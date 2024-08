Boletim Matutino da VICE – 6/2/2019

Brasil

MEC não assina contratos e atrasa entrega de 10,6 milhões de livros

Videos by VICE

O Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro não comprou 10,6 milhões de livros literários que deveriam ser entregues já neste ano a escolas públicas de todo país. Isso ocorreu porque parte dos contratos com as editoras já aprovadas não foram assinados. As aulas já começaram em várias redes pelo país. Das 256 editoras com obras selecionadas no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) específico para obras literárias, 96 ainda aguardam a assinatura ser efetivada. Os 10,6 milhões de livros equivalem a um orçamento de R$ 58 milhões. – Folha de S. Paulo

Promotor abre mão de investigar senador Flávio Bolsonaro

O promotor Cláudio Calo, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), informou, na tarde desta terça-feira (5), que deixará a investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e seu ex-assessor Fabrício Queiroz citados no documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações bancárias atípicas. Até a próxima sexta-feira, um novo promotor deve assumir o caso. Cláudio Calo se declarou impedido de atuar no caso por após encontro com o senador. – G1

Grupo de Alexandre Frota ganha a marca MBL no INPI

Um grupo associado ao deputado Alexandre Frota (PSL-SP) ganhou do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), o registro da marca MBL – Associação Movimento Brasil Livre. Um novo capítulo, portanto, de uma briga que se arrasta há dois anos com o homônimo MBL de um colega de Frota no Congresso, Kim Kataguiri (DEM-SP). A decisão favorável ao grupo de Frota saiu no dia 22 de janeiro. O MBL original tentou registrar o nome duas vezes (em vão) em 2015 e uma terceira vez em junho, com decisão ainda em trâmite. – Folha de S. Paulo

Vale não aceita reivindicações de emergência e revolta moradores atingidos por barragem

Em uma reunião tensa que durou mais de 2 horas e contou com a presença de cerca de 450 moradores e produtores rurais em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, representantes da mineradora Vale não aceitaram as reivindicações emergenciais da comunidade. A negativa da empresa gerou revolta, tensão, gritos e discussões. A Polícia Militar teve de intervir para conter um princípio de tumulto entre pessoas ligadas à empresa e os moradores do Parque da Cachoeira. Os representantes da Vale disseram que não poderiam atender as reivindicações. Eles disseram que “precisam de informações para tomar a decisão” e “não têm autonomia para isso”. – G1

Bancos brasileiros distribuem R$ 37 bilhões em dividendos para acionistas

Os três maiores bancos privados do país distribuíram R$ 36,8 bilhões aos acionistas relativos ao ano passado nas formas de dividendos, juros sobre o capital próprio (JCP) e recompra de ações. O número equivale a 61,7% do lucro líquido ajustado que Itaú Unibanco, Bradesco e Santander alcançaram juntos em 2018, de R$ 59,695 bilhões. O volume foi impulsionado por um novo recorde de remuneração do Itaú a seus acionistas, e vem num momento em que o governo discute a possibilidade de tributar dividendos em troca de um corte na alíquota de Imposto de Renda das empresas. – Valor

Doria cancela repasse de mais de 152 milhões a municípios de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) cancelou o repasse de mais de 152 milhões de reais que seriam destinados a 95 municípios de São Paulo. O dinheiro seria enviado a essas cidades por meio de convênios firmados entre a Secretaria de Turismo e as prefeituras. Esses recursos serviriam de investimento em infraestrutura nos municípios considerados turísticos. Os convênios foram firmados pelo ex-governador Márcio França (PSB), principal adversário de Doria nas eleições de 2018. Ambos concorreram ao governo paulista, em disputa vencida pelo tucano no segundo turno. – Veja

Ministério Público de SP denuncia 53 policiais suspeitos de integrar PCC

Um grupo de 53 policiais militares foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeita de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. De acordo com o promotor Cláudio Henrique Bastos Giannini, eles “passaram a integrar o PCC e praticaram diversos crimes tais como: concussão, corrupção passiva, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, além do crime de associação ao tráfico de drogas”. A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira e tornada pública nesta terça. Dentre os denunciados estão sete sargentos e um subtenente. Todos os policiais haviam sido presos durante a Operação Ubirajara em dezembro de 2018. – El País

Mundo

Homem asfixia puma com as mãos após ser atacado nos EUA

Autoridades do setor de Parques e de Vida Selvagem do Colorado, nos Estados Unidos, informaram nesta terça-feira (5) que um homem atacado por um puma no norte do estado conseguiu sobreviver após asfixiar o animal até matá-lo, uma circunstância considerada como “muito rara”. O homem teve ferimentos na cabeça, no pescoço, no rosto, nos antebraços e nos punhos, assim como “feridas sérias e cortes nas suas pernas e nas suas costas”. Apesar dessa situação, chegou por conta própria a um hospital da região. Desde 1990, três pessoas morreram e 16 ficaram feridas por ataques de pumas no Colorado, segundo a CPW. – G1