Boletim Matutino da VICE – 29/4/2019

PF faz busca na sede do PSL em Minas em operação que investiga candidaturas-laranja

A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (29) sete mandados de busca e apreensão na Operação “Sufrágio Ostentação”. A investigação é a respeito de supostas candidaturas laranjas em Minas Gerais do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e nas cidades de Contagem, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Lagoa Santa. Eles foram autorizados pelo juiz Renan Chaves Carreira Machado, da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. A sede do partido no estado é um dos alvos. Os nomes dos alvos não foram revelados até o momento. Segundo a Justiça Eleitoral, o inquérito está em segredo de justiça. O caso dos laranjas do PSL foi revelado pelo jornal “Folha de S. Paulo” em fevereiro. Em Minas, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é apontado responsável pelo esquema. que foi presidente do partido no estado, nega as acusações. – UOL

Bolsonaro desautoriza secretário e diz que não vai criar novo imposto

O presidente Jair Bolsonaro divulgou, na manhã desta segunda-feira (29), um vídeo em que desautoriza seu secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, sobre a criação de um novo imposto que acabaria com a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Cintra declarou que o novo tributo, que deve ser criado para simplificar o modelo de arrecadação no país, teria ampla abrangência, recaindo inclusive sobre igrejas. Essas instituições hoje são isentas. Na mensagem, o presidente disse que foi surpreendido com a declaração de Cintra de que até fiéis pagariam impostos sobre o dízimo. Em uma mensagem de 41 segundos, Bolsonaro disse duas vezes que nenhum imposto será criado para as igrejas. – Folha de S. Paulo

Casos de feminicídio aumentam 76% no 1º trimestre de 2019 em SP

Os casos de feminicídio aumentaram 76% no 1º trimestre de 2019 em São Paulo se comparados ao mesmo período do ano anterior, de acordo com levantamento feito pelo portal G1. Nos primeiros três meses do ano, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2018, foram 21. Ao mesmo tempo, o número de homicídios de mulheres caiu no estado: de 119 para 97, queda de 18%. Enquanto que no primeiro semestre de 2018, as vítimas de feminicídios representavam 17,5% do total de casos, neste ano, o percentual subiu para 38%. Oito em cada dez casos de feminicídio deste ano ocorreram dentro de casa e 26 dos 37 casos tinham autoria conhecida. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, “todos os casos registrados no período tiveram a autoria identificada e 19 criminosos já foram presos”. – G1

Corpo do modelo que morreu após desmaiar em desfile do SPFW é velado em Minas

O corpo do modelo Tales Newton Gomes Alvarenga Soares, o Tales Cotta, de 25 anos, começou a ser velado na manhã desta segunda-feira (29) na Capela Velório do Hospital César Leite, em Manhuaçu, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais onde Cotta nasceu. Tales morreu neste sábado (27) após desmaiar enquanto desfilava para a marca Också na 47ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). O enterro está marcado para as 17h no Cemitério Municipal de Manhuaçu. Segundo o boletim de ocorrência do caso, o modelo teve ‘morte súbita sem causa determinante aparente’. Somente um laudo necroscópico deverá apontar o que causou a morte. – G1

Delegado da Polícia Civil morre após ser baleado por PMs na Bahia

Um delegado da Polícia Civil morreu após ser baleado por policiais militares, durante ação policial realizada na madrugada deste domingo (28), na cidade de Itabuna, sul da Bahia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), os PMs, que integram o 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM), estariam apurando uma denúncia de roubo, na Avenida Mário Padre, quando ocorreu o caso. A SSP informou que o delegado chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna. Não há detalhes sobre o sepultamento. O caso está sob investigação da 6ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin). – G1

Ladrões furtam barris de chope usando carroça no Paraná

Dois homens furtaram dois barris de chope e depois fugiram em uma carroça em Paranavaí, no noroeste do Paraná. O furto ocorreu na segunda-feira (22), e nesta sexta-feira (26) o proprietário registrou Boletim de Ocorrência. O furto foi registrado por uma câmera de segurança. De acordo com o proprietário dos barris Neto Martins, os cascos vazios estavam dentro de uma kombi que estava estacionada na garagem de casa. Martins conta que um dos ladrões quebrou a tranca da kombi e furtou os barris, depois foi até a carroça onde estava o outro suspeito. – G1

Única entidade que pode cultivar maconha medicinal no país atende pacientes há 2 anos

A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace), sediada em João Pessoa, honra a autorização judicial do cultivo da maconha para uso medicinal com a máxima seriedade. Neste sábado (27), a Abrace completou dois anos da decisão judicial provisória que permite plantar maconha. Funcionários fardados, rotina de trabalho e visitas de famílias de pacientes para saber melhor sobre a produção movimentam a ONG que desde 2017 cultiva e produz medicamentos a base de maconha no bairro dos Ipês, na Zona Norte de João Pessoa. A Abrace já atendeu cerca de 900 pacientes em todo o país desde a autorização judicial, possui 751 pacientes ativos, 14 funcionários e tem a meta de conseguir uma autorização definitiva e até 2022 atender 10 mil pessoas. – G1

Contagem manual de milhões de votos deixa 272 pessoas mortas na Indonésia

Mais de 270 funcionários que trabalharam nas eleições gerais na Indonésia morreram em decorrência principalmente de cansaço, segundo o governo, ao longo da contagem de milhões de cédulas de voto à mão em condições adversas. Arief Priyo Susanto, porta-voz da Comissão Geral de Eleições (KPU), disse que 1.878 outros funcionários ficaram doentes. Cerca de 7 milhões de pessoas ajudaram a contar e monitorar a votação de 17 de abril. Funcionários trabalharam durante noites em condições sufocantes, o que pesou para a saúde de muitas dessas pessoas. Foi a primeira eleição da história do país de 260 milhões de habitantes que juntou o voto presidencial com as cédulas parlamentares nacionais e regionais a fim de economizar dinheiro. – BBC

Partido Socialista vence eleições na Espanha mas precisa formar coalizão

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual governo, conseguiu o maior número de assentos no Parlamento da Espanha. O resultado das eleições deste domingo (28) confirma o previsto pela pesquisa de boca de urna. Ainda assim, a sigla governista terá de fazer alianças para seguir no poder. Partido do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, o PSOE vai se aliar ao Unidas Podemos. Juntos, eles terão 165 deputados dos 350 possíveis. É menos, portanto, do que os 176 necessários para garantir a maioria no Parlamento. A coalizão de esquerda precisará do apoio de alguma das siglas menores. O resultado é uma clara derrota ao Partido Popular, conservador, que em 2016 conseguiu 137 cadeiras e agora tem apenas 66. – G1

UPDATE DO UPDATE: John Singleton morreu mesmo

Após a notícia de que o diretor de cinema norte-americano John Singleton teria morrido aos 51 anos nesta segunda-feira (29) em decorrência de um derrame sofrido no dia 17 de abril, um assessor do cineasta emitiu uma nota para o site Hollywood Reporter afirmando que Singleton está vivo e permanece na UTI. Mas agora a família finalmente confirmou a morteconfirmou a morte. Singleton foi o primeiro diretor negro a ser indicado ao Oscar de melhor direção duas indicações por “Donos da Rua” (“Boyz n The Hood”), de 1992, pelo qual também recebeu a indicação de melhor roteiro. Singleton ainda dirigiu filmes como “Poetic Justice” (1993) (sim, aquele do som do Kendrick), “+ Velozes e + Furiosos” (2003) e “Quatro Irmãos” (2005), entre outros. – The Independent