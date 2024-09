Ouça o Segundo EP do Dance System, Projeto do L-Vis 1990

Quando o chefe da Night Slugs L-Vis 1990, ou James Connolly, entra em seu pseudônimo Dance System, é com um objetivo claro: faixas simples mas que te levarão direto pra pista de dança. O primeiro EP do projeto, lançado pela Clone no começo do ano passado, flertou com ritmos mais podrões do house. A faixa que mais se destacou foi uma que contou com a participação do Jammin Gerald, do Dance Mania, enquanto fazia referências à Relief Records, Green Velvet, e Lil Louis.

Dessa vez, com o EP System Preferences, Connolly me diz que está “crescendo nessa vibe, cavando um tipo de house exclusivo do Dance System” – e está funcionando. Desde que recebi uma cópia, estou me balançando na cadeira do escritório escutando as três faixas do lançamento, estalando os dedos na fila do mercado, rodando pela sala da minha casa. Dos bipes de armas espaciais de “DOS-4” – os quais Connolly comparou à “estação espacial soviética de 1974… Incomodando seus habitantes incansavelmente, levando eles à loucura” – aos acordes exuberantes de “Safe Mode” e “Turbulence”, o produtor faz música de balada pra que você possa mandar o passinho onde quer que esteja – e é muito melhor que ficar grunhindo na academia.

Videos by VICE

Escute o EP abaixo e aproveite pra fazer sua própria dancinha.

L-Vis 1990 está no Facebook // Soundcloud // Twitter.

Siga o THUMP nas redes Facebook //Soundcloud // Twitter.