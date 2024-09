Como proporcionar um orgasmo de próstata

Brincadeiras com o bumbum são tendência desde pelo menos 2014, pelas minhas estimativas, e ainda assim não estamos nem perto de entender realmente nossas próprias bundas. A sociedade sabe apreciar visualmente bundas e escrever músicas chicletes sobre o tema, mas não manja muito como podemos tirar prazer físico dos nossos cus – especialmente quando se trata da próstata.

Tem uma razão para algumas mulheres trans chamarem a próstata de seu ponto G. Assim como o ponto G, a próstata é um ponto de prazer interno que, se localizado e estimulado direito, pode aumentar o orgasmo do parceiro para o volume 11. “Claro, às vezes você pode ter um orgasmo peniano ótimo”, diz o inventor de brinquedos eróticos e fundador da Hot Octopuss Adam Lewis, “mas eu diria que um orgasmo da próstata médio é uma experiência muito mais intensa, que dura mais e é mais potente que o orgasmo tradicional”.

Videos by VICE

Estimular a próstata – seja através de massagem, brinquedos eróticos e/ou com uma cinta-caralha – é um pouco como uma dança lenta. Você pode até dançar sozinho, mas provavelmente é mais fácil dançar com outra pessoa. Com isso em mente, pedi a Lewis e a conselheira de sexo e relacionamentos Lianne Young algumas dicas de como dar ao seu parceiro um orgasmo de próstata.

O que é a próstata?

“A próstata é uma glândula que fica dentro do ânus, logo abaixo da bexiga”, Lewis diz. “Não fica muito no fundo, mas fica a uns 5 a 10 centímetros dentro do canal. Então você vai precisar ir um pouco além, mas é fácil alcançá-la com os dedos.”

Falando o linguajar médico, a próstata produz um fluído que se mistura com o esperma para criar o sêmen. “É um estágio anterior à ejaculação”, acrescenta Young. “Então se você estimula a próstata, isso meio que acelera o processo e o torna mais prazeroso.”

Quem tem próstata?

Tecnicamente, todo mundo! Quem tem uma vagina tem a glândula de Skene (às vezes chamada de “próstata feminina”), localizada perto do fim da uretra. Essa glândula é ligeiramente similar à próstata, mas não tem nenhuma função relacionada com esperma. Mas nesta matéria, vamos falar sobre estimular o tipo de próstata no fundo do seu ânus e do ânus do seu parceiro.

Como massagear a próstata

“Comece com os dedos”, aconselha Young, “mas use luvas”. (Young recomenda usar luvas e camisinhas em todos os brinquedos e dígitos para maior higiene – faça sexo seguro sempre!) Lewis diz que se seu parceiro ou parceira está ansioso com a questão da limpeza, você também pode começar com um brinquedo erótico anal pequeno. “Há brinquedos especialmente pensados para a próstata que são bastante simples de usar”, ele diz. “Isso minimiza as questões do parceiro ou parceira sobre higiene e limpeza.”

Os dois concordam que lubrificante é fundamental. “Muito, muito lubrificante”, diz Lewis. “A melhor coisa a fazer é pegar o lubrificante e passar ao redor e dentro do ânus.” Você e seu parceiro podem usar essa parte para relaxar, antes de colocar lubrificante num brinquedo ou nos dedos.

Aí, quando a pessoa estiver se sentindo relaxada e pronta, você insere o item escolhido lentamente nela. “Dos primeiros 30 segundo a um minuto, deixe a pessoa que está recebendo a penetração se acostumar com a sensação de ter alguma coisa dentro da bunda”, diz Lewis. “Comece a se mover quando o receptor estiver um pouco mais acostumado com a sensação.”

Young também aconselha pedir ao parceiro para se mover contra você, em vez de você empurrar. “Quem está recebendo a penetração anal está no comando”, ela explica, acrescentando que poder controlar a profundidade da penetração ajudar a relaxar a pessoa recebendo o estímulo.

“Não fique excitada demais, esse momento não é sobre você – e sobre seu parceiro.”

Quando estiver com os dedos dentro da pessoa, “você pode precisar contrair a ponta dos dedos – como o parceiro faz com seu ponto G”, ela diz, descrevendo o momento como aquele gesto de “vem cá”. “Você tem que brincar com a próstata, tem que massageá-la.”

Mas que de que nível de pressão estamos falando? Estamos falando de um movimento como amassar uma massa do menor pão do mundo – ou pequenas pinceladas e fricções? “A primeira descrição é a mais próxima”, diz Lewis. “É preciso uma pressão contínua… é mais como uma massagem profunda do que uma carícia. Uma carícia não vai funcionar. Por isso chamamos de massagem de próstata, em vez de fricção. É preciso uma certa pressão na próstata para estimulá-la.”

Como com qualquer coisa relacionada a sexo, sua quilometragem e a do parceiro podem variar aqui. Mantenha as linhas de comunicação abertas e confira sempre se seu parceiro está bem. “Vocês precisam conversar, não dá pra fazer isso no silêncio!”, diz Young. “Não fique excitada demais, esse momento não é sobre você – e sobre seu parceiro.”

Você pode complementar a ação tocando o pênis do parceiro, ou se concentrar apenas na massagem de próstata, apesar de Lewis dizer que um orgasmo apenas da próstata pode demorar mais do que você imagina. “Um orgasmo peniano pode acontecer bem rápido; a próstata requer mais tempo”, ele diz. “Geralmente leva uns bons 15 minutos de estimulação para realmente gozar com a próstata.”

Como saber que você encontrou a próstata?

Se você ou um parceiro já localizaram o ponto G, você sabe que a superfície dele tem uma textura diferente – um pouco mais enrugado – do resto da vagina. Não é a mesma coisa com a próstata, apesar dela ter uma textura diferente das áreas ao redor. “Parece uma bola de gude ao toque”, diz Lewis, “o resto do canal anal é bem macio.” Isso também facilita localizar a próstata.

“A próstata é ligada ao pênis, por isso é tão sensível”, diz Young. “Sentindo a base do pênis, indo até o final interno disso, você acaba perto da próstata.”

Por isso você pode estimular indiretamente a próstata massageando o períneo, a região entre o cu e os testículos, apesar de como um homem já informou para a Broadly: “É bem mais suave de fora. É como ter um nó no ombro e pressionar esse nó. Ou como quando você estala as juntas da mão. É satisfatório [mas não incrível].”

Dito isso, massagear o períneo é um bom começo se seu parceiro quer uma prévia do estímulo da próstata ou só precisa relaxar um pouco antes de ir mais fundo. Pense nisso como o equivalente anal a experimentar um sofá numa loja de móveis antes de dar a entrada na papelada da sua primeira casa.

Por que massagear a próstata é tão bom?

Se você não tem uma próstata, pode ser difícil visualizar por que massagear uma glândula do tamanho de uma bola de gude dentro do seu cu pode ser prazeroso. Mas a próstata tem um monte de terminações nervosas praticamente intocadas para a maioria dos adultos.

“Diferente do resto do corpo, como a glândula do pênis que está constantemente sendo tocada e estimulada – acidentalmente ou de propósito – a próstata não é abordada com frequência”, diz Lewis. “Todas essas terminações nervosas nunca são estimuladas, então se você faz contato físico com elas, é algo muito forte… a próstata é muito sensível ao toque e pressão.”

Quando Young pergunta a homens como é um orgasmo da próstata, a palavra “êxtase” é frequentemente usada. “É a coisa mais mágica”, ela diz.

Como acalmar os nervos dos iniciantes

É compreensível que seu parceiro se sinta um pouco nervoso, especialmente se o único encontro que ele teve com sua próstata foi num exame nada sexy com um proctologista. (A menos que a pessoa curta brincar de médico, nesse caso você pode até arrumar um jaleco.) Se a pessoa disse que gostaria de experimentar com a próstata, mas vai ficando mais ansioso depois que vocês tiram a roupa, não force a barra. “Claro”, diz Young, “deixe isso de lado. Vocês podem voltar a falar sobre isso e experimentar outra noite”.

Mas se a preocupação for com questões de sujeira e higiene, geralmente não tem por que se preocupar. “Você pode fazer a chuca, como algumas pessoas fazem”, diz Young, “mas não aconselhamos isso para todo mundo, porque a pessoa pode não saber fazer direito. Você pode esperar até que seu intestino esteja vazio e limpar por fora”. Lewis concorda: “Qualquer risco será bastante minimizado se a pessoa usar o banheiro algumas horas antes, e depois você só precisa lavar as mãos”.

Mas e se for você a parte ansiosa? “É como qualquer coisa nova”, diz Lewis, “antes de ligar a TV, você lê o manual de instruções – é o mesmo com massagem de próstata. Leia sobre o assunto! Se seu parceiro te pedir para massagear a próstata dele e você entender o que é isso, esse conhecimento vai te dar muito conforto porque você sabe que está fazendo a coisa direito”.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.