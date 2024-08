Boletim Matutino da VICE 11/03/20

Brasil





Ministério da Saúde alerta hospitais sobre pico do coronavírus em duas semanas

Diante de uma projeção de aumento de casos do novo coronavírus nas próximas semanas, o Ministério da Saúde pediu a cinco hospitais filantrópicos de excelência no país que usem recursos e pessoal envolvidos hoje em projetos desenvolvidos no SUS no enfrentamento da epidemia. O Brasil registra 34 casos confirmados de infecção. No pior cenário, a previsão do ministério é que em até duas semanas e meia, o país tenha aumentado exponencialmente os registros, que se manteriam em um platô por mais oito semanas. Nesse período, o governo estima um grande aumento da demanda por atendimento hospitalar, ainda mais levando em conta a possibilidade de o momento coincidir com o pico de casos de gripe por influenza. A projeção foi descrita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em reunião na última segunda-feira (9), em Brasília, com gestores de cinco hospitais. – Folha de S. Paulo

CPMI das fake news deve quebrar sigilo de Allan dos Santos e de empresas

A troca de deputados do PSL na CPMI que investiga fake news deve destravar a pauta da comissão nesta quarta (11): o partido substituiu parlamentares ligados a Bolsonaro por outros que hoje são críticos ao governo. A previsão é que, com isso, sejam aprovadas as quebras de sigilo para identificação de doadores e patrocinadores do site Terça Livre, de Allan dos Santos, e também os sigilos bancários de empresas acusadas de disparos ilegais de WhatsApp nas eleições de 2018, como a Yacows. Os parlamentares solicitam ainda ao Twitter a identificação de conta que tem o nome de usuário idêntico ao e-mail usado na compra de passagens no gabinete do , filho do presidente da República. – Folha de S. Paulo

Adriano da Nóbrega tinha contas pagas por milícia, revelam documentos

O ex-policial militar Adriano da Nóbrega, chamado de herói pelo presidente Jair Bolsonaro e ligado ao gabinete de seu filho Flávio, tinha suas contas pessoais e de familiares pagas por membros de uma milícia, apontam documentos apreendidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O material usado como prova pela Promotoria foi recolhido em janeiro de 2019, quando foi deflagrada a Operação Os Intocáveis. Os documentos foram encontrados no escritório do homem apontado como responsável pelas finanças da quadrilha de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. São faturas de cartão de crédito, boletos de contas de energia e recibos em nome de Adriano —também identificado como “Gordinho” nos documentos— e com referências à mulher do ex-PM, Julia Lotuffo. Adriano esteve foragido por mais de um ano até o mês passado, quando foi morto durante uma operação policial na Bahia. – Folha de S. Paulo

Operação prende seis suspeitos de erguer condomínio ilegal da milícia no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro e as polícias Civil e Militar do RJ iniciaram nesta quarta-feira (11) a Operação Condomínio Fechado, contra uma milícia envolvida em construções ilegais na Zona Oeste do Rio. A força-tarefa tenta prender sete pessoas. Até a última atualização desta reportagem, seis pessoas haviam sido presas — entre elas, há um capitão da PM. Segundo as investigações, a quadrilha ergueu um condomínio clandestino de casas na Estrada do Curumaú, na Taquara, em Jacarepaguá — em uma área de conservação ambiental. A construção começou em 2012. Equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, da Corregedoria da PM e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil estão ainda em Itaboraí, na Região Metropolitana. – G1

Na ONU, mais de 80 entidades pedem apoio internacional contra Bolsonaro

A Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto Vladimir Herzog, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Amazon Watch, Instituto Ethos, Artigo 19, Conselho Indigenista Missionário, Society for Threatened Peoples, Conectas e mais 80 organizações nacionais e estrangeiras se unem num ato raro para pedir que a comunidade internacional pressione o governo brasileiro diante do desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos no primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro. Numa denúncia apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, as entidades afirmam que o Brasil vive “graves ataques” que “corroem o estado de direito e a democracia no País”. “Chamamos a comunidade internacional a dar urgente atenção e a desenvolver ações incisivas ante esse grave quadro de direitos humanos no Brasil”, pediram. – UOL

Vice-prefeito é assassinado por dono de bar em briga por som alto em MT

O vice-prefeito de Serra Nova Dourada, município a 1.125 km de Cuiabá, Joelson Pereira Dias (DEM), de 38 anos, conhecido como ‘Neguinho do Bento’, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (10) em um bar na região central da cidade. De acordo com testemunhas, Joelson se envolveu em uma briga com o dono do estabelecimento. Os dois discutiram por causa de som alto no bar. O proprietário do bar estava armado e disparou contra o vice-prefeito. Joelson não resistiu e morreu no balcão do estabelecimento. O dono do bar fugiu e não foi localizado. – G1

Brasil tem 34 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério da Saúde





O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (10) o mais recente balanço sobre os casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença batizada de Covid-19. São 893 casos suspeitos, eram 930 caso na segunda. 780 casos foram descartados, 5 pacientes estão hospitalizados e a paciente do DF está em estado grave. 5 dos casos confirmados foram por transmissão local por contato próximo com pessoas que foram infectadas no exterior. Não há registro de casos de “transmissão comunitária”, quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear de onde veio a contaminação. – G1





Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz vão a júri popular acusados de matar Marielle e Anderson





A Justiça do Rio determinou, nesta terça-feira (10), que o PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz sejam julgados por júri popular pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Os advogados informaram que vão recorrer.”O embate entre a tese ministerial (do Ministério Público) e as defensivas deve ser decidido pelo Tribunal Popular”, escreveu o juiz Gustavo Gomes Kalil, que não determinou data para o julgamento. Marielle e Anderson foram executados no Estácio, bairro na Região Central do Rio, em 14 de março de 2018. Ronnie e Élcio estão presos há um ano, e a sentença os mantém no presídio federal de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. – G1





Joice Hasselmann tira aliados de Bolsonaro da CPI das Fake News





Nova líder do PSL, a deputada Joice Hasselmann (SP) decidiu trocar, nesta terça-feira, os integrantes do partido na CPI das Fake News. A ex-líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso substituiu aliados do presidente por deputados alinhados a ela. Agora ex-integrantes da comissão, Caroline de Toni (SC) e Filipe Barros (PR) eram considerados os maiores defensores de Bolsonaro no colegiado. A deputada trocou também os dois suplentes de Barros e Caroline. Carla Zambelli (SP) e Carlos Jordy (RJ) deixaram o colegiado. No racha do partido entre apoiadores de Bolsonaro e do presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), os dois também estão do lado do presidente da República. – O Globo





No Twitter, Weintraub ironiza evento suspenso por suspeita de coronavírus





Após o encontro anual “Educação Já”, da organização Todos pela Educação, em Brasília, ser suspenso nesta terça-feira por suspeita de que a presidente da organização possa estar com coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, zombou em sua conta no Twitter. da possibilidade de Priscilla Cruz, uma das especialistas na área mais respeitadas no país, ter a doença. Na última segunda-feira, Weintraub dirigiu uma série de ataques a Priscila Cruz e a um relatório apresentado nesta segunda-feira pela Todos pela Educação, que critica a atual gestão do Ministério da Educação. “Tenho sido continuamente atacado por grupos poderosos. Um dos destaques é o ‘Todos Pela Educação’”, escreveu o ministro, que na sequência atribuiu a Priscila Cruz uma conspiração para derrubá-lo do cargo. – O Globo





Justiça manda Cedae reduzir a conta em 25% após a crise da água no RJ





A Justiça do Rio determinou nesta terça-feira (10) que a Cedae reduza imediatamente a conta dos consumidores em 25% devido à distribuição de água com gosto, cheiro e cor alterados, durante vários dias em janeiro e fevereiro. A Cedae informou, por volta das 16h, que não havia sido intimada da decisão e que “se manifestará oportunamente”. Antes da ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, várias tentativas de acordo fracassaram. De acordo com a decisão da juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª Vara Empresarial do TJ, a redução no fornecimento de água foi estipulada em 50%. Mas, como não haverá redução na cobrança do serviço de esgoto, ficou estabelecida redução de 25% no valor total da conta. – G1





Ronaldinho foi levado ao Paraguai por empresário investigado na Lava-Jato





O empresário Nelson Luiz Belotti dos Santos, que teria convidado o jogador Ronaldinho Gaúcho para participar de eventos no Paraguai, teve seu sigilo bancário quebrado pelo Ministério Público Federal em 2015. O nome dele apareceu como depositante de R$ 462 mil em contas da CSA Project Finance, empresa de Alberto Youssef, doleiro responsável pelo repasse de propinas de fornecedores da Petrobras a políticos do PP, como José Janene, deputado federal já falecido e que foi líder do partido. Belotti também recebeu R$ 24,1 milhões da Heber Participações, dos empresários Natalino Bertin e Silmar Betin. Na época, o MPF suspeitava que o empresário também atuava como repassador de propina. A Lava-Jato de Curitiba não chegou a denunciar Belotti por qualquer crime. Também não há informação sobre as investigações de pequenas geradoras de energia, que por diversas vezes apareceram nos negócios investigados pela força-tarefa. – O Globo





Alunos são esfaqueados por colega em colégio particular no Rio de Janeiro





Dois alunos de 16 anos foram esfaqueados por um colega, também menor de idade, da mesma turma dentro de um colégio particular em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (10). Um deles teve o pulmão perfurado e o outro foi ferido na mão. A faca usada foi apreendida. O aluno que fez o ataque vai responder por fato análogo a tentativa de homicídio. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros. O adolescente atingido no pulmão foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, e o estado de saúde dele é considerado estável, segundo o advogado do colégio. O outro estudante ferido na mão, foi socorrido no local e liberado. De acordo com uma testemunha que estava na escola, o adolescente que esfaqueou os colegas de turma teria oferecido uma bíblia a um deles e perguntado se ele acreditava em Deus. – G1





Da cadeia, miliciano ameaçou de morte mototaxistas que pararam de pagar taxa no RJ





De dentro do Complexo de Gericinó, um preso acusado de integrar a milícia que domina Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, ameaçou, por um aplicativo de mensagens, mototaxistas que haviam parado de pagar a taxa estipulada pelo grupo paramilitar. As mensagens fazem parte de uma nova investigação do Ministério Público do Rio contra o grupo — que já foi alvo, no ano passado, de uma operação que terminou com mais de 40 integrantes presos. Na conversa, Jonathan Silva Cardoso, o Joaninha, diz a um mototaxista: “Se continuarem rodando sem pagar, vou começar a mandar matar e sumir com vocês todos aí”. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), semanalmente os mototaxistas de vários pontos da cidade são obrigados a pagar R$ 250 à milícia. – Extra





Homens são presos com viatura policial falsa em São José dos Pinhais no PR





Dois homens foram presos com uma viatura policial falsa em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira (9). O carro, que estava com as placas trocadas, foi apreendido dentro de um lava-car, na Avenida Benjamin Possebom. Segundo a Guarda Municipal, o veículo foi roubado no dia 22 de fevereiro, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, e foi transformado em uma viatura policial descaracterizada, com dispositivo sonora e giroflex. Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, os suspeitos afirmaram que outra pessoa deixou o carro, uma Renault/Duster, para lavar, porém, não sabem quem foi. – Paraná Portal





Mundo





Legislativo da Rússia aprova regra para que Putin fique no poder até 2036

O Parlamento da Rússia aprovou nesta quarta-feira (11) mudanças na Constituição do país que vão permitir que Vladimir Putin permaneça outros 12 anos no poder depois do fim do seu mandato atual, que acaba em 2024. A Câmara de Deputados, conhecida como Duma, é controlada pelo governo russo. A maioria dos legisladores votou a favor de uma série de emendas constitucionais. Foram 383 votos a favor, 0 contra e 43 abstenções. Essas novas regras, no entanto, serão submetidas a um julgamento no Tribunal Constitucional e, depois, a uma votação nacional, agendado para o dia 22 de abril. Os opositores do governo russo afirmaram que essa é uma manipulação, e convocaram protestos. Putin, de 67 anos, é um ex-agente da KGB, o antigo serviço de inteligência soviético, e está no poder no país há mais de 20 anos. – G1

Caçadores matam duas das últimas três girafas brancas do mundo

Duas girafas brancas extremamente raras foram mortas por caçadores no nordeste do Quênia, segundo ambientalistas. Os guardas florestais encontraram as carcaças da fêmea e do filhote em um vilarejo no condado de Garissa, no nordeste do Quênia. Uma terceira girafa branca ainda está viva. Ambientalistas acreditam que ela seja o único exemplar no mundo. Sua aparência branca é devido a uma condição rara chamada leucismo, que faz com que as células da pele não tenham pigmentação. A notícia da existência das girafas brancas se espalhou pelo mundo depois que foram fotografadas em 2017. O chefe da Preservação Comunitária do Quênia, Ishaqbini Hirola, Mohammed Ahmednoor, disse que as duas girafas mortas foram vistas pela última vez há mais de três meses. – BBC

Feira da Foda cai por terra por causa do coronavírus em Portugal





“Atendendo às orientações da Direção Geral de Saúde”, relativas às diretivas e procedimentos face ao surto da covid-19, a junta de freguesia de Pias “decidiu cancelar” aquele que é o seu mais célebre evento – muito à custa do seu chamativo nome de batismo. Este ano, não vai haver Feira da Foda, cuja 4.ª edição estava programada para decorrer de 20 a 22 de Março. “Lamentamos o inconveniente que esta decisão possa causar, mas estamos convictos que o cancelamento será a ação mais sensata e segura, face à situação que se vive em Portugal e no mundo”, diz Agostinho Correia da organização da feira, no concelho de Monção, em comunicado. – Público





Biden e Sanders cancelam comícios em Ohio por causa do coronavírus





Em meio à crise do novo coronavírus nos Estados Unidos, os pré-candidatos presidenciais Joe Biden e Bernie Sanders cancelaram os comícios que fariam em Cleveland, em Ohio, nesta terça-feira (10). Os cancelamentos são os primeiros impactos do Covid-19 nas primárias do Partido Democrata para as eleições norte-americanas marcadas para novembro. “Por preocupações com a saúde e segurança pública, cancelamos nosso comício desta noite em Cleveland”, afirmou o diretor de comunicação da campanha de Sanders, Mike Casca, em comunicado. “Estamos seguindo os alertas públicos das autoridades de Ohio, que comunicaram preocupação com grandes eventos em locais fechados durante o surto”, completa a nota. – G1





Harvard e outras universidades americanas cancelam aulas por causa de coronavírus





Diversas universidades dos Estados Unidos começaram a cancelar suas aulas presenciais por causa do surto do novo cononavírus no país. Até o momento, o país tem cerca de 800 casos confirmados da doença. A Universidade Harvard terá apenas aulas online a partir da volta das férias de primavera, que ocorrem de 14 a 22 de março. Até o final do semestre, que termina em maio, as aulas presenciais estão canceladas. Harvard também proibiu viagens aéreas internacionais relacionadas a atividades universitárias, acadêmicas ou profissionais, assim com voos domésticos que não sejam considerados essenciais. A universidade também recomenda “enfaticamente” que se evitem viagens internacionais particulares e que se tome “extremo cuidado” em deslocamentos domésticos. Encontros com mais de 25 pessoas devem ser evitados. – Folha de S. Paulo





Festival Coachella, nos EUA, é adiado de abril para outubro por causa do coronavírus





O festival Coachella, evento mais importante da música pop nos EUA, foi adiado para outubro por causa do coronavírus, anunciou nesta terça-feira (10) a organização do evento. O festival aconteceria nos dias 10, 11, 12, 17 18 e 19 de abril de 2020, na Califórnia. Agora, o evento está marcado para os dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro de 2020. Entre os artistas escalados para a edição de 2020 do festival estão as brasileiras Anitta, Pabllo Vittar e a DJ Anna. O comunicado não esclarece se o line-up vai ser exatamente o mesmo ou se pode haver mudanças. A organização diz que os ingressos, que já estavam esgotados, vão valer para outubro. Quem tem ingresso e não vai poder comparecer será informado sobre o ressarcimento no dia 13 de março, segundo a produção. – G1





Segundo caso mundial de cura de paciente com HIV é confirmado





Um paciente portador do HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco está agora “curado”, tornando-se o segundo no mundo a se recuperar do HIV, anunciaram seus médicos nesta terça-feira (10). Quase dez anos após o primeiro caso confirmado de um paciente com HIV que conseguiu se livrar dele, este segundo caso, conhecido como “paciente de Londres”, não apresenta sinais do vírus há 30 meses, segundo os resultados publicados na revista The Lancet HIV. Em março de 2019, o professor Ravindra Gupta, da Universidade de Cambridge, anunciou que este homem diagnosticado soropositivo em 2003 estava em remissão, não mostrando sinais do vírus há 18 meses. – Correio Braziliense





E mais

Rico Dalasam e produtores entram em acordo sobre música com Pabllo Vittar

O rapper Rico Dalasam e os produtores Rodrigo Gorky e Arthur Gomes entraram em um acordo sobre os direitos autorais da música “Todo Dia”, lançada em 2017. O desacordo levou à retirada do hit das plataformas digitais em agosto de 2017, depois de o rapper entrar na Justiça. Naquele momento, Dalasam, reconhecido como autor da canção, reivindicava sua participação também como intérprete. Agora, os três receberão partes iguais dos direitos correspondentes à canção como autores e intérpretes. – Folha de S. Paulo

MC Livinho assina para jogar futebol pelo Audax e dá pra trás de última hora

O acordo anunciado entre Livinho e o Audax terminou antes mesmo de ser iniciado. O cancelamento do acordo e a desistência do funkeiro em relação ao futebol ocorreram cerca de 1h antes da entrevista coletiva de apresentação, marcada para as 12h de hoje (10), na sede do centro de treinamento do clube de Osasco. Todo o caso gerou movimentação também na produtora GR6, palco de um debate interno durante o dia sobre a frustrada tentativa de conciliar as duas carreiras. Apesar da situação constrangedora de anúncio e desistência em um espaço de menos de 24h, o case Livinho foi considerado positivo pelo Audax. Tanto que a relação entre a direção da equipe presidida pelo pentacampeão Vampeta e o cantor se mantém intacta, sem o clube se sentir lesado pelo quase reforço para a disputa da Série A-2 do Paulista. – UOL

