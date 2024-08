Boletim Matutino da VICE – 4/11/2019

Brasil

Bolsonaro diz que pior ainda está por vir no derramamento de óleo que atingiu Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista à TV Record no domingo, que “o pior ainda está por vir” e que pode ocorrer uma “catástrofe muito maior” no derramamento de óleo que chegou à costa brasileira, já que o material recolhido até agora seria apenas uma parte do que teria sido derramado. De acordo com as últimas informações da Marinha, cerca de 4 mil toneladas de óleo foram retiradas das praias e do mar no Nordeste, mas o governo não sabe o quanto mais ainda pode chegar. No último final de semana, o óleo começou a se aproximar do arquipélago de Abrolhos, área considerada de maior diversidade marinha no Atlântico Sul. “A notícia ruim: o que chegou até agora e foi recolhido é uma pequena quantidade do que foi derramado, então o pior ainda está por vir, não sei se na costa do Brasil”, disse Bolsonaro. – Reuters

Bolsonaro diz que pegou gravações em condomínio para evitar adulteração

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (2) que pegou a gravação das ligações da portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde ele tem casa, para evitar adulteração no conteúdo. As gravações tratam sobre a visita de Élcio de Queiroz, 1 dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco (Psol), ao condomínio no dia do crime, em março de 2018. Élcio visitou o ex-policial Ronnie Lessa, acusado de ter sido o autor dos disparos que mataram Marielle e o motorista Anderson Gomes. Segundo depoimento do porteiro do condomínio, alguém com a voz que ele julgou ser de Bolsonaro autorizou a entrada de Élcio no condomínio. Há, no entanto, registros de presença do Bolsonaro na Câmara dos Deputados no dia 14 de março de 2018, quando ainda atuava como deputado. – Poder 360

Promotora Carmen Eliza que fez campanha para Bolsonaro se afasta do caso Marielle

A promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho pediu nesta sexta-feira (1º) o afastamento das investigações do Ministério Público do Rio (MPRJ) sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Carmen Eliza pediu para deixar o caso após a repercussão de posts em redes sociais que mostram ela apoiando a campanha do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, em 2018. A informação foi confirmada pelo MP e pela própria promotora, em carta aberta. A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou procedimento para análise das postagens de Carmen. – G1

‘Guardião da floresta’, líder indígena Guajajara é morto em emboscada no Maranhão

O líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi morto na sexta-feira (1º ) em uma emboscada realizada por madeireiros na Terra Indígena Arariboia, na região de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Ele era integrante de um grupo de agentes florestais indígenas autodenominados “guardiões da floresta”. A informação foi confirmada pelo governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. A pasta disse ter recebido a informação de que houve confronto após uma emboscada: cinco homens armados teriam cercado e disparado contra os indígenas. Além de Paulino, o líder indígena Laércio Souza Silva sofreu ferimentos graves e um madeireiro está desaparecido. A secretaria estadual informou no final da manhã deste sábado (2) que Laércio havia obtido alta hospitalar. – Folha de S. Paulo

Atirador invade salão de baile, dispara mais de 40 vezes e mata três pessoas no RS

Um homem, de 32 anos, foi morto em confronto com a polícia após atacar a tiros seis pessoas que jogavam baralho em um salão de baile, na Zona Rural de Sério, no Vale do Taquari (Rio Grande do Sul), na tarde de domingo (3). De acordo com o delegado responsável pela investigação, Augusto Cavalheiro Neto, ele atirou 42 vezes contra as vítimas. Durante o ataque, que aconteceu por volta das 16h30, três pessoas morreram e duas ficaram feridas. O pai do atirador, que também foi baleado, precisou passar por cirurgia. O responsável pela administração do local não se feriu. A cidade tem cerca de 1,9 mil habitantes e o local onde os crimes aconteceram fica retirado da área urbana do município. Após efetuar os disparos, o homem aguardou a chegada da polícia. “Ele teve tempo de fugir, mas esperou 20, 30 minutos até a chegada dos policiais. Quando os policiais chegaram, foram recebidos a tiros. A cada tentativa de negociação da polícia, ele respondia com tiros”. – G1

Mundo

Cidade do leste da Alemanha declara ’emergência nazista’

A cidade de Dresden, no leste da Alemanha, aprovou uma resolução declarando situação de “emergência nazista”. Em uma declaração política, aprovada pelo conselho municipal na noite de quarta-feira (30), os vereadores observaram que “atitudes e ações antidemocráticas, antipluralistas, misantrópicas e de extrema direita, incluindo a violência em Dresden, estão ocorrendo com frequência crescente”. “Esta cidade tem um problema com nazistas e temos que fazer algo em relação a isso,” disse Max Aschenbach, um conselheiro da legenda “O Partido”, sigla política satírica, que iniciou a medida. “A política deve finalmente começar a pôr isso no ostracismo e dizer: Não, isso é inaceitável”, disse ele à emissora pública local MDR. – G1

E mais

Walter Mercado, astrólogo porto-riquenho, morre aos 87 anos

O astrólogo porto-riquenho Walter Mercado morreu na noite deste sábado (2) aos 87 anos. A porta-voz do hospital Sofía Luquis disse à Associated Press no domingo (3) que Mercado morreu de insuficiência renal no Hospital Auxilio Mutuo, em San Juan, no final do sábado. Ela não estava autorizada a divulgar mais detalhes, incluindo quantos dias ele havia sido hospitalizado e se havia se mudado de volta para Porto Rico, do sul da Flórida. Mercado nasceu em Ponce, uma das maiores cidades de Porto Rico. Ele trabalhou brevemente em emissoras de TV no território do Caribe dos EUA antes de se mudar para o sul da Flórida. – G1

Pabllo Vittar é eleita ‘Melhor Artista Brasileira’ pela MTV europeia

Pabllo Vittar foi eleita a melhor artista brasileira pelo European Music Awards (EMA), prêmio da MTV que consagra os melhores nomes da música mundial. O anúncio foi feito nas redes da emissora na tarde deste domingo, 3, horas antes da premiação realizada em Sevilha, na Espanha. Pabllo desbancou Anitta, vencedora nos últimos cinco anos consecutivos, e também Emicida, Ludmilla e Kevin O Chris. Além de ter sido premiada, a artista ainda se tornou a primeira brasileira a se apresentar no evento – ela fez uma performance no tapete vermelho da cerimônia. “Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicaram um minuto do seu tempo para poder votar em mim!”, escreveu Pabllo em sua conta do Twitter. – Estadão