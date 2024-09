A Rapeize Está Fazendo seus Próprios Clipes Com o “Generate”

Thriftworks – “Deem Teem” ft. Dizzy of Dragon House from Generate App on Vimeo.

O clipe de “Deem Teem” do produtor Thriftworks foi feito com o “Generate”, um aplicativo de “criação audiovisual portátil” que tem sido usado de diversas formas desde o seu lançamento no SXSW em 2014. Conversamos com o time, baseado em Vancouver, no Canadá, responsável pelo app: “O Generate fundamentalmente transforma seu smartphone em um estúdio de produção multimídia”, eles explicam. “Ao contrário de processos de software que são demorados, caros e complicados, com o Generate você pode criar um conteúdo artístico único em poucos minutos.”

“Por ser tão versátil, vimos diversos usuários criando vários tipos de conteúdo diferentes usando o aplicativo”, continuam os desenvolvedores. “Ele tem sido utilizado em shows, clipes e a arte de álbuns. Também desenvolvemos um elemento interativo com o qual os fãs, em um show ou evento, podem criar conteúdos audiovisuais que podem ser projetados em questão de minutos.”

Uma palhinha do Generate em ação no “Festival de Decibéis” em Seattle, Washington:

O aplicativo é feito para processamento ao vivo. Os usuários controlam os efeitos deslizando a tela enquanto ele grava em tempo real. “Estamos focados em possibilidades ao vivo, pessoas que buscam criar de forma rápida ou fazer um streaming ao vivo”, o time explica. “Imagine poder usar filtros em tempo real durante uma filmagem, streaming através de um periscópio ou fazer projeções ao vivo em um evento.”

O Generate basicamente funciona como um visualizador reativo que pode ser levado no seu bolso para a próxima rave improvisada em um depósito. Você provavelmente poderia produzir seus próprios flashbacks piradões com ele. De qualquer forma, é uma pequena e descolada ferramenta cujos usos ainda estão sendo descobertos, à medida que as pessoas vão se tornando cada vez mais criativas. Saca só o clipe de “Viaggio di Notte” do Sergio Levels.

Com um “Programa Artístico” já em vigor para ajudar cinegrafistas em ascensão e colaborações bem sucedidas do Grandtheft, Trouble Andrew e Deadbeat, os rumos que o aplicativo pode tomar em termos de experiência performática e/ou de balada ainda estão em aberto. Baixe no seu smartphone – vai ver você é o Michel Gondry dessa geração.

Tradução: Stefania Cannone