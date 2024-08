Boletim Matutino da VICE – 7/5/2019

Brasil

Câmara concede passaporte diplomático a 404 filhos e cônjuges de deputados

A Câmara dos Deputados concedeu passaporte diplomático a pelo menos 404 filhos e cônjuges de deputados. Esse montante supera o número de deputados que têm o documento (369) e dos que não têm, mas poderiam requerer (144). O documento garante privilégios em viagem ao exterior. A Presidência da Casa e o Itamaraty dizem que não há irregularidades na emissão. Segundo informações da Câmara, os passaportes diplomáticos dos familiares têm, em média, quatro anos de duração. O deputado que tem o maior número de familiares com o documento, segundo o portal da Câmara, é o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Considerando o dele, são sete passaportes, para os filhos e a mulher. – UOL

Ex-aluna do Colégio MIlitar aproveita festa e cobra Bolsonaro sobre cortes do MEC

Ao contrário das centenas de estudantes que foram impedidos de entrar nesta segunda-feira, 6, no Colégio Militar para protestar contra o corte de verbas na educação pública, a ex-aluna e hoje estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Maria Eduarda Sá Ferreira, 24 anos, “lavou a alma”, segundo a própria, ao conseguir abordar o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a festa para cobrar uma revisão das medidas. Apesar de receber apenas um leve sorriso de espanto, “ele não esperava”, diverte-se a estudante, ao se dirigir a ele e falar apenas “vergonha, ser inimigo da educação pública” (fato que foi confirmado depois pela assessoria do presidente), Sá Ferreira se deu por satisfeita e espera que o governo reveja os cortes anunciados na semana passada pelo Ministério da Educação (MEC). O governo anunciou corte médio de 30% dos repasses das instituições de ensinos federais. – Istoé

Em três dias pelo menos 13 pessoas são mortas em ações policiais no Rio

Treze pessoas morreram em três dias durante operações policiais no Rio de Janeiro entre a última sexta (3) e esta segunda-feira (7). Foram oito mortes no Conjunto de Favelas da Maré e quatro no Morro do Borel, ambas comunidades na Zona Norte do Rio. Além deles, um mototaxista morreu durante uma ação na Rocinha, na Zona Sul – outras três pessoas, entre elas um policial, ficaram feridas no incidente. Nesta segunda-feira (6), uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré utilizou helicópteros para sobrevoar a comunidade. Segundo a polícia, além dos oito mortos, duas pessoas foram presas, e sete fuzis e uma granada foram apreendidos. – G1

Chacina deixa quatro pessoas mortas na Zona Norte de SP

Quatro pessoas foram mortas a tiros e uma ficou ferida na noite desta segunda-feira (6) no Jardim Peri Alto, na Zona Norte de São Paulo. Segundo testemunhas, pessoas atiraram de dentro de um carro que passou pela Rua Gervásio Leite Rebelo, por volta das 23h30. De acordo com a polícia, três vítimas estavam mortas dentro de um táxi de uma cooperativa, no entanto, o taxímetro estava desligado. O táxi não tem queixa de roubo. A quarta vítima estava caída no meio da rua. Foram encontradas várias cápsulas de fuzil e pistola .45. – G1

Justiça suspende contratação de buffet de luxo com lagostas pelo STF

A juíza Solange Salgado, da Justiça do Distrito Federal, concedeu hoje decisão liminar para suspender a licitação que tratava de refeições que seriam servidas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O pedido havia sido protocolado pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). Entre os pedidos da corte no edital estão medalhões de lagosta, camarões ao vapor e vinhos que tenham ganho “pelo menos quatro premiações internacionais”. A decisão é provisória e ainda cabe recurso no processo. – UOL

Ruas de Bento Gonçalves, no RS, terão vinho encanado em junho

A comunidade de Bento Gonçalves se prepara para o retorno da Fenavinho, agendada para ocorrer entre os dias 13 e 23 de junho, no Parque de Eventos. Esta edição marcará a retomada também do vinho encanado, atração que tornou a festa conhecida Brasil afora desde sua primeira edição, em 1967. A atração tem data, local e horário para voltar a operar: 1º de junho, na Via del Vino, às 11h. A boa nova, integrante da programação do Dia do Vinho Brasileiro, estará em cartaz nos dois finais de semana que antecedem a festa, sempre das 11h às 17h. – Gaúcha ZH

Mundo

Depois de um ano e meio, Mianmar liberta jornalistas presos por denunciarem chacina

Dois jornalistas da agência de notícias Reuters foram libertados pelo governo de Mianmar, depois de terem passado mais de 500 dias presos por descumprir um ato de segredos oficiais. Wa Lone, 33, e Kywan Soe Oo, 29, tinham sido condenados em setembro de 2018 a sete anos de prisão, em um caso que levantou questões a respeito da evolução do país em direção à democracia e que gerou manifestações de diplomatas e ativistas de direitos humanos. Eles foram libertados em uma anistia presidencial dada a 6.520 prisioneiros na terça (7). Os dois jornalistas da Reuters publicaram um texto em que descreviam a morte de dez rohingya, inclusive crianças, por forças de segurança e civis budistas em um estado no oeste de Mianmar, durante uma ação militar em agosto de 2017. – G1