é nomeado para dirigir órgão que arrecada taxa de incêndio no Rio

O coronel Marcus Belchior Correa Bento, acusado pela força-tarefa da Lava Jato de receber R$ 252 mil em propina por obras durante sua gestão como secretário de Conservação do município do Rio, é o novo diretor do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom). O órgão é responsável pela aplicação de recursos arrecadados com a taxa de incêndio. De acordo com a própria corporação, o ocupante do cargo é responsável pela “viabilização da arrecadação, atuando junto às prefeituras municipais para obter cadastros para expedição do tributo”. – Extra

Mundo

Maioria dos brasileiros rejeita ajuda para deixar Venezuela em caso de conflito

A maioria dos brasileiros que moram na Venezuela não pensa em sair do país, mesmo que a situação política local se agrave, diz o Itamaraty. Desde o último sábado (23), o ministério têm enviado emails a cidadãos brasileiros questionando-os acerca do interesse em receber ajuda do governo brasileiro para sair da região, em caso de conflito. Dos cerca de 9.000 brasileiros que moram na capital Caracas, por exemplo, 2.000 responderam ao questionário do Itamaraty até o momento. E desses, cerca de 600 disseram que gostariam de ajuda para sair do país. – BBC

Força Aérea do Paquistão anuncia derrubada de dois caças indianos

A Força Aérea do Paquistão anunciou nesta quarta-feira (27) que derrubou dois caças indianos em seu espaço aéreo, um dia depois de a Índia ter dito que bombardeou acampamentos insurgentes em território paquistanês, algo que foi negado por Islamabad. “A Força Aérea do Paquistão derrubou dois caças indianos dentro do espaço aéreo paquistanês”, afirmou o porta-voz do Exército paquistanês, o major-general Asif Ghafoor, esclarecendo que a ação aconteceu “nesta manhã”. O porta-voz indicou que uma das aeronaves caiu dentro da Caxemira paquistanesa e o outro na área indiana dessa região disputada pelos dois países desde 1947. – G1

Acidente deixa ao menos 20 mortos e dezenas de feridos em estação de trem no Cairo

Um acidente de trem na estação central do Cairo, capital do Egito, deixou 20 mortos e 40 feridos nesta quarta-feira (27), informaram fontes médicas e das forças de segurança. A televisão pública confirmou o balanço do acidente. O acidente provocou um incêndio dentro da estação de Ramsés, a principal da capital egípcia. Alguns meios de comunicação informaram que um trem bateu em um bloco de metal, mas outros indicam um choque com a plataforma. Fotos e vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça cinza sobre a estação. Outras imagens mostram uma plataforma em chamas e pessoas correndo para socorrer as vítimas. – G1

Condenado por abuso de menores, cardeal George Pell é detido na Austrália

O cardeal George Pell, 77, tesoureiro do Vaticano e ex-conselheiro do papa Francisco, foi detido na Austrália nesta quarta-feira (27). Ele vai esperar na prisão por sua sentença, que será divulgada no dia 13 de março. Na última segunda-feira (25) ele foi condenado em cinco acusações de crimes de pedofilia cometidos há 22 anos. O veredicto foi divulgado após o levantamento do segredo de Justiça do processo. – Folha de S. Paulo

Rata ‘gordinha’ é salva após ficar entalada em bueiro na Alemanha

Na cidade alemã de Bensheim, no sudoeste do país, equipes de resgate receberam um telefonema incomum: uma rata gordinha precisava de ajuda depois de ficar presa em um bueiro de esgoto. “Ela tinha engordado no inverno e ficado presa pelo quadril, não tinha como sair ou voltar”, disse à imprensa local Michael Sehr, especialista em salvamento de animais que auxiliou na operação. Um esforço razoável foi feito para livrar a rata, o que levou algumas pessoas a questionarem por que se dar a esse trabalho para tirar um rato de um bueiro. “Mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito”, disse Sehr. – BBC