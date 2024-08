Boletim Não-Tão-Matutino da VICE – 6/3/2019

Brasil

Carnaval tem protestos massivos contra Bolsonaro e presidente perde a linha no Twitter

O grito de guerra do Carnaval 2019 podia ser ouvido já no sábado (2) ecoando pelas ruas de todo o país: “ei, Bolsonaro, vai tomar no cu!” (junto com a variante “ai, aiaiai, Bolsonaro é o carai”). Quando os vídeos da cantoria chegaram às redes sociais e a hashtag #EiBolsonaroVaiTomarNoCu chegou ao topo dos trending topics mundial (e, provavelmente, quando descobriu que ninguém colou em um bloco criado em sua homenagem em SP), o presidente resolveu partir tentar mudar o foco do debate, reclamando do gasto do país com educação, ameaçando cortar o uso da Lei Rouanet ou então, caso do filho “fera dos computer” e vereador pelo PSL Carlos Bolsonaro, publicando uma fotomontagem tosca. A questão é que, mesmo com todas as tentativas, a insatisfação com o novo governo segue à flor da pele na festa momesca – nem o bonecão do presidente escapou, e teve que sair às ruas sob escolta. Já na beira da quarta-feira de Cinzas, Bolsonaro dá a sua última cartada em tentar virar o jogo: publica em seu Twitter um vídeo de uma chuva dourada (uso erótico de urina) bem performática, que teria acontecido em um bloco de rua em SP, para reclamar da “depravação” alheia. E aí que a internet veio abaixo: tópicos como #ImpeachmentBolsonaro (acusando o presidente de quebra de decoro) e #goldenshowerpresident (comparando com os supostos fetiches sexuais de Donald Trump) subiram aos trending topics. Apesar do uso do vídeo poder ser considerado uma tática diversionista, o efeito dele sobre o cada vez mais vergonhoso presidente mostra que a decisão pode ter sido fruto de algo menos pensado: será que o presidente anda fumando a própria maconha?

Com Bolsonaro, Presidência eleva em 16% gasto com cartão corporativo

Os gastos com cartões corporativos da Presidência da República nos dois primeiros meses do governo Jair Bolsonaro aumentaram 16% em relação à média dos últimos quatro anos, já considerada a inflação no período. Apesar de ter seu fim defendido durante a transição, a nova gestão não só manteve o uso dos cartões como foi responsável por uma fatura de R$ 1,1 milhão. O cálculo leva em consideração os pagamentos vinculados à Secretaria de Administração da Presidência da República – que incluem as despesas relacionadas ao presidente. – O Estado de S. Paulo

Líderes do PSL estão entre os deputados que mais faltaram em fevereiro

No primeiro mês de sessões da nova legislatura na Câmara, a maioria dos deputados tem ido a todas ou à maior parte das sessões. Mas há um grupo que vem se destacando pelas faltas. Três deputados não compareceram a mais da metade das 11 sessões deliberativas já ocorridas este ano. O mais ausente foi Josias Gomes (PT-BA), com oito faltas, seguido por Vinicius Gurgel (PR-AP), com sete. Depois, vem José Airton Cirilo (PT-CE), com seis. O GLOBO excluiu da conta deputados que justificaram as faltas exclusivamente por problemas de saúde. Sete parlamentares aparecem na quarta posição ranking, dois deles lideranças relevantes do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (GO), e o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), faltaram em cinco sessões deliberativas cada um. – O Globo

Empregados da Vale poderão receber indenizações menores que outras vítimas

A Vale pedirá, na Justiça, que se verifique a regra que fixa um teto para a indenização por danos morais no caso dos funcionários que morreram em Brumadinho (MG), segundo um advogado que atende a mineradora. Desde a reforma trabalhista, o valor máximo desse pagamento deve ser de 50 vezes o salário que o empregado recebia. Essa norma é contestada no Supremo, mas, enquanto não há decisão, ela é válida. Caso a Justiça entenda que houve responsabilidade objetiva da Vale, segundo o advogado, certamente ela pedirá a observação dos limites previstos. Ele reconhece que vítimas que não eram funcionárias podem receber até mesmo indenizações maiores. – Folha de S. Paulo

Roger, do Ultraje a Rigor, é condenado a pagar R$ 40 mil a artista plástica

Roger Moreira, vocalista da banda Ultrage a Rigor, foi condenado a indenizar a artista plástica Adriana Varejão em R$ 40 mil. Ele publicou imagens e textos contra a artista na época em que ela defendeu a permanência da exposição “Queermuseu”, em Porto Alegre. Moreira usou uma foto da artista como base e desenhou um pênis em direção à boca dela. Na camiseta de Adriana, o cantor escreveu “puta”. Na legenda, ironizou a fala dela: “a arte deve ter liberdade total”. “Gostou dessa, Adriana?”, escreveu o músico. A mostra “Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira” estava em cartaz em 2017, em Santander Cultural, em Porto Alegre, e foi cancelada após protestos em redes sociais. A seleção contava com 270 obras que tratavam de questões de gênero e diferença, e o trabalho de Adriana estava entre eles. – F5

Luke Perry, ator de ‘Barrados no baile’ e ‘Riverdale’, morre aos 52 anos

Luke Perry, ator conhecido pelos papéis nas séries “Barrados no Baile” e “Riverdale”, morreu aos 52 anos, informou a agência Reuters. Um empresário do ator confirmou que ele morreu na manhã desta segunda-feira (4), no St. Joseph’s Hospital, em Burbank, na Califórnia (EUA). Perry estava rodeado por seus dois filhos, Jack e Sophie, por sua noiva, Wendy Madison Bauer, pela ex-mulher Minnie Sharp, pela mãe, Ann Bennett, pelo padrasto, Steve Bennett, pelo irmão, Tom Perry, pela irmã, Amy Coder, e por outros familiares e amigos. O ator foi internado na quarta-feira (27), depois de sofrer um AVC em casa. – G1

Keith Flint, vocalista do The Prodigy, morre aos 49 anos

O vocalista da banda The Prodigy, Keith Flint, foi encontrado morto nesta segunda-feira aos 49 anos em sua casa em Essex, na Inglaterra. As autoridades foram chamadas no início desta manhã, mas quando chegaram à casa do artista o encontraram já sem vida. “Fomos chamados por uma senhora preocupada com o estado de um homem em um endereço de Brook Hill logo após as 8h10 [hora local]. A morte não está sendo tratada como suspeita. Seus familiares já foram informados”, assegurou a polícia no local dos fatos. A banda expressou em um comunicado seu “profundo choque e tristeza” pelo falecimento de Flint, qualificado como ” pioneiro, inovador e lenda”. – El País

‘Cem Anos de Solidão’, de Gabriel García Márquez, vai virar série no Netflix

“Cem Anos de Solidão”, clássico romance de realismo fantástico de Gabriel García Márquez, ganhará uma série adaptada para a Netflix. O serviço de streaming anunciou que comprou os direitos de obra-prima do escritor. “A Netflix adquiriu os direitos da obra-prima ‘Cem anos de solidão’, de Gabriel García Márquez e vai adaptá-la para uma série. Isso marca a primeira e única vez em mais de 50 anos em que a família do autor permite que um projeto seja adaptado para a tela’, tuitou a plataforma em uma de suas páginas oficiais no Twitter. – G1