Agora você pode transformar seu navegador em um instrumento musical

A maioria de nós usa navegadores pra fazer as mesmas três coisas o dia inteiro: mandar e-mails, curtir tweets e reclamar que não tem mais nada de bom no Facebook. Mas não precisa ser assim. Tem tanto que podemos fazer, tantos lugares inexplorados que poderíamos aproveitar se a gente conseguisse evitar de ir stalkear aquela pessoa que você odeia só pra babar de raiva com os posts dela.

O Google parece saber disso melhor do que ninguém. Eles acabaram de lançar o Chrome Music Lab, um ‘Web Audio API’ que possibilita que você explore uma variedade de experimentos eletrônicos. Se você não tem certeza do que ‘Web Audio API’ significa, e nós mesmos não sabíamos o que era até hoje, é algo que “envolve manuseio de operações de áudio dentro de um contexto de áudio, e foi concebido para permitir o roteamento modular”, o que significa que “operações básicas de áudio são performadas com nós de áudio, que são ligados para criar um roteamento de áudio gráfico. Várias fontes – com diferentes tipos de layout do canal – são suportadas até mesmo dentro de um único contexto.” O que, facilitando, quer dizer que é uma plataforma que possibilita que você se divirta com uma variedade de atividades realizadas no navegador. No caso do Chrome, eles são muito bonitinhos:

Videos by VICE

“Música é pra todo mundo. Então queríamos fazer o aprendizado de música mais acessível usando uma tecnologia aberta para todos: a internet. Chrome Music Lab é uma coleção de experimentações que permitem que qualquer um, com qualquer idade, explore como música funciona. Essas experimentações são fruto de uma colaboração entre músicos e programadores, todos construídos com Web Audio APIs disponíveis gratuitamente. Esses experimentos são só um começo. Confira para encontrar o código-fonte aberto que você pode usar para construir o seu próprio aplicativo”.

O que dá pra fazer com ele, então? Bom, isso cabe a você. Por enquanto, tem 12 experimentações com as quais você pode, bom, experimentar. Elas vão de arpeggiators a espectrogramas a osciladores, e todos eles fazem barulhos claros e divertidos, então todos podemos passar a tarde fingindo que estamos trabalhando num Projeto Musical Sério quando na verdade estamos apenas fazendo uns deseinhos de robôs pularem pra lá e pra cá. O que é infinitamente mais divertido que clicar em outro link chato um amigo chato postou no Facebook.

Estamos esperando mais e mais experimentos nos próximos dias. Finalmente, algo que vale a pena na internet!

Fique ligado no site do Chrome Music Lab pra mais informações.

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.