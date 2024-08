Doze horas com uma drag queen no dia da Parada LGBTQ

A relação entre a drag queen Mackaylla e nossa fotógrafa Larissa Zaidan é um caso de amor antigo. Elas se conheceram num bar. Do nada. Mackaylla estava despenteada e maravilhosa. Foi paixão à primeira vista. Há dois anos, Larissa fotografa a rotina e as intimidades da personagem interpretada por Vinícius Santana, cujo arsenal de beleza, como perucas, maquiagens, sapatos e peças customizadas, fica instalado em sua própria residência na cidade de São Paulo. Incumbimos nossa fotógrafa de uma nobre missão: passar 12 horas com sua musa antes, durante e depois da Parada do Orgulho LGBTI+ que aconteceu no último domingo (3). Saque a beleza da relação entre as duas escancarada em fotos preciosas com um pequeno relato sobre cada momento.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

7h

Tá uma chuvinha desgraçada quando chego na casa do Vinícius Santana, em São Paulo. Ele me oferece um café passado na hora e bolinho de canela. Fazia já uma cota que a gente não se via, então ficamos quase uma hora só trocando ideia e nos atualizando sobre nossas vidas. Nessa hora, o Vini me fala que eu não vou acreditar na fantasia que ele montou pra ir pra Parada.

Videos by VICE

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

8h

Já estamos meio atrasados e o Vini me leva até o seu ateliê. Descubro que ele vai montado de drag queen samambaia. O namorado dele, o Cezar Renzi, é cenógrafo e fez uma produção para um show em que precisou comprar essas plantas artificiais. “Ele disse que ia jogar tudo fora e eu pirei, pedi pra mim. Você tem noção quanto custa essas plantas? Só esse sacão deve ser uns R$ 500.” Aproveitando que estávamos ali, Vini deu os retoques finais na sua galocha com cola quente.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

8h45

Sigo o Vinícius até o banheiro, no andar de cima de sua casa, para ele tomar uma chuveirada antes de começar a se arrumar. Ele raspa a cabeça e a barba durante o banho. Pergunto se é por causa da peça de teatro em que ele se apresenta no Sesc, mas não. “Meu cabelo estava muito ralinho, aí resolvi raspar tudo. Bem mais fácil para me montar”, conta.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

9h

Em seu camarim, Vini começa a se maquiar. Na verdade, o lugar era um banheiro que ele transformou num canto de montação. A primeira coisa do checklist é a pele e, depois, apagar a sobrancelha. Isso faz toda diferença na hora dos contornos. Nessa hora ele resolve colocar um som pra gente. O primeiro disco que ele escolheu foi o novo da Elza Soares, Deus é Mulher, que eu tive a honra de fotografar para a VICE dias atrás.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

10h

O processo de se montar é demorado. Tem a maquiagem, cílios, brilho, peruca, roupa. O Vinícius se empolga com a ideia de que ele vai se fantasiar de samambaia e me fala que vai caprichar na make. Tudo em tons de verde, desde o batom até o blush.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

11h

Mackaylla Maria, a draq queen do Vinícius, começa a tomar forma. “Você acredita que eu nunca tive uma Lace? Não é a minha cara, sabe.” A Lace é uma peruca de cabelo natural, com um preço normalmente mais salgado. Mackaylla me fala isso porque realmente ela tem um estilo mais desgrenhado, meio drag selvagem. Isso é uma das coisas que mais me encanta nela.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

11h30

O Cezinha, namorado da Mackaylla, acorda e passa mais um café pra gente. Estamos bem em cima da hora para a Parada LGBTQ, mas damos uma pausa para fumar um cigarro e comer mais um pedaço de bolo.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

12h

Retoques finais. Um abraço apertado. Dessa vez o Cezar não poderá acompanhar a Mackaylla na Parada, pois ele vai trabalhar o dia inteiro. Ainda assim, ele ajuda a arrumar a fantasia, a ver se a peruca está bem posicionada, entre outros detalhes.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

12h10

Mackaylla está pronta. Nessa hora, sugiro que a gente suba na laje da casa para aproveitar a luz e fazer uma fotinho dela montada.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

12h30

Mal chegamos na Parada e uma galera já pede para tirar foto com a Mackaylla. Nessa hora, um cara chega nela, fala algo no ouvido e abaixa a calça para mostrar sua tatuagem.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

14h

Finalmente conseguimos subir num dos trios elétricos, o do bloco que ela faz parte, o Minhoqueens. Eu já tinha ido em outras edições da Parada, mas nunca subido no trio. A quantidade de gente que dá pra ver de cima é surreal.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

15h

Já na Rua da Consolação, resolvemos descer do trio para curtir o rolê em terra firme. Mackaylla dança, faz pose e tira uma pá de foto. Nessa hora, resolvemos seguir o caminho por fora do trio. Ela está em busca de seus amigos.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

16h

Finalmente encontramos o amigo das antigas da Mackaylla, Kael Studart. Eles se conheceram em Brasília, quando ambos ainda moravam lá. Os dois são um dupla potente, atraem todos os olhares. Por coincidência, eu havia conhecido Kael durante o Carnaval e fotografado o menino. Nessa hora, eu estava completamente apaixonada por esses dois personagens.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

17h

Mackaylla me conta que, quando montada, fica insegura quando começa a ficar bêbada. “É nessa hora que costumo voltar pra casa”, confessa. Pegamos então uma última cerveja no mercado da Praça Franklin Roosevelt e chamamos um táxi.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

18h

Mackaylla bate o maior papo com o taxista durante a corrida. Ele conta que já trabalhou na Parada, vendendo cerveja. No final, meio tímido, ele pede para fazer uma foto com ela. “Não é todo dia que eu transporto gente famosa como vocês, uma fotógrafa e uma drag queen.”

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

19h

Fim de noite, estamos exaustas. Mackaylla tira sua fantasia e peruca e já arruma as coisas para tomar banho. Ela é organizada, coloca a “samambaia” de volta no manequim e pendura a peruca no lugar. Obrigada, Mackaylla. Passar esse tempo com você me faz ter certeza que o mundo brilha mais por causa de pessoas assim.

Foto: Larissa Zaidan/VICE Brasil

Mais fotos da Larissa Zaidan no Instagram. Siga a Mackaylla também.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.