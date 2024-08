Ora aí está! A obra de arte festiva de que o Mundo estava à espera

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

O Miguel Ângelo [o italiano, não o nosso] da arte de enrolar charros entrou na onda festiva do Thanksgiving e produziu uma obra verdadeiramente incrível: o peru fumável. Tony Greenhand, artista sediado em Portland, Estados Unidos, ganha a vida a esculpir charros por encomenda, caracterizados por um aspecto muito DIY e que facilmente se poderiam confundir com as bricolages de Tom Sachs.

Muito além do simples e humilde cross-joint, Greenhand é conhecido por já ter criado tacos, ananases, personagens dos Simpsons, um pavão com 12 charros em vez das penas, um Tommy Chong em pose, uma réplica do edifício Space Needle, em Seattle, ou uma metralhadora que dispara pequenos projécteis, eles próprios ganzas, claro.

Já enrolou para Snoop Dogg, Rihanna e Chong, foi alvo de reportagem da CNN, Playboy e da Vogue, e tem o recorde da maior ganza do Mundo – uma monstruosidade de quase dois quilos, decorada como se fosse uma melância. A revista High Times chamou-lhe o melhor enrolador de charros do Planeta.



Neste Dia de Acção de Graças, Greenhand desenvolveu um tributo ao feriado norte-americano mais amigo da larica. Esculpiu a ave, um prato de vegetais em miniatura, um bocadinho de recheio e uma taça de kief. Depois arranjou o cenário de forma a que tudo parecesse o mais ganzado mini-Thanksgiving de sempre. Demorou cerca de duas horas.

“Fiz isto para fumar no meu habitual passeio a pé antes do jantar de Thanksgiving com a minha namorada”, diz o artista à VICE. E acrescenta: “Vou passar o dia com a família dela. Eles não fumam, mas sabem que nós fumamos, daí o peru em miniatura. Para o ano o jantar é em minha casa. Vou enrolar a refeição completa”.

Se quiseres tentar a sorte com a tua própria ganza-peru, estuda bem as imagens abaixo e lê mais sobre o processo criativo de Greenhand aqui.

