Desigualdade extrema

Neste episódio da série Explorer Investigation, produzida pela VICE para a National Geographic, a repórter Débora Lopes mergulha na crise habitacional em São Paulo, a maior cidade da América Latina e uma das capitais mais povoadas do mundo. A capital paulista possui um déficit preocupante nas moradias, precisando de 500 mil novas casas populares para, considerando a ausência de orçamento para políticas públicas. Enquanto as soluções não chegam, diferentes movimentos sociais realizam ocupações em terrenos na periferia e em mais de 500 edifícios abandonados que existem atualmente no centro da cidade.



Para entender de perto os problemas de moradia na maior capital da América Latina, Débora acompanha a ocupação de um grupo de pessoas em um terreno particular localizado na região metropolitana de São Paulo, desocupado há mais de 30 anos. Conversando com ativistas e integrantes do grupo, ela passa a entender os conflitos que enfrentam as pessoas que realizam estas ações, como se organizam para as ocupações, a quais perigos se expõem e o que pode acontecer quando a autoridade local descobre que existe uma nova ocupação.



No centro de São Paulo, Débora visita a maior ocupação vertical da América Latina, no edifício Prestes Maia, para conhecer as condições de precariedade nas quais vivem seus ocupantes, o que os levou a situação desesperada de decidirem por uma ocupação ilegal, qual é o estigma que pesa sobre eles. Para conhecer a outra face das ocupações, Débora também conversa com Jorge Hamuche, o ex-proprietário do edifício, que sofreu sua primeira ocupação em 2002, 7 anos depois de que Hamuche o comprou, e que já passou por treze tentativas de despejo.



Os problemas de habitação na cidade são também tópico de discussão entre Débora e o Secretário Municipal de Habitação, Fernando Chucre, que explica as dificuldades que o governo local tem de abrigar pessoas sem moradia, apesar em um grande volume de prédios abandonados.



No terraço da Secretaria, ambos discutem sobre a ocupação ilegal de Wilton Paes de Almeida, edifício que pegou fogo e desabou no começo de 2018. Antes de desmoronar, o prédio abrigava famílias sem teto e não estava em condições de funcionamento. A tragédia matou sete pessoas e levantou diversos questionamentos sobre a atuação de certos movimentos de moradia na região. Quem explica a sua história com o antigo prédio é Valdecir, um dos antigos ocupantes do edifício, que relata sua experiência e os enfrentamentos que teve com o movimento que liderava a ocupação.



Entenda a luta pela moradia e os problemas de habitação da cidade de São Paulo neste episódio de Explorer Investigation. Ao longo de 14 episódios da série nós visitamos México, EUA, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Brasil e Venezuela para documentar os problemas e conflitos sociais que mais afetam a região, como migração, meio ambiente, regulamentação de drogas, violência, intolerância e direitos humanos.

