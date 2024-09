​E não é que fizeram um dubstep que no lugar do drop entra o tema de Seinfeld? AÍ SIM

Isto pode surpreender alguns, mas mesmo assim vocês precisam saber: a internet é meio que enorme. Ouvi dizer que é até mesmo infinita, mesmo não tendo uma fonte que corrobore isso. Por conta dessa imensidão, não importa o quanto você tente permanecer atualizado sobre o circuito de memes fodas que rolam por aí, sendo o rei do memes que você é, tem coisa que vai passar batida. Vai mesmo. Com você, comigo, com todos nós.

Não me pergunte como isso acontece. Faço uma varredura de rotina todas as manhãs e noites no meu Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter e também no Vine, desesperado para saber de cada piada, mesmo que isso me mate. O que acontecerá. Mas tem horas que algo escapa. É assim mesmo. Não é legal, não parece justo, mas essa é a vida. “Ela está bem?”, provavelmente você está se perguntando. Não, não estou não. Creio que o que você esteja testemunhando agora é uma crise existencial.

Imagine só você que, ontem, um amigo — ou melhor, alguém que conheci no Tinder — me enviou um link de algo tão #euzinha que não acreditei que não era a criadora daquilo. Presumi, como qualquer um faria com qualquer meme novo com o qual se identifica, que era o que havia de mais novo e mais foda rolando pela internet. Só que não. Será possível que não conheço tudo que há de engraçado por aí? Não quero nem pensar nisso.

“What If There Was A Dubstep Song But Instead Of The Drop There Was Just The Seinfeld Theme Song” [E se tivesse um dubstep que no lugar do drop tivesse o tema de Seinfeld?] é uma composição pós-moderna ousada que foi postada na plataforma de áudio online SoundCloud pelo usuário chrstnandrkn. Ela foi reproduzida 177.000 vezes e conta com 149 comentários, ao menos até a data desta postagem. Comentários como “Há poucas coisas na vida que me dão alegria, e esta é uma delas”, “esta é a melhor coisa que já me aconteceu”, e “Olá, me chamo Gertha Shirkey. Estou entediada e quero sexo sem compromisso. Tente sua sorte – bit.ly/23VSoNa. Meu nick é GerthaShirkey20.” (NA DÚVIDA, NÃO CLIQUE NO LINK DA GERTHA, POR FAVOR)

Nas últimas 24 horas, esta canção me trouxe uma quantia imensurável de felicidade. Eu ri, chorei, até tentei a sorte com Gertha Shirkey. Provavelmente ouvi a música mais de 50 vezes, mas em cada audição fico mais feliz do que da última. Até mesmo “Where Are U Now” deu no saco depois de 50 vezes. Não sei o que fazer, nunca me senti assim antes.

O problema mesmo é que esta música foi publicada há um ano, e só recebeu seu primeiro comentário há dois dias. Nós, enquanto planeta, sociedade, enquanto pessoas, poderíamos ter esta música em nossas vidas por um ano. Vivemos um ano inteiro sem saber que ela existia. Dormimos no ponto. Falhamos.

Mas é como dizem, melhor ter encontrado um meme depois do que nunca tê-lo encontrado. E se há algum jeito de consertar a situação, é espalhando esse meme por aí. Pelo mundo todo. Então aqui está, a melhor música do ano (falei mesmo): “”What If There Was A Dubstep Song But Instead Of The Drop There Was Just The Seinfeld Theme Song” de autoria do usuário do SoundCloud chrstnandrkn. Um rei no meio dessa gente tão humilde.

Um salve para Kia Tasbihgou.

