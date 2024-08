Como voltar com o seu ex

Matéria originalmente publicada na VICE EUA.

A solidão e a saudade que você sente depois de terminar uma relação pode ser demais. Então que maneira melhor de sair dessa fossa do que se reconectar com a pessoa que partiu seu coração?

Um estudo recente mostrou que quase 50% dos jovens adultos já tentaram pelo menos uma vez se reconciliar com um ex. Sim, isso pode ser a receita de desastre se feito de qualquer jeito ou pelas razões erradas, mas voltar com um ex nem sempre é uma péssima ideia no mesmo nível de Emoji: O Filme. Se as duas partes tiraram um tempo para trabalhar seus problemas, uma reconciliação pode fazer sentido. Mas é uma grande decisão que precisa ser cuidadosamente considerada.

Antes de você sair correndo pros braços (ou inbox) do seu ex, é essencial ter uma estratégia. Perguntamos a coaches de namoro, especialistas em relacionamentos e terapeutas sobre o que ter em mente quando voltar com um ex. Juntos, os conselhos dos especialistas oferecem um mapa útil para quem está interessado em dar outra chance para aquele cara ou mina. As respostas foram editadas para maior clareza.



O tempo está do seu lado

Você sabe que está pronto quando teve tempo suficiente longe do ex para trabalhar o que deu errado no relacionamento. Isso leva meses ou anos, não dias ou semanas. Outra coisa para considerar é quando você vê sinais de mudança positiva em si mesmo e no parceiro, mudanças em relação com o que separou vocês em primeiro lugar. Por exemplo, se vocês se separaram porque um parceiro não queria casar e outro sim, um parceiro tem que ter mudado sua posição sobre isso, ou não vai dar certo. Aprenda com o passado. Se você acha que a passagem do tempo ou “algum tempo afastado” é suficiente para resolver os problemas, provavelmente vai acabar na fossa de novo. Se você quer saber se seu parceiro realmente mudou, ações dizem mais que palavras. Se ele ou ela mudou, você verá pelos comportamentos e ações. – Christie Hartman, especialistas em namoros e relacionamentos

Quer sucesso? Procure sinais de mudança

Há uma variedade de razões para relacionamentos terminarem, mas ter certeza que essas circunstâncias mudaram é a chave para sucesso no futuro. Mudanças internas como conscientização, quebrar padrões antigos, renovar vulnerabilidade e confiança, e se curar do passado estabelecem uma nova experiência com uma pessoa familiar. Além disso, mudanças externas como uma carreira, comunicação efetiva e timing apoiam uma segunda chance de sucesso. Voltar com um ex pode ser ligado ao reparo de uma ferida emocional. Um relacionamento de sucesso não é desqualificado só porque não deu certo da primeira vez, o sucesso vem de como vocês consertam isso. Consertem bem! – Akua Boateng, Psicoterapeuta

Honestidade brutal é a chave

Pense bem antes de tentar voltar com um ex. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo sobre o que está querendo ao voltar com a pessoa. Estaria você romantizando seu relacionamento anterior? Por que você terminou com a pessoa em primeiro lugar? Você realmente se curou dessas coisas ou ainda está guardando rancor? Se ficar irritado, você vai jogar os pecados do passado na cara da pessoa? Você tem certeza que está pronto para um relacionamento com a pessoa que ela é hoje, em vez da que era antes? Se vocês não conseguem conversar sobre o que aconteceu e a parte de cada um no término – além de perdoar um ao outro e a si mesmo – então é garantido que vocês vão topar com os velhos conflitos. – Harris O’Malley a.k.a. Dr. NerdLove, Especialista em namoro

Fazendo um novo (velho) relacionamento dar certo

Para qualquer bom relacionamento, você precisa de uma certa combinação: honestidade, empatia, compaixão e lealdade. Mas se está começando de novo com um amor do passado, você vai precisar de tudo isso e mais algumas coisas fundamentais, que todos os relacionamentos precisam: comunicação aberta e honesta, estar disposto a estar errado, discutir e superar o passado, e entregar o controle. Vocês podem voltar com amor, aceitação e empatia como seus guias. Só mantenha os olhos abertos para evitar as mesmas situações e erros do passado. – Charles J. Orlando, especialista em relacionamentos e apresentador do “Seven Year Switch” no Lifetime

Se afaste um pouco das redes sociais

Se você está pensando em voltar com um ex, vá devagar. Desfrute de criar uma nova memória e respeite as perspectivas diferentes que vocês podem ter. Não corra para mudar seu status para “num relacionamento” ou começar a postar um monte de fotos de vocês nas redes sociais até ter certeza que isso vai durar. Ninguém quer saber se “é complicado”. É fácil reciclar um ex nas festas de final de ano ou depois de levar um pé na bunda. Mas antes de ficar obcecado pelo seu ex e seu novo futuro promissor juntos nas redes sociais, dê um passo de cada vez. – Julie Spira, Especialista em namoro virtual

