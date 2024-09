De Bollywood ao Acid House: Recordando Charanjit Singh

Em 1982, um músico de sessão veterano de Mumbai, Índia, decidiu tentar algo diferente. Depois de ele ter contribuído com alguns dos maiores hits de Bollywood com as suas linhas de baixo ásperas e riffs melódicos de guitarra havaiana, a compra de um sintetizador Roland TB-303 e de um teclado Jupiter-8, em uma viagem a Cingapura, estimulou-o a ampliar os horizontes da música tradicional na Índia. Charanjit Singh levou a simples ideia de compor ragas indianas para os beats sintetizados mecanicamente, algo que os seus novos brinquedos o ajudaram a fazer.

Singh corporificava o zeitgeist das trilhas sonoras indianas da metade dos anos 80. Os sons pulsantes da disco e do techno haviam cruzado lentamente as fronteiras do país, infiltrando-se na consciência coletiva dos músicos ligados ao cinema. Em uma extremidade do espectro, isto resultou em alguns dos maiores hits do cinema indiano. No outro extremo está o disco pioneiro de Singh, Synthesizing: Ten Ragas To A Disco Beat. O disco combinava ragas conhecidas — o formato tradicional de canção da Ásia meridional — com produção eletrônica, criando um som que anos depois inspiraria a criação do acid house. Gravado em apenas quatro dias, em um estúdio no centro de Mumbai, em 1982, a obra caiu lentamente no esquecimento — junto com o próprio Singh.

Videos by VICE

A obra permaneceu esquecida até Edo Bouman, especialista em Bollywood, aparecer na casa de Singh em Mumbai, em 2002. Bouman havia descoberto o disco de Singh por acaso, em uma loja de discos de Nova Deli. Maravilhado com o que ouviu, pediu a permissão do artista para relançá-lo pelo seu selo, Bombay Connection. Sem mais nem menos, o ressurgimento de um talentoso compositor começava a se desenhar duas décadas depois de ele criar a sua obra mais influente.

Quem conheceu o Sr. Singh sempre irá se lembrar dele como um homem de bom coração e voz suave. Alguns o batizaram como o “Pioneiro do acid house”. Artistas contemporâneos da Ásia meridional, como Talvin Singh, creditam-no como o “Guru da Música Eletrônica Oriental”. Títulos à parte, Singh foi um inovador que simplesmente ampliou os horizontes de como entendemos música de “fusão” com o seu toque pessoal.

O amor e respeito que ele recebeu nos últimos anos não foram nada menos do que fenomenais. Aos 72 anos, ao lado do músico holandês Johanz Westerman (que masterizou o disco no seu relançamento), Singh se apresentou em uma série de clubes e entreteve plateias muito mais jovens do que ele em Londres, Glasgow, Copenhague, Malmö e Nova York, antes de voltar para casa para ser a atração principal da primeira edição do festival Magnetic Fields, em Rajasthan, na Índia.

Aqueles que foram apresentados à música do Sr. Singh através de Ten Ragas To A Disco Beat chegaram mesmo a perceber que esse disco era só a ponta do iceberg. Singh foi um músico que passou a sua carreira inteira inovando e experimentando com ideias diferentes, tentando atingir novos patamares de revolução musical no caminho.

Charanjit Singh faleceu no dia 3 de julho em Mumbai. Ele tinha 75 anos.

Adwait Patil está no Twitter.

Tradução: Fernanda Botta