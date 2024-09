Arch Jr. Tem Três Anos e É o Mais Jovem DJ da África do Sul

A primeira aparição do pequeno DJ Arch Jr rolou no concurso South Africa’s Got Talent e cara, o menino toca melhor que muito manezão bem mais velho por aí. A galera foi à loucura quando viram Arch tocando porque, bem, é uma criança mandando muito — e me fala se isso não é simplesmente maravilhoso? Vendo esse pequeno tocar dá até uma impressão que tudo voltou a ser lindo e maravilhoso e não vai existir mais dor ou sofrimento no mundo porque um DJ de três anos de idade está concorrendo num show de talentos na África do Sul. Sério, nós amamos.

Mas falando (um pouco) mais sério agora, o pequeno tem habilidade, leva jeito pra coisa. Provavelmente, quando ele tiver a idade de quem escreveu esse post, o jovem DJ terá muito sucesso a ponto de não estar se sentindo triste por ser um crítico musical solitário sentando na sua escrivaninha e bebendo café. Além do mais, esse mesmo crítico musical acaba de derrubar o café quente no seu teclado e está mais desorientado do que uma criança de três anos de idade discotecando (o que não é o caso do nosso herói do vídeo abaixo). Vou limpar aqui, abraços.