Boletim Matutino da VICE – 7/10/2019

Brasil

PF sugere nova apuração sobre caixa 2 em campanha de ministro de Bolsonaro

A Polícia Federal sugeriu a abertura de uma segunda investigação em decorrência do caso de candidatas laranjas do PSL, desta vez especificamente para as contas de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Um depoimento e uma planilha apreendida na apuração do caso levantam suspeita de que dinheiro do esquema das laranjas do PSL foi desviado para abastecer, por meio de caixa dois, as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e de Álvaro Antônio, que era coordenador da candidatura presidencial em Minas Gerais e candidato à Câmara dos Deputados. A nova investigação, caso aberta, terá o ministro de Bolsonaro como foco principal, sob suspeita de ter movimentado recursos sem o conhecimento da Justiça Eleitoral. – Folha de S. Paulo

STF notifica Bolsonaro para explicar declaração que vinculou ONGs a queimadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a notificação do presidente Jair Bolsonaro para que ele explique declarações em que associou organizações não governamentais (ONGs) às queimadas na região amazônica. O ministro tomou a decisão na última quarta-feira (2). Alexandre de Moraes é relator do pedido de explicação proposto ao STF pela Associação Civil Alternativa Terrazul. A entidade quer que o presidente explique os motivos pelos quais acusou as ONGs. Em agosto deste ano, no auge das queimadas na Amazônia, Bolsonaro afirmou em entrevista a jornalistas que ONGs podem estar por trás de queimadas na região amazônica para “chamar atenção” contra o governo do Brasil. – G1

Alexandre de Moraes diz que lavagem cerebral via WhatsApp manipula eleições

O ministro do STF Alexandre Moraes criticou as fake news, o uso da internet e usou o termo lavagem cerebral, citando grupos de WhatsApp, como instrumentos para manipulação de eleições e enfraquecimento das instituições democráticas. Ele ainda cutucou Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que escreveu no Twitter que “por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos”. “Democracia atrapalha a rapidez da solução dos problemas. Ouvimos recentemente. A crítica começou a ser exacerbada”, ironizou o ministro, que é relator do inquérito que corre no STF para apurar fake news. – UOL

Bolsonaro diz que vai suspender campanha publicitária de pacote anticrime

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou neste sábado (5) que terá que suspender a campanha publicitária de defesa do pacote anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça) por causa de processos judiciais impetrados pelo “pessoal de esquerda”. Em transmissão pela internet para a abertura do 3º Simpósio Nacional Conservador, em Ribeirão Preto (SP), Bolsonaro disse estar “entulhado” de processos porque “a esquerda entulha você de processo”. A seguir, o presidente afirmou que mais um processo chegará à sua mesa. “Eu vou ter que suspender com o Sergio Moro a propaganda da lei anticrime”, diz. – Folha de S. Paulo

Advogado de sargento da FAB preso com cocaína se diz ameaçado

O advogado Carlos Klomfahs, que deixou a defesa do sargento Manoel Rodrigues, preso com 39 quilos de cocaína na Espanha em voo da FAB, afirmou que teme por sua segurança e comprará armas e carro blindado. O advogado acusou a mulher do militar, Wilkelane Rodrigues, de ameaçá-lo. “Estou tomando providências em reservado. Nem sei com quem estamos lidando. É mais contratação de segurança, carro blindado e armas”, disse. Wilkelane negou a história. E o acusou de usar “assinatura falsa”. Ela não deu mais detalhes: “É só isso que eu tenho para dizer”. – Época

Eleição para conselheiros tutelares tem mais de 300 denúncias no RJ

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) recebeu mais de 300 denúncias de irregularidade na eleição dos conselheiros tutelares do RJ. As acusações vão de compra de votos a ameaças e, se comprovadas, podem causar a impugnação da votação. Somente a reportagem do G1 recebeu diretamente 35 denúncias, a maioria de pessoas que não conseguiam votar porque seus nomes não estavam nas listas em nenhuma seção próxima do domicílio eleitoral. O coordenador da Comissão Eleitoral do (CMDCA), Carlos Roberto Laudelino, responsável pela organização da eleição admitiu que o pleito deste domingo (6) não ocorreu de forma tranquila. Ele disse que estão se esforçando para que a eleição não seja impugnada. – G1

Bolsonaro veta recursos para pesquisas de doenças raras ou negligenciadas

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o Projeto de Lei (PL) 231/2012 que cria o Fundo Nacional de Pesquisas para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN). De autoria do ex-senador, hoje vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT-SP), a proposta visava à reserva de pelo menos 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa da Saúde para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e terapias para esses tipos de enfermidades. A decisão foi publicada na quarta-feira (2) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). – Desacato

Steve Bannon participará de seminário na Comissão de Relações Exteriores do Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) promoverá em novembro o seminário Ambientalismo e Geopolítica. E um dos participantes do evento será Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca na administração de Donald Trump. Bannon ocupou o cargo entre janeiro e agosto de 2017, depois de ter sido o coordenador de marketing da campanha eleitoral de Trump. Ele também foi membro do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. A ida de Bannon à CRE atende pedido do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) – Agência Senado

Caixa Econômica cria sistema de censura prévia a projetos de seus centros culturais

A Caixa Econômica Federal criou um sistema de censura prévia a projetos culturais realizados em seus espaços em todo o país. Novas regras implementadas neste ano exigem que detalhes do posicionamento político dos artistas, o comportamento deles nas redes sociais e outros pontos polêmicos sobre as obras constem de relatórios internos avaliados pela estatal antes que seja dado o aval para que peças de teatro, ciclos de debates e exposições já aprovados em seus editais entrem em cartaz. Funcionários da Caixa Cultural de diferentes estados relataram que essas novas etapas no processo de seleção de projetos patrocinados pelo banco permitem uma perseguição aberta a determinadas obras e autores. – Folha de S. Paulo

Titi Müller mostra plateia xingando Bolsonaro no Rock in Rio e viraliza

Titi Müller virou um dos assuntos mais comentados durante o Rock in Rio por tirar uma onda durante a transmissão do Rock in Rio no último sábado (5). Ao lado de Di Ferrero, a apresentadora do Multishow anunciou, ao vivo, que o público presente pedia Anitta, uma das atrações do Palco Mundo, e acabou mostrando um momento em que a plateia xingava o presidente Jair Bolsonaro. O momento viralizou na internet, atraindo muitos elogios e também ofensas por parte dos fãs do político. – Yahoo

Shopping que pintou funcionárias de preto para “divulgar” Black Friday é processado pelo MP

O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) ajuizou ação civil pública contra o Águas Claras Shopping, no Distrito Federal. O motivo é uma campanha realizada pelo estabelecimento em novembro do ano passado. À ocasião, o shopping pintou funcionárias com tinta preta, para divulgar promoções da Black Friday. Na ação, o MPT pede que o centro comercial seja condenado a pagar indenização de R$ 100 mil, por danos morais coletivos, além de R$ 10 mil a cada funcionária que teve o corpo pintado. – G1

Mundo

EUA retiram tropas perto de fronteira turca; Erdogan sugere atacar curdos na Síria

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta segunda-feira (7) que o exército do seu país está pronto para iniciar a qualquer momento operações contra milícias curdas no nordeste da Síria. Enquanto isso, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas perto da fronteira turca, abrindo caminho para uma ofensiva militar e reavivando o temor sobre o retorno do Estado Islâmico à região. “Há uma frase que sempre usamos: podemos chegar a qualquer noite, sem aviso”, disse Erdogan. Atualmente no controle da região, as Forças Democráticas Sírias (FDS), constituídas por uma aliança de combatentes curdos e árabes, disseram buscar a estabilidade, mas prometeram responder a qualquer ataque. – G1

Partido Socialista vence eleições com folga e aumenta poder em Portugal

A geringonça que levou António Costa ao cargo de primeiro-ministro de Portugal parece ter rendido frutos. O acordo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista recebeu esse curioso nome devido ao ceticismo geral dos portugueses com as chances de sucesso do arranjo, fechado após o último pleito, em 2015. Quatro anos mais tarde, os resultados das eleições realizadas neste domingo (6) mostram que as intensas negociações entre os membros da coalizão valeram a pena. “Os portugueses gostaram da geringonça. E desejam a continuidade da atual solução política agora com um PS mais forte”, disse Costa. O seu Partido Socialista, de centro-esquerda, deve se manter no poder —conquistou 20 cadeiras a mais, somando 106. Ainda precisará formar uma coalizão com outras legendas, e, por isso, há chances de a geringonça voltar à cena. – Folha de S. Paulo

Naufrágio de barco de migrantes deixa mortos e desaparecidos na Itália

Dois corpos foram recuperados e 25 pessoas continuam desaparecidas após o naufrágio, nesta segunda-feira (7), de uma embarcação de imigrantes perto da ilha de Lampedusa, informou a Guarda Costeira da Itália. Pouco depois da meia-noite, a Guarda Costeira recebeu uma ligação de uma embarcação com quase 50 migrantes a bordo que estava afundando perto de Lampedusa. Foram resgatadas 22 pessoas. No momento em que as equipes de resgate se aproximavam, o barco virou em “consequência das difíceis condições meteorológicas e de um movimento de pânico dos migrantes”. – G1

Nobel de Medicina vai para pesquisa que ajuda no tratamento de anemia e câncer

Os americanos William Kaelin e Gregg Semenza e o britânico Sir Peter Ratcliffe são os ganhadores do Prêmio Nobel 2019 de Medicina. A pesquisa dos três envolve entender como as células detectam e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Aplicações dessas descobertas já estão sendo feitas em tratamentos contra anemia e algumas formas de câncer. Segundo o comitê do Nobel, a importância da pesquisa se deve ao fato de que as células precisam ser capazes de perceber a quantidade de oxigênio disponível para adaptar sua atividade metabólica. – G1

Traficantes resgatam policiais que caíram no mar durante perseguição na Espanha

Um barco que transportava mais de três toneladas de haxixe resgatou três guardas civis que caíram no mar durante uma perseguição na costa sul da Espanha nesta sexta-feira (4). Apesar do resgate, os quatro tripulantes não escaparam da prisão. Um comunicado das autoridades espanholas relata que a embarcação da Guarda Civil perseguia um barco suspeito de transportar drogas e ocupado por pessoas. A perseguição ocorreu perto de Mijas, Andaluzia, no Mediterrâneo. No meio da perseguição, os dois navios colidiram. Com a batida, três guardas civis caíram no mar. – G1

E mais

Cientistas do Inpe desvendam fenômeno de raio invertido que sobe para nuvens

Um tipo de raio “invertido”, que em vez de descer das nuvens e tocar o solo, como ocorre com a maioria das descargas elétricas, parte de uma estrutura alta na superfície e se propaga em direção às nuvens, começou a ser observado no Brasil nos últimos anos. Responsáveis pelos primeiros registros do fenômeno no país, pesquisadores do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) conseguiram desvendar, agora, os mecanismos envolvidos na formação desses chamados raios ascendentes. O estudo, resultado de um projeto apoiado pela Fapesp, foi publicado na revista Scientific Reports. – Folha de S. Paulo

Tartaruga mais velha da África morre aos 344 anos em palácio na Nigéria

Alagba, considerada a tartaruga mais velha da África, morreu aos 344 anos, no palácio do rei tradicional de Ogbomosho, Oba Oladunni Oyewumi, na Nigéria. O secretário particular do dirigente anunciou hoje a morte do animal. “Alagba viveu no palácio durante séculos. A tartaruga recebeu muitos monarcas em Ogbomosho, no passado”, declarou Toyin Ajamu para os meios de comunicação locais. Ainda de acordo com o porta-voz, a morte foi causada por uma doença súbita. – UOL