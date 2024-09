Como fazer sexo anal direito, segundo uma abundância de estrelas pornô

Caso você não tenha notado, sexo anal hétero é um assunto bombando agora. Algumas décadas atrás, fora dos círculos queer, a modalidade era vista tanto como tabu que apenas um décimo dos homens e um quarto das mulheres diziam ter tentando pelo menos uma vez. Agora, o anal é uma característica da cultura pop mainstream, sem falar na cultura pornô. Na verdade, nem tanta gente hétero assim experimentou, pelo menos nos registros. (Dados do CDC americano mostram que um terço das mulheres hétero já experimentaram anal; o número de pessoas que fazem anal regularmente não é claro, mas provavelmente é menor que isso. Dados sobre homens hétero que experimentaram estimulação anal são difíceis de encontrar, apesar da venda de massageadores de próstata estar crescendo rápido ultimamente e alguns relatórios indicarem um aumento no interesse.) Ainda assim, muita gente ativa sexualmente, especialmente mulheres heterossexuais, dizem que sentem uma pressão para tentarem brincadeiras com o bumbum.



Felizmente, educadores sexuais estão atendendo a demanda em ascensão com guias para explorar o anal de maneira saudável. Infelizmente, muitas pessoas ainda mergulham nisso sem fazer pesquisa. Isso significa que iniciantes contam com o pouco conhecimento de anal que geralmente tiram do pornô, onde o anal muitas vezes é retratado como algo fácil: só enfiar um brinquedo sexual ou pênis sem lubrificante num cu, sem preparação, e ficar metendo por, tipo, uma hora.

Mas o anal no pornô, e muita gente na indústria vai te dizer isso, é fantasia. “As garotas treinam para aguentar esse tipo de estocada para o filme”, diz Skylar Snow, uma artista que entrou na indústria adulta ano passado. Esse treinamento e preparação é diferente para cada pessoa, mas geralmente envolve aclimatar os ânus com dedos ou brinquedos por horas ou dias antes de uma cena, e usar truques de relaxamento. Algumas tomam suplementos para regular o intestino, fazem jejum, tomam loperamida e fazem pelo menos um enema antes de uma cena para minimizar o risco de algum problema fecal. “O ambiente controlado do pornô realmente ajuda”, diz Joseline Kelly, que entrou na indústria em 2015. “Porque é tipo: OK, vou fazer anal com essa pessoa ali por esse tempo, então você se sente 100% pronta de um jeito que muitas vezes não acontece na vida real.”

“Criei um bom sistema”, acrescenta Audrey Hollander, uma veterana de 14 anos do pornô, conhecida em alguns círculos como uma rainha do anal extremo. “Honestamente, não consigo lembrar de todas as coisas que já estiveram no meu cu”, ela diz. “Mas ainda preciso de três ou quatro dias de preparação antes de fazer uma cena de anal.”

Durante as filmagens, eles fazem pausas para aplicar lubrificante, algo raramente mostrado na tela, cuidam de bagunças, e trocam do sexo anal para o vaginal sem mostrar a limpeza feita no meio disso, que é vital pra evitar infecções. Segundo a “aspirante a rainha do anal”, como ela se descreve, Della Dane, que entrou para o pornô ano passado, “as pessoas também fazem certos ângulos e posições por valor de entretenimento que normalmente não fariam na vida real”. E em vez de estarem prontas para o anal a qualquer hora, as atrizes geralmente precisam esperar de alguns dias até algumas semanas para voltar a fazer uma cena de anal. Considerando tudo, a veterana de oito anos na indústria Cherie DeVille me disse ano passado: “você não pode esperar que sua parceira em casa tope isso de cara”, especialmente anal no estilo dos filmes pornô; e o mesmo vale para homens e o pessoal não-binário.

E mesmo assim muita gente espera. “Muitos civis acham que podem imitar o que veem no pornô”, diz a profissional do anal Charlotte Sartre. “Os caras querem meter forte porque veem isso nas cenas.” Essa educação tirada do pornô pode ajudar a explicar por que, como a pesquisadora do Instituto Kinsey Debra Herbenick me disse ano passado, “cerca de 70% das mulheres americanas relatam dor durante suas experiências com coito anal – de moderada a severa”. Isso também pode ser o responsável por relatos de aumento de mulheres sofrendo de ferimentos anais, como fissuras e prolapsos, causados por sexo tenso ou muito forte.

O que é uma pena porque sexo anal não só pode ser feito com segurança, com risco mínimo ou inexistente de ferimentos, mas pode, em teoria, ser divertido para todo mundo. A abertura do ânus contém várias terminações nervosas em pessoas de qualquer gênero; e também fica perto das “pernas” do clítoris e do ponto G vaginal, e permite estimulação da próstata, para quem tem essa anatomia. “Descobri que adoro orgasmos anais e que fico excitada com a abertura do ânus”, diz Snow. “Um orgasmo anal é intenso para homens, fazendo o corpo deles tremer inteiro ou, em alguns casos, fazendo homens ou mulheres trans ejacularem sem precisar se tocar”, diz a estrela pornô trans Kimber Haven.

Mesmo que o anal que eles fazem na tela seja pouco realista para a maioria das pessoas, artistas do pornô (como outros trabalhadores sexuais) ainda têm bastante experiência com a porta dos fundos. (“Conheço o meu interior muito bem”, me disse a rainha do anal Mandy Muse, “fui bem fundo me tocando”.) Claro, às vezes acidentes acontecem. E fora uma ou duas pessoas como Kelly, que diz gostar na vida pessoal de “ser arrombada e esticada até o limite numa sessão olímpica de anal” como as que ela faz na tela, a maioria diz não praticar esse tipo de sexo com tanta frequência em suas vidas pessoais e certamente não do jeito hardcore como fazem nas cenas. Mas eles conhecem o anal e ficaram felizes em compartilhar dicas de como fazer direito.

Nem todos concordam com o modo de fazer anal na vida real, apesar do valor de muito lubrificante e exploração gradual ser uma unanimidade. Alguns artistas acreditam que um certo grau de preparação é necessário na vida real, enquanto outros acham que esse tipo de sexo pode ser feito espontaneamente, no calor do momento. E nem todos os conselhos serão relevantes para todo mundo, já que todo cu tem necessidades e níveis de resistência diferentes. Estrelas como Sartre e a especialista de longa data em anal Joanna Angel, por exemplo, sentem mais fadiga vaginal que anal; Angel me disse que seu corpo parece ter sido construído para o anal, então ela não precisa fazer alongamento para se preparar para cenas mais fortes. Outras pessoas, alerta DeVille, podem ter mais risco de se machucar que outras. E a maioria dos artistas adultos com quem falei nos últimos anos sobre o assunto concordam que, para algumas pessoas, o anal pode simplesmente não ser uma boa ideia. Mas os conselhos que eles têm a oferecer sobre como abordar o sexo anal, especialmente para iniciantes, é um bom começo para exploração individual.

O que alguém explorando a anal pela primeira vez deve tentar ou considerar antes de embarcar nessa?

Anastasia Rose: Recomendo começar sempre com brinquedos. Tem um kit de plugs anais de cinco passos de silicone que recomendo fortemente. Você acha na Amazon. Além disso, brinquedos anais com vibrador! Experimente e prometo que você vai ser uma vadia do anal muito em breve. Também recomendo começar com um dedo, depois dois, depois três. A chave de tudo é relaxar. Respirar fundo. Confiar em si mesmo. E se doer, pare.

Skylar Snow: Tem muitos brinquedos ótimos para treinar e brincar. Então veja do que você gosta.

Whitney Wright: Tem muitos brinquedos divertidos e diferentes por aí! De inflar, de vidro, contas anais, plugs, consolos.

Kimber Haven: Só coloque coisas na sua bunda que são um pinto de verdade ou brinquedos pensados para penetração anal. [Nota: isso significa brinquedos com base alargada, para o esfíncter não sugar o negócio inteiramente para dentro do seu ânus.] Todo médico já viu histórias de pessoas experimentando colocar coisas na bunda que não deveriam ser colocadas lá.

O que as pessoas precisam saber sobre usar brinquedos anais para experimentar ou se preparar para mais ação anal?

Kimber Haven: Se você não tem experiência, vá devagar e não escolha um parceiro ou um consolo de, digamos, 20 centímetros para seu primeiro anal. Comece pequeno, como experimentando com um brinquedo de 12 ou 15 centímetros.

Stephanie West: Use brinquedos de treinamento anal. Do menor para o maior. E não deixe eles dentro do seu corpo por mais de 10 minutos de cada vez.

Della Dane: Pessoalmente, não gosto de plugs anais e nem preciso deles para me preparar [agora]. Mas conheço muita gente que usa. Encontre o que funciona para o seu corpo e esteja disposto a explorar e experimentar coisas diferentes.

O que as pessoas que querem experimentar com anal precisam saber sobre lubrificação?

Skylar Snow: Escolha um lubrificante que você gosta (eu prefiro óleo de coco) porque você vai precisar de muito.

Audrey Hollander: Mesmo se você acha que já passou lubrificante suficiente, use ainda mais. [Nota: Alguns especialistas dizem que usar lubrificante demais pode encorajar estocadas muito fortes, o que pode causar ferimentos.]

Stephanie West: Alguns lubrificantes são específicos para sexo anal. [Nota: Esses geralmente são lubrificantes híbridos de silicone ou silicone e água mais espessos, que reduzem a fricção.] Você acha esses na internet.

Joseline Kelly: Mas não use lubrificante de silicone com brinquedos de silicone. Com o tempo, eles acabam se desintegrando.

Miranda Miller: Não use lubrificantes a base de água. Eles secam muito mais rápido [que lubrificantes a base de silicone].

Além do ato físico, como a pessoa que quer experimentar anal deve abordar a ideia com o parceiro ou parceira?

Anastasia Rose: Tente começar com alguém em que você confia.

Whitney Wright: Quando você chega ao ponto logo antes de experimentar anal com alguém pela primeira vez, sempre comunique para seu parceiro ou parceira o que é bom e o ritmo que você quer que a pessoa acompanhe.

Ryan Driller: Você precisa de muita discussão com seu parceiro para ver se a pessoa está aberta a experimentar. Se ela está realmente interessada.

Tori Avano: Preciso de uma química incrível com meu parceiro para conseguir fazer anal. Sem vibe, sem anal. Além disso, o mais importante é a comunicação. Sem comunicação não dá certo.

Limpeza ou enema é absolutamente necessário se você quer acertar no anal?

Della Dane: Nem sempre me preparo pra isso – com enema etc. Mas geralmente faço anal com parceiros com quem me sinto confortável me comunicando e possivelmente compartilhando alguma bagunça.

Anastasia Rose: Algumas pessoas se sentem mais confortáveis e confiantes se fazem um enema antes. Experimente primeiro para saber se você também prefere. Já é uma sensação de que tem algo na sua bunda.

Kimber Haven: A coisa pode ficar meio suja [sem um enema ou limpeza]. Se você é o passivo, você não vai curtir, porque não vai conseguir relaxar e curtir se não se sentir limpo.

Miranda Miller: Sempre faça uma limpeza. Seria péssimo ter um acidente na sua primeira vez. Sempre use um enema de água, nunca solução salina. Água é melhor para o seu corpo.

Whitney Wright: Sempre faço um enema com água morna, e faço uma limpeza uma hora antes. [Nota: Alguns enemas podem irritar o cólon, levar a problemas intestinais de curto prazo e aumentar o risco de transmissão de doenças.]

Skylar Snow: Não se preocupe se você não estiver perfeitamente limpo. Acontece.

Ryan Driller: Saiba que acidentes acontecem mesmo. Tenha certeza que você e seu parceiro estão confortáveis com isso, para não acabar com o clima ou ficar pensando demais no que pode acontecer.

Sarah Vandella: Não coma muito antes de um anal. Beba muita água para limpar seu sistema.

Kimmie KaBoom: Recomendo não comer nada pesado de 12 a 24 horas antes de um anal.

O que pessoas preocupadas com dor, que talvez estejam considerando agentes analgésicos, precisam saber?

Ryan Driller: Não use analgésicos! Pode ser Tylenol, Anal-Eze ou anbesol. Você tem que sentir se algo não estiver dando certo ou não for bom, só assim você não vai se machucar. Sem mencionar que isso também vai amortecer o pênis, o que acaba com a ereção.

Kimmie KaBoom: Também sou contra usar poppers ou relaxante muscular pela mesma razão. E lembre-se de sempre fazer sexo seguro, porque DSTs também podem ser transmitidas analmente. [Nota: A fragilidade do tecido anal torna microfissuras mais prováveis, aumentando o risco de transmissão de doenças comparado com o sexo vaginal.]

Sarah Vandella: Se você precisa de remédio para fazer sexo anal, então provavelmente isso não é pra você.

Charlotte Sartre: Não recomendo nem tomar um Tylenol antes do sexo anal, porque não é pra doer de jeito nenhum. Se doer, vocês estão fazendo algo errado. Ou anal não é pra você ou você precisa de mais tempo para se ajustar.

Quais são as melhores posições para sexo anal, especialmente para iniciantes?

Skylar Snow: Acho que deitada de costas na posição papai-mamãe, com as pernas dobradas, é o jeito mais fácil de receber anal. Seus músculos inferiores não precisam apoiar seu corpo, então seu cu vai estar mais relaxado.

Anastasia Rose: Papai-mamãe também é bom porque estica sua bunda, fazendo você se abrir mais.

Kimmie KaBoom: Recomendo experimentar posições. Cowgirl e de quatro proporcionam uma penetração mais profunda. Mas iniciantes podem querer tentar de ladinho para uma entrada mais fácil e uma primeira experiência mais confortável.

Tem alguma última precaução que quem quer experimentar anal deve saber?

Kimmie KaBoom: Sexo anal geralmente vai ficando melhor com o tempo e pode ser prazerosos para ambos os parceiros.

Anastasia Rose: Você pode simplesmente não gostar. É uma dessas coisas que não é pra todo mundo. E tudo bem!

Miranda Miller: Honestamente, não recomendo fazer todo dia, especialmente depois de um anal muito forte. O cu precisa de quatro dias para se recuperar de qualquer fissura. De vez em quando é divertido. Mas não toda vez.

Cherie DeVille: Se você tiver algum problema para segurar o cocô ou, deus proteja, tiver um acidente, você precisa dar um tempo e fazer exercícios de kegel anal até que isso não seja mais problema.

Joanna Angel: Visito meu proctologista algumas vezes por ano para fazer um check-up… Isso é importante se você vai fazer sexo anal com frequência. Foi meu ginecologista quem recomendou. Ouça seu corpo. Você vai saber quando estiver muito dolorido ou quando não for o dia certo para anal. Isso é importante para qualquer tipo de sexo, especialmente para mulheres.

